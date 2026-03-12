Hợp Lý phát huy tiềm năng phát triển kinh tế đa ngành

Những năm qua, xã Hợp Lý khai thác tốt lợi thế đất đai, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông, lâm, thủy sản; tăng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Qua đó, xã từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, trở thành địa phương năng động trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới.

Cửa hàng gia dụng Thanh Hạnh giáp mặt đường Quốc lộ 2C, gần trung tâm xã có hơn 200 mặt hàng, tạo việc làm cho 4 lao động thường xuyên.

Phát huy lợi thế Quốc lộ 2C và Tỉnh lộ 306 chạy qua địa bàn trung tâm xã, nối với tỉnh Tuyên Quang, địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện để người dân phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ dọc hai bên đường. Xã huy động nhiều nguồn lực đầu tư mở rộng quy mô chợ Ri lên hơn 5.000 m2; đồng thời bê tông hoá các trục đường chính đến các thôn, tạo thuận lợi cho xe vận tải nhỏ lưu thông, vận chuyển hàng hóa.

Toàn xã hiện có hơn 50 công ty, doanh nghiệp, HTX và hơn 300 hộ đăng ký sản xuất tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh thương mại - dịch vụ, chủ yếu sản xuất đồ mộc, gò, hàn, đan lát, vận tải buôn bán vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, thức ăn chăn nuôi... Trong đó, có 15 cơ sở chế biến gỗ bóc, gỗ ván, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1.000 lao động với mức thu nhập bình quân từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Nhiều hộ dân đầu tư kinh doanh dọc Quốc lộ 2C, khu vực trung tâm xã Hợp Lý.

Bên cạnh đó, trong sản xuất nông nghiệp, xã chỉ đạo, tuyên truyền, vận động người dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi phương thức sản xuất theo hướng hàng hoá; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, đưa các giống cây có chất lượng, năng suất và sản lượng cao vào sản xuất, đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính.

Đồng thời, xã chú trọng đầu tư, xây dựng các công trình thuỷ lợi nội đồng, dồn điền đổi thửa; phát triển mô hình kinh tế vườn, đồi, trang trại. Đến nay, 100% diện tích gieo cấy được người dân gieo trồng bằng các giống lúa lai năng suất cao cho sản lượng lương thực trung bình hơn 4.000 tấn/năm. Đặc biệt, người dân trong xã đã phát triển 121ha trồng thanh long ruột đỏ, mỗi năm doanh thu đạt khoảng 200 triệu đồng/ha.

Chăn nuôi được coi là thế mạnh của địa phương, nhiều hộ đã đầu tư chăn nuôi quy mô lớn, trị giá đầu tư xây dựng chuồng trại, con giống, thức ăn hàng tỷ đồng. Tổng đàn gia cầm toàn xã hiện có hơn 200 nghìn con, đàn lợn hơn 10 nghìn con, trong đó lợn nái đảm bảo cung cấp giống tốt và ổn định tại chỗ; đàn trâu, bò hơn 2 nghìn con (hơn 70% bò sinh sản). Số hộ giàu lên từ kinh tế trang trại kết hợp chăn nuôi với thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/năm ngày càng tăng, thúc đẩy phong trào chung. Tổng giá trị chăn nuôi chiếm hơn 72,5% giá trị sản xuất nông nghiệp toàn xã.

Với định hướng đúng, cách làm hiệu quả trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chính quyền xã đã hỗ trợ người dân có nhiều cách làm giàu mới. Giai đoạn 2020-2025, tổng sản lượng lương thực và cây có hạt đạt trung bình 4.000 tấn/năm. Tổng giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân đạt hơn 9,15%/năm. Đến nay, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 34%; công nghiệp - xây dựng chiếm 24,3%; thương mại - dịch vụ chiếm 41,7%; thu nhập bình quân đạt trên 76,3 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã hiện còn 0,7% (theo tiêu chí hộ nghèo đa chiều mới).

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế đa ngành, kinh tế hộ; phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ làm động lực thúc đẩy kinh tế.

Theo Chủ tịch UBND xã Hợp Lý Nguyễn Thiệu Huy, từ mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra, trong thời gian tới, xã tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả tại địa phương; tăng cường đầu tư hạ tầng theo hướng hiện đại; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đủ năng lực thành lập công ty TNHH và các HTX đầu tư máy móc thiết bị đầu tư sản xuất. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ, nâng cao đời sống người dân, xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh.

Xuân Nguyễn