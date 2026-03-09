Vàng SJC giảm mạnh xuống 179,5 triệu đồng/lượng sau phiên mở cửa sáng 9/3

Giá vàng trong nước giảm mạnh trong phiên sáng 9/3 sau khi mở cửa ở mức 182 - 185 triệu đồng/lượng. Đến 8 giờ 45 phút, vàng miếng SJC lùi về quanh 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường vàng toàn cầu biến động mạnh và áp lực chốt lời gia tăng.

Mất 2,5 triệu đồng/lượng sau phiên mở cửa

Thị trường vàng trong nước sáng 9/3 ghi nhận nhịp điều chỉnh giảm mạnh chỉ sau chưa đầy hai giờ giao dịch.

Theo bảng giá của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), lúc 8 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng, 1kg được niêm yết ở mức 179,5 triệu đồng/lượng mua vào và 182,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Người dân xếp hàng mua vàng tại cửa hàng Phú Quý. Ảnh: V.P.Q

Các loại vàng miếng khác của SJC cũng được niêm yết quanh mức này: Vàng SJC 5 chỉ: 179,5 - 182,52 triệu đồng/lượng; vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ: 179,5 - 182,53 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn SJC 99,99%, giá mua vào ở mức 179,2 triệu đồng/lượng, bán ra 182,2 - 182,3 triệu đồng/lượng tùy loại.

Ở nhóm nữ trang, vàng 99,99%: 177,2 - 180,7 triệu đồng/lượng; nữ trang 99%: 172,411 - 178,911 triệu đồng/lượng; nữ trang 75%: 126,789 - 135,689 triệu đồng/lượng; nữ trang 68%: 114,138 - 123,038 triệu đồng/lượng; nữ trang 61%: 101,488 - 110,388 triệu đồng/lượng.

Trước đó, lúc 7 giờ sáng, SJC niêm yết vàng miếng ở mức 182 - 185 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Các thương hiệu lớn như DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý tại Hà Nội cũng niêm yết mức tương tự.

Giá vàng SJC niêm yết giảm mạnh sau phiên mở cửa sáng 9/3. Ảnh chụp màn hình lúc 8 giờ 45 phút

Như vậy, chỉ sau chưa đầy hai giờ giao dịch, giá mua vào vàng miếng SJC giảm khoảng 2,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm khoảng 2,5 triệu đồng/lượng so với đầu phiên.

Đợt điều chỉnh này diễn ra sau giai đoạn tăng nóng của thị trường vàng trong nước. Trước đó, đầu tháng 3/2026, giá vàng miếng SJC từng có thời điểm tiến sát 190,9 - 191 triệu đồng/lượng, thiết lập mức cao kỷ lục trên thị trường nội địa.

Dù đã giảm mạnh trong phiên sáng 9/3, giá vàng trong nước vẫn duy trì khoảng cách rất lớn so với giá vàng thế giới quy đổi, với mức chênh lệch có thời điểm lên tới khoảng 20 - 21 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, mức chênh lệch này phản ánh những đặc thù của thị trường vàng trong nước, bao gồm nguồn cung vàng miếng hạn chế, cơ chế quản lý thị trường và tâm lý tích trữ vàng của người dân.

Trong bối cảnh giá biến động mạnh, các doanh nghiệp kinh doanh vàng thường duy trì biên độ mua - bán khá rộng, khoảng 3 triệu đồng/lượng, nhằm hạn chế rủi ro khi giá thế giới biến động nhanh.

Giá vàng niêm yết tại các thương hiệu vàng. Ảnh chụp màn hình

Biên độ mua - bán lớn cũng đồng nghĩa với việc nhà đầu tư cá nhân có thể phải chịu rủi ro đáng kể nếu mua vàng ở vùng giá cao. Trong trường hợp mua vàng gần mức đỉnh trên 190 triệu đồng/lượng trước đó, nhiều nhà đầu tư có thể ghi nhận khoản lỗ đáng kể nếu bán ra trong giai đoạn giá đang điều chỉnh.

Diễn biến này cho thấy thị trường vàng trong nước không chỉ chịu tác động từ biến động của giá vàng thế giới mà còn bị chi phối bởi yếu tố tâm lý và cung - cầu nội địa.

Giá vàng thế giới biến động mạnh, dao động quanh 5.200 USD/ounce

Trong khi đó, theo dữ liệu từ biểu đồ giá vàng giao ngay trên trang Kitco.com vào 21 giờ 10 phút ngày 8/3 giờ New York (8 giờ 10 phút sáng 9/3 giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay dao động quanh mốc khoảng 5.054 USD/ounce, giảm khoảng 2,26% tương đương 117,1 USD.

Trong phiên, giá vàng dao động trong biên độ từ 5.103,90 USD/ounce đến 5.200,50 USD/ounce. Điều này cho thấy áp lực chốt lời và sự dịch chuyển dòng tiền sang các tài sản khác đang gia tăng.

Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân chính khiến vàng suy yếu là sự phục hồi của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Khi lợi suất tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi - trở nên cao hơn, khiến một bộ phận nhà đầu tư chuyển sang trái phiếu hoặc tiền tệ. Đồng USD mạnh lên cũng làm vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó gây sức ép lên giá kim loại quý.

Biểu đồ giao dịch vàng thế giới. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, thị trường cũng ghi nhận hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Trong bối cảnh biến động địa chính trị tại Trung Đông vẫn phức tạp, một số nhà giao dịch, đặc biệt tại khu vực này, có xu hướng tăng thanh khoản hoặc bán ra để bảo toàn lợi nhuận, góp phần kéo giá vàng đi xuống trong ngắn hạn.

Ông Pranav Mer, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu hàng hóa và tiền tệ của JM Financial Services, cho rằng yếu tố địa chính trị vẫn là biến số quan trọng đối với thị trường kim loại quý. Theo ông, nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như vàng có thể tăng trở lại, qua đó hỗ trợ giá. Ngược lại, bất kỳ tín hiệu hạ nhiệt nào cũng có thể khiến nhà đầu tư giảm bớt vị thế đối với kim loại quý.

Bên cạnh đó, các yếu tố vĩ mô khác như nhu cầu vàng vật chất tại châu Á, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và dòng vốn của các quỹ ETF vàng cũng đang tác động đến thị trường. Gần đây, một số quỹ ETF vàng lớn ghi nhận dòng vốn rút ra, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Diễn biến của thị trường năng lượng cũng là yếu tố đáng chú ý. Giá năng lượng tăng trong thời gian gần đây khiến nhiều nhà phân tích điều chỉnh kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), theo đó khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn có thể bị thu hẹp. Triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài thường không có lợi cho giá vàng.

Trong ngắn hạn, các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh theo diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và tình hình địa chính trị tại Trung Đông, trong khi nhà đầu tư chờ đợi thêm các tín hiệu rõ ràng hơn từ chính sách tiền tệ toàn cầu.

Trong bối cảnh thị trường vàng trong nước và thế giới cùng biến động mạnh, giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng với tâm lý mua đuổi theo giá tăng, tránh rủi ro khi thị trường xuất hiện các nhịp điều chỉnh mạnh sau giai đoạn tăng nóng.

