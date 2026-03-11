Xã hội
Sẵn sàng cho Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Chiều 11/3, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức họp Ban tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Pickleball Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2026. Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao (27/3/1946 - 27/3/2026) và 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Lãnh đạo Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi họp.

Theo kế hoạch, lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân sẽ được tổ chức đồng loạt tại các xã, phường trong tháng 3/2026. Đối tượng tham gia là đông đảo Nhân dân sinh sống trên địa bàn, trong đó tập trung vận động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, nông dân, người cao tuổi... Các địa phương sẽ lựa chọn khu vực trung tâm xã, phường hoặc những tuyến giao thông thuận lợi để tổ chức chạy, bảo đảm an toàn và đủ cự ly theo quy định.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đóng góp ý kiến về công tác tuyên truyền phục vụ buổi lễ.

Ở cấp tỉnh, Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 22/3/2026, với khoảng 1.500 người tham gia tại Sân khấu ngoài trời Công viên Văn Lang. Hoạt động chạy đồng hành là 1km, trên trục đường Trần Phú, phường Việt Trì.

Đại diện Công an tỉnh đóng góp ý kiến về công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Đối với giải Pickleball, đối tượng tham gia gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; phòng Văn hoá - xã hội; Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công; Trung tâm Văn hoá - Thể thao các xã, phường. Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 21/3 đến hết ngày 22/3/2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, hiệu quả. Nội dung tập trung vào việc thống nhất trang phục, thành phần tham gia buổi lễ, bố trí địa điểm đỗ xe cũng như phương án tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban tổ chức...

Đại diện Tỉnh đoàn đóng góp ý kiến về trang phục lực lượng tham gia buổi lễ.

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị và thành viên Ban tổ chức tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức sự kiện. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, bố trí xe cứu thương và lực lượng y, bác sĩ thường trực tại buổi lễ.

Việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Pickleball không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc tập luyện thể dục thể thao đối với sức khỏe, mà còn tạo sân chơi bổ ích để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm 2026.

Lê Minh

