Đào Xá bứt phá phát triển

Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xã Đào Xá chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính của bốn xã: Tân Phương, Thạch Đồng, Xuân Lộc và Đào Xá (cũ). Một đơn vị hành chính mới ra đời với diện tích 45,53km2, dân số trên 30.500 người, gồm 43 khu dân cư. Đây không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới mô hình quản lý, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Xác định ổn định tổ chức là nhiệm vụ trọng tâm, chính quyền xã đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên UBND và các bộ phận chuyên môn theo nguyên tắc “một việc - một đầu mối - một người chịu trách nhiệm”. Cách làm này đã khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm sau sáp nhập, đồng thời tạo sự rõ ràng, minh bạch trong điều hành. Song song với đó, chế độ tiếp công dân được duy trì nghiêm túc; mọi phản ánh, kiến nghị của người dân đều được tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định.

Phát triển sản phẩm OCOP là một trong những hướng đi quan trọng nâng cao thu nhập cho người dân xã Đào Xá.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh. Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã được củng cố, đầu tư đồng bộ, bảo đảm hoạt động thông suốt. 100% văn bản được xử lý trên môi trường điện tử; 99,4% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến và không có hồ sơ chậm muộn. Trong bối cảnh một chính quyền mới thành lập, bộ máy còn đang hoàn thiện, những con số này không chỉ phản ánh hiệu quả cải cách hành chính mà còn cho thấy năng lực tổ chức, điều hành linh hoạt, quyết liệt của chính quyền địa phương.

Năm 2025 cũng là năm nhiều yếu tố bất lợi tác động đến sản xuất và đời sống của người dân. Nhưng với sự chỉ đạo sát sao, sản xuất nông nghiệp vẫn đạt và vượt kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng đạt trên 1.520ha, sản lượng lương thực gần 7.400 tấn; giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất canh tác đạt khoảng 135 triệu đồng. Những kết quả này khẳng định vai trò điều hành chủ động của chính quyền địa phương, không để khó khăn khách quan làm chậm nhịp phát triển.

Bên cạnh việc giữ vững “trụ đỡ” nông nghiệp, xã Đào Xá còn chủ động khai thác nguồn lực, thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 72,2 tỷ đồng, bằng 228,77% kế hoạch năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 355 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 60,5 triệu đồng/năm. Đối với một xã mới thành lập, bộ máy vừa sắp xếp lại, đây là những con số thể hiện sự quyết liệt, dám nghĩ, dám làm và biết khơi thông nguồn lực của tập thể lãnh đạo địa phương.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhiều kết quả tích cực được ghi nhận. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,51%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững; các tổ an ninh trật tự, tổ liên gia tự quản hoạt động hiệu quả, các vụ việc phát sinh được xử lý kịp thời, không để hình thành điểm nóng phức tạp. Trong điều kiện địa bàn rộng, dân số đông sau sáp nhập, việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội càng cho thấy sự sâu sát, trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở.

Những kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy, bên cạnh sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo, vai trò điều hành của người đứng đầu có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo sự ổn định và chuyển biến tích cực. Từ việc tổ chức lại bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt đến chỉ đạo sản xuất, ứng phó thiên tai, thúc đẩy thu ngân sách, chăm lo an sinh xã hội và đẩy mạnh chuyển đổi số, chính quyền xã luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết đoán trong xử lý công việc và đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết. Những kết quả quan trọng này không chỉ là thành tích của một năm công tác mà còn tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Bước vào năm 2026, năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, xã Đào Xá đặt mục tiêu tổng thu nhập bình quân 62 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 67 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 415 tỷ đồng...

Đồng chí Nguyễn Văn Kỳ - Chủ tịch UBND xã Đào Xá cho biết: Để đạt được mục tiêu này, xã tập trung thúc đẩy đồng bộ các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và đầu tư phát triển. Trong lĩnh vực nông nghiệp, địa phương tăng cường chỉ đạo sản xuất quản lý chặt chẽ vật tư nông nghiệp, kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao năng suất và sản lượng lương thực. Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, mở rộng làng nghề, đẩy mạnh thương mại, dịch vụ và thương mại điện tử. Cùng với đó, xã tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư. Đồng thời quản lý chặt chẽ ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu, thúc đẩy tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội bền vững”.

Từ nền tảng ổn định tổ chức đến những bước bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xã Đào Xá đang từng bước khẳng định vị thế của một địa phương năng động, đổi mới. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, Đào Xá hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Lệ Oanh