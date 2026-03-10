Rời phố về quê: Hành trình “đánh cược” và quả ngọt của chàng kỹ sư trẻ

Từng tu nghiệp tại Nhật Bản, anh Trần Duy Đoan đã lựa chọn trở về quê hương Hải Lựu để khởi nghiệp. Từ vài nghìn mét vuông đất ban đầu, anh từng bước xây dựng trang trại nho sạch 5ha, mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch trải nghiệm. Mô hình của anh cho thấy, làm nông nghiệp hiện đại không chỉ cần sức lao động mà còn đòi hỏi tri thức, công nghệ và khát vọng của những người trẻ dám nghĩ, dám làm.

Anh Trần Duy Đoan áp dụng hệ thống nhà màng, tưới nhỏ giọt tự động và quy trình VietGAP trong trồng, chăm sóc nho.

Từ giấc mơ nơi đất khách

Giữa vùng trung du Hải Lựu - nơi bao đời người dân quen với cây lúa, cây ngô, sự xuất hiện của một trại nho công nghệ cao quy mô 5ha đã trở thành điểm nhấn mới. Chủ nhân là anh Trần Duy Đoan, một người trẻ có tư duy hiện đại và khát vọng làm nông nghiệp bằng tri thức, công nghệ.

Câu chuyện khởi nghiệp của Đoan bắt đầu từ năm 2016, khi anh sang Nhật Bản tu nghiệp. Tại đây, anh ấn tượng mạnh với nền nông nghiệp hiện đại, nơi mọi quy trình sản xuất đều được kiểm soát chặt chẽ bằng công nghệ.

Anh Đoan chia sẻ: “Ở Nhật Bản, không cần diện tích quá lớn, họ vẫn tạo ra những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và giá trị kinh tế lớn. Khi thấy điều đó, tôi luôn tự hỏi tại sao mình không làm được như vậy trên chính quê hương?"

Sau khi trở về nước năm 2019, dù có tấm bằng Đại học Ngoại thương và một công việc ổn định tại Hà Nội, anh vẫn luôn trăn trở với ý tưởng xây dựng một trang trại công nghệ cao ở quê nhà. Cuối năm 2020, anh Đoan quyết định rời thành phố, trở về Hải Lựu bắt đầu hành trình khởi nghiệp.

Quyết định đó từng khiến gia đình và nhiều người xung quanh lo lắng. Không ít người hoài nghi khi anh chọn trồng nho - loại cây vốn được cho là khó thích nghi với điều kiện khí hậu miền Bắc. Tuy nhiên, không nản lòng, Đoan tìm đến các mô hình trồng nho thành công tại Bắc Giang, Hà Nội để học hỏi kinh nghiệm, đồng thời thuyết phục gia đình tin tưởng vào lựa chọn của mình.

Trang trại của anh Trần Duy Đoan rộng 5ha, tạo việc làm ổn định cho 4 - 5 lao động thường xuyên.

Đưa công nghệ vào từng gốc nho

Bắt đầu với 3.600m2 đất, Đoan lựa chọn giống nho Hạ đen - loại cây có giá trị kinh tế cao và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng phía Bắc, nhưng đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc nghiêm ngặt. Theo anh, làm nông nghiệp hiện đại phải bắt đầu từ việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Trang trại được xây dựng theo “bộ ba công nghệ” gồm hệ thống nhà màng, nhà lưới; hệ thống tưới nhỏ giọt tự động và quy trình sản xuất VietGAP sinh học. Nhà màng giúp bảo vệ cây nho trước những biến động thời tiết như mưa lớn hay sương muối. Hệ thống tưới nhỏ giọt tự động giúp cung cấp nước và dinh dưỡng chính xác tới từng gốc cây, vừa tiết kiệm tài nguyên vừa giúp cây phát triển đồng đều. Quy trình sản xuất sinh học giúp trái nho đảm bảo sạch và an toàn cho người tiêu dùng. Ngay tại vườn, nhiều du khách có thể hái và thưởng thức nho tươi mà không phải lo ngại về dư lượng hóa chất.

Sau hơn một năm kiên trì chăm sóc, vụ nho đầu tiên đã cho thu hoạch khoảng 4 tấn quả. Những chùm nho tím mọng, giòn ngọt đã xóa tan mọi hoài nghi ban đầu. Thành công bước đầu cũng giúp anh tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng để tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất.

Những chùm nho sữa Hàn Quốc giòn ngọt tại trang trại của anh Trần Duy Đoan tạo nên diện mạo mới cho vùng trung du Phú Thọ.

Đến nay, trang trại của Trần Duy Đoan đã phát triển lên quy mô khoảng 5ha. Bên cạnh nho Hạ đen, anh còn đưa vào trồng các giống nho cao cấp như nho Mẫu đơn (nho sữa Hàn Quốc), cùng với dâu tây, dưa lưới và dưa chuột baby nhằm đa dạng sản phẩm và tăng hiệu quả kinh tế.

Không dừng lại ở đó, anh Đoan còn phát triển mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp. Những ngày cuối tuần, trang trại trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều gia đình và học sinh. Du khách có thể tham quan vườn nho, trực tiếp hái và thưởng thức nho tươi ngay tại vườn, đồng thời tìm hiểu quy trình sản xuất nông nghiệp sạch.

Anh Trần Duy Đoan đã khéo léo biến trang trại nho của mình thành một điểm du lịch trải nghiệm hấp dẫn.

Mô hình này cũng tạo việc làm ổn định cho 4 - 5 lao động thường xuyên và hàng chục lao động thời vụ tại địa phương. Chị Nguyễn Thị Thu, người gắn bó với trang trại hơn 4 năm chia sẻ: “Làm việc ở đây ổn định, thu nhập khá, lại được làm ngay tại quê nhà nên chúng tôi yên tâm.”

Ngồi dưới giàn nho xanh mát, nhìn lại hành trình đã qua, anh Đoan chia sẻ: “Nông nghiệp hiện đại không chỉ là lao động chân tay mà cần tri thức và công nghệ. Tôi mong nhiều bạn trẻ mạnh dạn trở về quê hương, tìm ra thế mạnh của địa phương và phát triển dựa trên khoa học kỹ thuật”.

Câu chuyện khởi nghiệp của anh Trần Duy Đoan không chỉ là hành trình làm giàu từ nông nghiệp, mà còn là minh chứng cho hướng đi mới: đưa tri thức và công nghệ vào sản xuất để nâng cao giá trị nông sản, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Từ những giàn nho xanh mướt trên vùng đất Hải Lựu, một mô hình nông nghiệp hiện đại đang hình thành - nơi tri thức, khát vọng và tình yêu quê hương cùng kết tinh thành những “trái ngọt”.

Ngọc Thắng