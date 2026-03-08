Tiên Lữ vượt khó vươn lên

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của xã Tiên Lữ khi chính thức đi vào hoạt động theo mô hình đơn vị hành chính mới sau sáp nhập 4 xã: Đồng Ích, Tiên Lữ, Xuân Lôi, Văn Quán. Trong bối cảnh vừa kiện toàn tổ chức bộ máy, vừa triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bức tranh kinh tế nhiều gam màu sáng

Ngay từ đầu năm, xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là ổn định tổ chức sau sáp nhập, đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cán bộ xã Tiên Lữ thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, cơ cấu cây trồng tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Tổng diện tích gieo trồng năm 2025 đạt gần 3.440 ha, tăng so với cùng kỳ. Tỷ lệ giống lúa chất lượng cao chiếm trên 75% diện tích; cơ giới hóa được áp dụng rộng rãi với hơn 90% diện tích làm đất và trên 80% diện tích thu hoạch bằng máy. Tổng sản lượng lương thực đạt hơn 13.800 tấn, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao thu nhập cho người dân.

Chăn nuôi tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp với tổng đàn lợn hơn 10.000 con, đàn gia cầm khoảng 153.000 con, đàn trâu bò trên 2.500 con. Địa phương đẩy mạnh các mô hình chăn nuôi theo hướng VietGAP, từng bước nâng cao giá trị sản xuất, kiểm soát tốt dịch bệnh.

Nuôi trồng thủy sản duy trì ổn định với diện tích trên 300 ha, sản lượng ước đạt khoảng 750 tấn. Mặc dù chịu ảnh hưởng của mưa bão, lĩnh vực này vẫn đóng góp tích cực vào giá trị sản xuất nông nghiệp.

Nhờ dân vận khéo, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tiên Lữ tự nguyện phá dỡ tường rào, hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Bên cạnh nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ cũng ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Toàn xã có hơn 20 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực cơ khí nhỏ, mộc dân dụng, chế biến nông sản, với giá trị sản xuất ước đạt trên 10 tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Doanh thu thương mại - dịch vụ đạt khoảng 30 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước. Hạ tầng viễn thông, Internet được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 500 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch đề ra. Việc khai thác hiệu quả các nguồn thu, nhất là từ đấu giá quyền sử dụng đất, đã tạo nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển hạ tầng và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Đa dạng các động lực phát triển

Cùng với phát triển kinh tế, xã Tiên Lữ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong năm 2025, địa phương tiếp nhận và triển khai nhiều dự án chuyển tiếp từ các xã trước sáp nhập; đẩy nhanh tiến độ và đưa vào sử dụng các công trình như đường tránh ĐT.305, các tuyến giao thông nông thôn, hệ thống chiếu sáng khu dân cư. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% cho thấy sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo và điều hành của chính quyền địa phương.

Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt nhằm triển khai các dự án lớn như tuyến đường vành đai phía Tây đô thị Vĩnh Phúc, các tuyến kết nối Khu công nghiệp Lập Thạch II. Đây là những dự án không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế trong những năm tới.

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội của xã tiếp tục khởi sắc.

Phòng học khang trang, hiện đại với đầy đủ trang thiết bị dạy và học của Trường Mầm non Xuân Lôi (xã Tiên Lữ).

Lĩnh vực giáo dục được củng cố, nâng cao chất lượng. Toàn xã có 12 trường học, 100% đạt chuẩn quốc gia, trong đó nhiều trường đạt chuẩn mức độ 2. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp THCS đạt trên 98%.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm. Các trạm y tế sau sáp nhập được sắp xếp hợp lý, hoạt động ổn định; trong năm đã khám, điều trị cho hơn 12.500 lượt bệnh nhân.

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Địa phương hoàn thành xóa 39 nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện sống và bảo đảm an sinh trên địa bàn.

Ông Đào Quang Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Lữ cho biết: “Thời gian tới, xã Tiên Lữ tiếp tục tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.”

Với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận của Nhân dân, Tiên Lữ đang từng bước vượt qua khó khăn, khơi dậy nội lực, tạo động lực mới cho phát triển. Những kết quả đạt được trong năm 2025 chính là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục bứt phá, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong những năm tới.

Quang Nam