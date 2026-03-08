Dấu ấn phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể

Khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang có bước phát triển tích cực, trong đó dấu ấn của phụ nữ tham gia hoạt động kinh tế tập thể ngày càng rõ nét. Ở nhiều hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác, phụ nữ không chỉ tham gia với vai trò lao động trực tiếp mà còn chủ động quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Sản phẩm của HTX sản xuất chè an toàn Long Cốc được chuẩn hóa bao bì, nhãn mác, nâng cao chất lượng và phục vụ du lịch.

Toàn tỉnh có gần 1.700 HTX, 1.300 tổ hợp tác đang hoạt động, trong đó số HTX, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý chiếm khoảng 20%, tập trung vào các ngành nghề sản xuất nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, làm dịch vụ, du lịch... Nhiều mô hình kinh tế tập thể, HTX tích cực tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, xây dựng được nhiều sản phẩm có chất lượng, có tem, nhãn mác, được xếp hạng sản phẩm OCOP như sản phẩm chè, tương, mì gạo, cam, bưởi, mặt hàng thủ công mỹ nghệ...

Bằng trí tuệ và bản lĩnh, những đóng góp của các nữ quản lý HTX là minh chứng cho sự nỗ lực, vươn lên khẳng định vai trò trong phát triển sản xuất - kinh doanh. Nhiều HTX, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý hoạt động hiệu quả, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động như: HTX sản xuất chè an toàn Long Cốc, HTX Thịt chua Thanh Sơn, HTX Chè Cẩm Mỹ, HTX Chè sạch Sơn Hùng, HTX 3T Nông sản Cao Phong, HTX nông nghiệp Bản Dao - Thống Nhất, Tổ hợp tác Sản xuất và chế biến chè xanh Lương Sơn...

Tại HTX sản xuất chè an toàn Long Cốc (xã Long Cốc), vai trò của phụ nữ trong điều hành kinh tế tập thể đã thể hiện rõ nét trong quá trình tổ chức sản xuất, từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung. Được thành lập năm 2018, HTX hiện liên kết sản xuất gần 40ha chè, trong đó 15ha đạt tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm chè của HTX đã được công nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh. Bà Phạm Thị Hạnh - Giám đốc HTX cho biết: “Chúng tôi xác định HTX ra đời không chỉ tổ chức sản xuất theo hướng tiêu chuẩn hóa mà còn góp phần gắn kết các thành viên, bảo đảm tính ổn định và bền vững của mô hình. Khó khăn lớn nhất khi thành lập là thay đổi thói quen sản xuất riêng lẻ của các hộ. Tham gia HTX, các thành viên được tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất, sử dụng vật tư nông nghiệp theo hướng an toàn và tuân thủ quy trình VietGAP. Cùng với đó, HTX đầu tư dây chuyền chế biến, công suất 3 - 4 tấn chè tươi/ngày nhằm tăng tỷ lệ chế biến sâu, nâng giá trị sản phẩm, đưa sản phẩm gắn với phục vụ du lịch. Hiện HTX tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương, thu nhập bình quân đạt 4 - 6 triệu đồng/người/tháng”.

Sản phẩm của HTX Tương làng Bợ được quảng bá tại các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tại nhiều ngành nghề truyền thống, vai trò của phụ nữ trong tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu gắn với mô hình kinh tế tập thể ngày càng thể hiện rõ nét. Có gần 30 năm gắn bó với nghề làm tương, bà Trần Thị Phượng - Giám đốc HTX Tương làng Bợ (xã Đào Xá) là người trực tiếp vận động các hộ liên kết, thành lập HTX, từng bước đưa sản phẩm đi theo hướng bài bản hơn. Trước đây, tương chủ yếu tiêu thụ trong phạm vi hẹp, chưa có bao bì, nhãn mác nên khó mở rộng thị trường. Khi tổ chức theo mô hình HTX, các hộ được thống nhất quy trình sản xuất, sản phẩm được đầu tư tem nhãn và đạt OCOP 4 sao. Nhờ đó, tương làng Bợ có điều kiện tham gia các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, mỗi năm tiêu thụ khoảng 20.000 lít tương. Bà Phượng chia sẻ: “Gia đình tôi nhiều đời làm tương, trước đây chủ yếu bán cho khách quen nên đầu ra khá hẹp. Khi thành lập HTX, chúng tôi xác định phải làm chặt chẽ hơn về quy trình, chú trọng bao bì, nhãn mác để sản phẩm có thể đi xa hơn, tiếp cận với nhiều khách hàng hơn. Đến nay, điều đáng mừng là nghề truyền thống vẫn được duy trì, nhiều chị em có việc làm ổn định, gắn bó lâu dài với nghề”.

Thực tế hoạt động của các HTX có phụ nữ tham gia quản lý, làm chủ cho thấy dấu ấn rõ nét trong cách tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Để hỗ trợ phụ nữ trong phát triển kinh tế, trong đó có kinh tế tập thể, thời gian qua các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Trong giai đoạn 2021 - 2025, đã có 9.606 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý Hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh được hỗ trợ nâng cao năng lực; 2.713 phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Đáng chú ý, thực hiện Đề án của Chính phủ “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, các cấp Hội hỗ trợ thành lập mới 34 HTX, 201 tổ/nhóm liên kết, tổ hợp tác phát triển kinh tế; duy trì 295 mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình... Thời gian tới, việc tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện để nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý, gắn với nâng cao năng lực quản trị, kết nối tiêu thụ sản phẩm của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh sẽ góp phần tích cực trong củng cố và phát triển khu vực kinh tế tập thể.

Nguyễn Huế