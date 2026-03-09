Đề xuất giá xăng dầu tăng 20% trở lên trong 1 tháng sẽ thực hiện bình ổn giá

Bộ Công Thương đang đề xuất cơ chế trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu khi giá bán lẻ trong nước tăng liên tiếp trong một tháng với mức cộng dồn từ 20% trở lên.

Mua bán xăng, dầu tại một điểm kinh doanh của PVOil. (Ảnh: PV/Vietnam+))

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản lấy ý kiến góp ý đối với hồ sơ dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định về kinh doanh xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, Bộ đã có tờ trình gửi Chính phủ về việc giải trình, tiếp thu các ý kiến liên quan tới dự thảo nghị định thay thế các nghị định kinh doanh về xăng dầu, trong đó Bộ sẽ xây dựng và ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết, thi hành một số điều của nghị định.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo thông tư đó là cơ chế bình ổn giá xăng dầu đối với xăng, xăng sinh học và dầu diesel. Cụ thể, giá các mặt hàng xăng dầu thực hiện bình ổn giá được theo dõi, đánh giá là giá bán lẻ do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu công bố.

Việc đánh giá căn cứ theo tỷ trọng sản lượng tiêu thụ của các chủng loại mặt hàng xăng, dầu diesel của một số thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có tính đại diện, có tổng sản lượng tiêu thụ chiếm trên 70% sản lượng tiêu thụ trên cả nước.

Thông tư cũng quy định thực hiện bình ổn giá xăng dầu trong trường hợp giá bán lẻ xăng dầu trong nước biến động bất thường, tăng liên tiếp trong thời gian một tháng, biên độ lớn và mức độ tăng cộng dồn từ 20% trở lên, có nguy cơ tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đời sống nhân dân.

Theo đó, Bộ Công Thương chủ trì với Bộ Tài chính và các bộ ngành thu thập, tổng hợp phân tích, đánh giá cung-cầu, giá xăng dầu thế giới, các yếu tố cấu thành giá cơ sở, giá bán lẻ, tồn kho, nhu cầu tiêu dùng, tình hình sản xuất - nhập khẩu trong thời gian nhất định.

Bộ Công Thương đánh giá mức độ tác động tới thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân, xây dựng báo cáo bình ổn giá gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ quyết định chủ trương bình ổn giá.

Cũng theo dự thảo, việc thực hiện bình ổn giá xăng dầu theo nguyên tắc quy định tại Luật Giá, nghị quyết của Chính phủ về phương án bình ổn giá và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trên cơ sở chủ trương bình ổn giá của Chính phủ, Bộ Công Thương sẽ triển khai, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp, sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh, mặt bằng giá bán lẻ xăng dầu có biến động bất thường, Bộ Công Thương sẽ chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan tổ chức thực hiện bình ổn giá theo quy định.

Ngoài ra, dự thảo thông tư cũng quy định thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối, bán lẻ đăng ký tài khoản kết nối dữ liệu với Bộ Công Thương. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối thực hiện công bố, điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu (riêng dầu mazut là giá bán buôn) trong hệ thống phân phối, thực hiện kê khai giá bán lẻ xăng dầu gửi về Bộ Công Thương.

Với thương nhân bán lẻ không thuộc hệ thống phân phối của thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối, thực hiện công bố, điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ, thực hiện kê khai giá bán lẻ gửi về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, phân quyền nơi có cửa hàng bán lẻ.

Nguồn TTXVN