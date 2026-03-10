Bình Nguyên xứng tầm vị thế xã trọng điểm công nghiệp

Sau sáp nhập, nhiều địa phương đã nhanh chóng khẳng định vai trò trong bức tranh phát triển chung của tỉnh. Trong đó, xã Bình Nguyên nổi lên như một điểm sáng về phát triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Với nền tảng hạ tầng công nghiệp sẵn có, môi trường đầu tư thuận lợi và sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp, Bình Nguyên đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những xã công nghiệp trọng điểm của tỉnh.

Công nghiệp là động lực phát triển

Năm 2025 được xem là năm bản lề đối với xã Bình Nguyên khi địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh tổ chức bộ máy hành chính có nhiều thay đổi. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn từ bối cảnh kinh tế thế giới, biến động thị trường và ảnh hưởng của thiên tai, song kinh tế của xã vẫn duy trì đà tăng trưởng khá, trong đó công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực.

Với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc (xã Bình Nguyên) thu hút nhiều dự án đầu tư có hàm lượng khoa học công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Cụ thể, tổng giá trị sản phẩm sản xuất trên địa bàn năm 2025 ước đạt hơn 44.000 tỷ đồng. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 40.000 tỷ đồng, chiếm tới gần 92% cơ cấu kinh tế; khu vực dịch vụ đạt hơn 3.000 tỷ đồng, chiếm 7%...

Cơ cấu kinh tế này cho thấy rõ đặc điểm của một địa phương công nghiệp phát triển mạnh, trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng đóng vai trò chi phối, tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và giải quyết việc làm.

Một trong những yếu tố tạo nên sức bật của Bình Nguyên là hệ thống khu công nghiệp tập trung quy mô lớn. Trên địa bàn xã hiện có ba khu công nghiệp lớn gồm: Bình Xuyên, Sơn Lôi và Bình Xuyên II với diện tích hàng trăm héc-ta; đồng thời có diện tích đất công nghiệp thuộc các khu công nghiệp lớn ở khu vực lân cận như Khai Quang, Thăng Long Vĩnh Phúc và Nam Bình Xuyên.

Cùng với đó là cụm công nghiệp Sơn Lôi đang thu hút đầu tư và Trung tâm Logistic ICD, tạo thành hệ thống hạ tầng công nghiệp - logistics khá hoàn chỉnh, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và kết nối giao thương cho doanh nghiệp.

Nhờ lợi thế này, Bình Nguyên trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tính đến hết năm 2025, trên địa bàn xã có gần 1.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, gồm 79 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 702 doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Lực lượng chức năng xã Bình Nguyên tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với một số hộ dân trên địa bàn để phục vụ Dự án xây dựng Khu công nghiệp Bình Xuyên.

Các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, phụ tùng xe máy, gạch ốp lát, ống thép và nhiều ngành công nghiệp hỗ trợ khác. Sản xuất công nghiệp duy trì ổn định, sản lượng và thị trường tiêu thụ tiếp tục tăng trưởng, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của địa phương.

Không chỉ đóng góp lớn vào giá trị sản xuất, khu vực công nghiệp còn tạo ra hàng nghìn việc làm cho người lao động trong và ngoài địa phương. Năm 2025, xã đã giải quyết việc làm cho 483 lao động, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,24%.

Thương mại - dịch vụ phát triển hiện đại

Song hành với công nghiệp, lĩnh vực thương mại và dịch vụ tại Bình Nguyên cũng có bước phát triển rõ nét. Với đặc thù là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, nhu cầu về các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống người lao động ngày càng tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực này phát triển.

Hiện trên địa bàn xã có 2 chợ truyền thống và một trung tâm thương mại cùng nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ đa dạng. Thị trường hàng hóa phong phú, hệ thống bán lẻ, nhà hàng, nhà trọ, dịch vụ vận tải, tín dụng, ngân hàng, bưu chính viễn thông phát triển khá mạnh, đáp ứng nhu cầu của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Đặc biệt, dịch vụ vận tải và logistics có sự tăng trưởng đáng kể khi hoạt động sản xuất công nghiệp ngày càng mở rộng. Khối lượng hàng hóa, hành khách vận chuyển hằng năm đều tăng, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp.

Công ty TNHH linh kiện tự động Minda Việt Nam, Khu công nghiệp Bình Xuyên tạo việc làm ổn định với thu nhập khá cho nhiều lao động địa phương.

Sự phát triển của lĩnh vực thương mại - dịch vụ không chỉ tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách địa phương mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái kinh tế năng động, hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất công nghiệp.

Năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã ước đạt hơn 568 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để địa phương tiếp tục đầu tư hạ tầng, phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Khẳng định vị thế xã công nghiệp trọng điểm

Phát huy những kết quả đạt được, xã Bình Nguyên xác định tiếp tục lấy công nghiệp làm động lực phát triển, đồng thời đẩy mạnh các lĩnh vực thương mại, dịch vụ nhằm tạo sự phát triển cân bằng và bền vững.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phương - Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên cho biết: “Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, phát triển hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Đồng thời, địa phương cũng chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp”.

Bên cạnh đó, xã sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị, thương mại; phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ công nhân và chuyên gia làm việc trong các khu công nghiệp. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp Bình Nguyên nâng cao sức cạnh tranh và thu hút thêm nhiều dự án đầu tư trong thời gian tới.

Với nền tảng công nghiệp vững chắc, hệ thống doanh nghiệp năng động cùng sự đồng thuận của Nhân dân, Bình Nguyên đang vững bước khẳng định vị thế là xã trọng điểm công nghiệp của tỉnh. Qua đó, góp phần vào mục tiêu chung xây dựng tỉnh Phú Thọ mới trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ năng động của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Quang Nam