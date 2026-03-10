Pin thể rắn Trung Quốc có thể giúp xe điện chạy tới 1.500 km mỗi lần sạc

Năm 2026 được dự đoán là một năm quan trọng đối với ngành công nghiệp xe điện, đặc biệt liên quan đến công nghệ sạc pin.

Khi mà các tập đoàn lớn phương Tây như Ford và Porsche quyết định hủy bỏ các dự án xe điện, các thương hiệu Trung Quốc như BYD lại đang vượt lên, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ pin thể rắn.

Pin thể rắn giúp mang lại sự an toàn và quãng đường di chuyển xa cho xe điện

Changan Automobile, một trong những nhà sản xuất ô tô điện hàng đầu tại Trung Quốc, đang tiến hành thử nghiệm pin thể rắn cho xe điện trong năm nay. Theo thông tin từ CarNewsChina, Changan Automobile dự kiến sẽ trang bị pin mật độ cao cho các mẫu xe của mình “trước quý 3/2026”.

Báo cáo cho biết, Changan đang đặt mục tiêu triển khai các cell pin thể rắn trong ô tô điện và robot, với thông số kỹ thuật ấn tượng: mật độ năng lượng đạt 400 Wh/kg và quãng đường di chuyển lên tới 1.500 km mỗi lần sạc. Công ty cũng đang phát triển các loại pin khác, bao gồm pin Naxtra dựa trên natri, có khả năng hoạt động ở nhiệt độ dưới 0 độ C và vẫn cung cấp phạm vi hoạt động hơn 400 km.

Không chỉ Changan, hãng GAC của Trung Quốc cũng đang chuẩn bị thử nghiệm pin thể rắn trong mẫu SUV điện Hyptec và dự kiến giao hàng vào cuối năm nay.

Lợi thế của pin thể rắn đối với xe điện

So với pin lithium-ion hiện tại, mật độ năng lượng của pin thể rắn cao hơn nhiều, nhờ vậy xe điện di chuyển xa hơn mà không cần tăng kích thước bộ pin. Đây là điều quan trọng, vì bộ pin thường chiếm phần lớn trọng lượng của xe và ảnh hưởng trực tiếp đến quãng đường di chuyển.

Pin thể rắn không chứa thành phần lỏng giúp giảm nguy cơ cháy nổ

Pin thể rắn không chỉ mang lại lợi ích về mật độ năng lượng mà còn an toàn hơn do không chứa thành phần lỏng, từ đó giảm nguy cơ cháy nổ. Nissan, công ty có kế hoạch ra mắt xe sử dụng pin thể rắn vào năm 2028, cho biết loại pin này phù hợp hơn cho việc sạc nhanh và không gây ra rủi ro về nhiệt.

Ngoài ra, pin thể rắn cho phép thử nghiệm các vật liệu điện cực mới, giúp giảm thời gian sạc từ 30 - 45 phút xuống chỉ còn 12 phút. Một số nhà sản xuất ô tô, như Dongfeng, đã phát triển pin thể rắn có khả năng giữ lại tới 72% năng lượng ở nhiệt độ -20 độ C.

Mặc dù pin lithium vẫn sẽ tiếp tục được sử dụng trong một thời gian nữa, các nhà khoa học đang nghiên cứu các loại pin lithium mới với mật độ năng lượng cao hơn, có thể đạt tới 700 Wh/kg. Điều đó có nghĩa, tuy pin thể rắn đang nổi lên như một giải pháp tiềm năng nhưng công nghệ pin lithium vẫn chưa hoàn toàn lỗi thời.

Theo thanhnien.vn