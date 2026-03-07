Nvidia dừng sản xuất chip AI H200 cho thị trường Trung Quốc

Bất chấp việc chính quyền Mỹ gần đây đã có những nới lỏng nhất định về quy định xuất khẩu, Nvidia vẫn quyết định dừng dây chuyền sản xuất dòng chip AI H200 vốn được thiết kế riêng cho Trung Quốc.

Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia tại triển lãm máy tính ở Đài Loan (Trung Quốc), ngày 5/1/2024. Ảnh: Reuters/TTXVN

Tập đoàn công nghệ Nvidia vừa quyết định dừng dây chuyền sản xuất dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) H200 vốn được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc.

Động thái này diễn ra bất chấp việc chính quyền Mỹ gần đây đã có những nới lỏng nhất định về quy định xuất khẩu.

Tờ The Financial Times ngày 5/3 dẫn hai nguồn tin thân cận cho biết nhà sản xuất chip Mỹ đã điều chỉnh hoạt động sản xuất tại đối tác gia công TSMC. Theo đó, các dây chuyền vốn dành cho H200 sẽ được chuyển sang sản xuất thế hệ phần cứng tiếp theo mang tên "Vera Rubin."

Quyết định điều chỉnh này cho thấy Nvidia không còn kỳ vọng đạt doanh số lớn từ dòng H200 tại Trung Quốc trong tương lai gần.

Mặc dù tuần trước hãng thông báo đã nhận được giấy phép từ Chính phủ Mỹ để xuất khẩu “một lượng nhỏ” chip H200 sang thị trường này, nhưng thực tế giao dịch vẫn đóng băng.

Trong tháng 2/202, một quan chức Bộ Thương mại Mỹ xác nhận chưa có bất kỳ con chip H200 nào được bán thành công cho khách hàng Trung Quốc.

Trước đó hồi tháng 1/2026, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chính thức “bật đèn xanh” cho việc bán chip H200 sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển thực tế vẫn bị đình trệ do các rào cản kỹ thuật và quy trình giám sát nghiêm ngặt đi kèm trong cơ chế cấp phép.

Theo TTXVN