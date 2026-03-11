Tăng cường quản lý, bảo trì đường bộ

Công tác quản lý và bảo trì đường bộ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm hệ thống giao thông vận hành an toàn, thông suốt và bền vững. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, thời gian qua, ngành Xây dựng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, duy tu, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư của địa phương.

Hiện nay, mạng lưới hạ tầng giao thông đường bộ của tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp. Tổng chiều dài đường bộ toàn tỉnh là hơn 30.720km, bao gồm nhiều loại hình như cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường xã, đường trục thôn, ngõ xóm, đường trục chính nội đồng, nội đô thị, đường chuyên dụng...

Đơn vị thi công sơn gờ giảm tốc các vị trí giao cắt trên đường Nguyễn Tất Thành, bảo đảm nhu cầu đi lại an toàn của người dân.

Hệ thống giao thông rộng khắp đã góp phần quan trọng kết nối các khu công nghiệp, vùng sản xuất và khu dân cư, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và dịch vụ của địa phương. Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển kinh tế và gia tăng nhanh chóng của phương tiện giao thông, nhiều tuyến đường đã và đang chịu áp lực lớn về lưu lượng khai thác. Sau thời gian dài sử dụng, một số tuyến đường xuất hiện tình trạng xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại của người dân cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thực trạng đó, Sở Xây dựng đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn. Các tuyến đường được phân loại, đánh giá mức độ hư hỏng để có kế hoạch sửa chữa, bảo trì phù hợp, trong đó ưu tiên xử lý những vị trí nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

Công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ được ủy quyền quản lý cũng như các tuyến đường tỉnh luôn được thực hiện nghiêm túc, nhất là trong mùa mưa bão. Ngay từ đầu mùa mưa, các đơn vị bảo trì đã xây dựng phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; bố trí lực lượng, phương tiện thường trực để kịp thời xử lý các sự cố do sạt lở, ngập úng hoặc hư hỏng mặt đường gây ra, giúp người dân lưu thông thuận lợi và an toàn hơn.

Trong năm 2025, công tác bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các đơn vị chức năng đã tổ chức sửa chữa gần 40km quốc lộ và 31km đường tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng khai thác của các tuyến giao thông quan trọng. Bên cạnh đó, ngành Xây dựng đã phối hợp xử lý 1 “điểm đen” tai nạn giao thông trên Quốc lộ 32, đồng thời khắc phục 3 vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến X2 thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình trước đây. Ngoài ra, 104 vị trí tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên 28 tuyến đường tỉnh cũng đã được rà soát và xử lý.

Cùng với việc sửa chữa mặt đường, hệ thống an toàn giao thông cũng được tăng cường đồng bộ. Trong năm qua, các đơn vị đã bổ sung và thay thế trên 7.740 biển báo hiệu đường bộ, sơn vạch tim đường và gờ giảm tốc với diện tích 14.255m2, đồng thời lắp đặt thêm gần 14.000m hộ lan tôn sóng nhằm đảm bảo an toàn tại các vị trí nguy hiểm. Hệ thống thoát nước dọc tuyến cũng được chú trọng đầu tư với 16.000m rãnh thoát nước được sửa chữa, bổ sung, giúp hạn chế tình trạng ngập úng và bảo vệ kết cấu mặt đường.

Ngoài ra, các vị trí đèn tín hiệu giao thông mới đã được lắp đặt nhằm điều tiết giao thông tại các nút giao có lưu lượng phương tiện đi lại đông. Một số hạng mục công trình quan trọng cũng được triển khai sửa chữa, trong đó có công trình cầu Lâm Hạc, góp phần nâng cao khả năng khai thác và đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông. Tỉnh đã hoàn thành việc tiếp nhận gần 400km thuộc 12 tuyến quốc lộ để tổ chức quản lý và bảo trì theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là đẩy mạnh kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý chất lượng công trình giao thông từ tỉnh đến cơ sở, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và đề xuất xử lý những tồn tại, vi phạm trong quá trình quản lý, khai thác hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn giao thông gắn với mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.

Ngành Xây dựng sẽ chủ động ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ trong công tác quản lý, bảo trì đường bộ và hệ thống đèn tín hiệu giao thông; tăng cường công tác rà soát, phát hiện sớm các hư hỏng, xử lý kịp thời các điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lệ Oanh