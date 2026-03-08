Giá vàng trong nước sáng 8/3 tăng mạnh trở lại tại nhiều thương hiệu lớn

Giá vàng trong nước sáng 8/3 tăng mạnh trở lại tại nhiều thương hiệu lớn, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến của vàng miếng và vàng nhẫn được nâng lên quanh ngưỡng 182 - 185 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 8/3, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng tăng giá tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn, qua đó kéo mặt bằng giao dịch lên vùng cao mới. Ở phân khúc vàng miếng, nhiều thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, SJC và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt điều chỉnh tăng giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Sau khi điều chỉnh, giá giao dịch phổ biến trên thị trường được nâng lên quanh mức 182 - 185 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,2 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng trong nước sáng ngày 8/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, doanh nghiệp này cũng điều chỉnh tăng giá vàng miếng với biên độ tương tự. Sau khi tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giá giao dịch phổ biến hiện được niêm yết quanh mức 182,2 - 185 triệu đồng/lượng.

Đà tăng không chỉ xuất hiện ở phân khúc vàng miếng mà còn lan sang thị trường vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 181,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 184,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng đồng loạt 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác. Tại PNJ, giá vàng nhẫn được điều chỉnh tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều, đưa mức giao dịch lên quanh ngưỡng 182 - 185 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI cũng nâng giá vàng nhẫn thêm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện niêm yết ở mức khoảng 182 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 185 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Cùng xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều, đưa giá giao dịch vàng nhẫn lên quanh vùng 182 - 185 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh tăng 1,2 triệu đồng/lượng, qua đó kéo giá vàng nhẫn lên quanh mức 182 - 185 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh mức 5.174 USD/ounce, tăng 91,7 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank và chưa bao gồm thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 164,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 20,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Trong tuần qua, giá kim loại quý ghi nhận nhiều biến động khi thị trường phản ứng trước căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Có thời điểm trong đầu phiên, giá vàng tăng vọt lên trên 5.400 USD/ounce trước khi giảm dần khi nhà đầu tư đánh giá lại những tác động có thể xảy ra nếu xung đột trong khu vực leo thang.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường vàng cũng chịu tác động từ các dữ liệu kinh tế mới công bố của Mỹ. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, số việc làm phi nông nghiệp trong tháng Hai giảm 92.000 việc làm, trái ngược với dự báo của các nhà kinh tế về khả năng tăng thêm khoảng 58.000 việc làm. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,4%, cao hơn mức 4,3% của tháng trước.

Các nhà phân tích cho rằng giá vàng hiện đang chịu tác động đan xen từ nhiều yếu tố. Nhu cầu tìm đến tài sản trú ẩn an toàn có xu hướng gia tăng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, song sức mạnh của đồng USD và sự thận trọng của nhà đầu tư trước triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn tạo ra áp lực nhất định đối với kim loại quý.

Trong bối cảnh thị trường đang chờ đợi các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ như CPI và PCE, nhiều chuyên gia cho rằng mốc 5.000 USD/ounce vẫn là vùng hỗ trợ đáng chú ý đối với giá vàng trong thời gian tới.

