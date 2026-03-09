Dự kiến khởi công 26 dự án giao thông trong năm 2026

Ngày 9/3, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông dự kiến khởi công trong năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện nay tỉnh đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 26 dự án giao thông với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 35 nghìn tỷ đồng. Các dự án do Sở Xây dựng và các Ban Quản lý dự án khu vực đề xuất, trong đó Sở Xây dựng đề xuất 6 dự án; Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc 7 dự án; Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ 8 dự án; Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình 5 dự án.

Các dự án tập trung vào xây dựng các tuyến kết nối cao tốc, đường vành đai, tuyến tránh đô thị, tuyến kết nối khu công nghiệp, khu du lịch và nâng cấp các tuyến đường tỉnh. Việc triển khai các dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển của tỉnh.

Trong số đó có nhiều dự án quy mô lớn như: tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La; đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô đoạn từ nút giao IC5 đến cầu Vĩnh Thịnh; tuyến giao thông kết nối đê tả sông Hồng với cầu Vân Phúc; tuyến đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai; dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km0 - Km19). Hiện các cơ quan, đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phấn đấu khởi công trong năm 2026.

Theo Sở Xây dựng, phần lớn các dự án đang trong giai đoạn lập, thẩm định chủ trương đầu tư hoặc hoàn thiện hồ sơ dự án. Một số công trình dự kiến khởi công từ quý III đến quý IV năm 2026 sau khi hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, thiết kế và lựa chọn nhà thầu.

Việc triển khai đồng loạt các dự án giao thông được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá về hạ tầng, tăng cường kết nối nội tỉnh và liên vùng, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, du lịch, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu các sở, ngành làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, nhất là các vấn đề liên quan đến quy hoạch, nguồn vốn, tiến độ thẩm định, đặc thù địa hình chia cắt và các thủ tục pháp lý liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc báo cáo tiến độ các dự án triển khai tại khu vực.

Đồng chí khẳng định, hạ tầng giao thông giữ vai trò quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy liên kết vùng, do đó, công tác chuẩn bị đầu tư cần được thực hiện chủ động, bài bản và đi trước một bước. Theo đó, yêu cầu Sở Xây dựng, các Ban Quản lý dự án khu vực và các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt các thủ tục đầu tư theo quy định; chủ động phối hợp tháo gỡ kịp thời những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch và biểu đồ tiến độ cụ thể đối với từng dự án, từng hạng mục công việc; chủ động cân đối nguồn lực, tính toán kỹ các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị đầu tư, phấn đấu hoàn thành các thủ tục cần thiết để khởi công các dự án giao thông trọng điểm trong năm 2026, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Lê Minh