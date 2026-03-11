Giá vàng trong nước tăng nhanh, thương hiệu SJC vượt mốc 187 triệu đồng mỗi lượng

Cùng chiều với thế giới, giá vàng trong nước sáng 11/3 tiếp tục tăng thêm 1 triệu đồng/lượng, cả vàng nhẫn và vàng SJC đều đã vượt mốc 187 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC sáng 22/3 giao dịch ở ngưỡng 187,2 triệu đồng/lượng. Ảnh: PV/Vietnam+

Sáng nay (11/3) giá vàng trong nước tiếp tục bật tăng. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm tại các ngân hàng quay đầu giảm 4 đồng so với phiên trước.

Tại thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji, niêm yết từ 184,2-187,2 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), Công ty Phú Quý niêm yết từ 184,4-187,2 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), cùng tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên cuối ngày 10/3.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng tăng. Đơn cử, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn giao dịch từ 184,2-187,2 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng so với cuối ngày 10/3; còn Công ty Phú Quý thông báo vàng nhẫn từ 184-187 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm trước.

Như vậy, chênh lệch mua bán của giá vàng trong nước vẫn duy trì từ 2,8-3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý giao dịch quanh ngưỡng 5.210 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 165,1 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 22,1 triệu đồng/lượng.

Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.059 đồng/USD, giảm 3 đồng so với chốt phiên ngày 10/3. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng giảm 4 đồng.

Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank, doanh nghiệp thông báo tỷ giá USD từ 25.981-26.311 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank áp dụng tỷ giá USD từ 26.040-26.311 đồng/USD (mua vào/bán ra), cùng giảm 4 đồng so với chốt phiên ngày 10/3.

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.035-26.311 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.020-26.311 đồng/USD (mua vào/bán ra), cũng giảm 4 đồng so với chốt phiên ngày 10/3.

Theo Vietnam+