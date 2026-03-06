Nhà mạng Việt Nam được công nhận “5G tốt nhất Đông Nam Á”

VinaPhone được Ookla công nhận có mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á, vượt qua nhiều nhà mạng lớn như Singtel, Unifi.

Tại sự kiện Mobile World Congress 2026 diễn ra ở Barcelona (Tây Ban Nha), mạng VinaPhone (thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT) vinh dự trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được tổ chức Ookla (đơn vị đo kiểm tốc độ viễn thông hàng đầu thế giới) trao tặng chứng nhận “Best 5G Network Award in Vietnam and SEA”, nhà mạng 5G tốt nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, đón nhận giải thưởng tại Mobile World Congress 2026.

Chứng nhận “Best 5G Network Award in Vietnam and SEA” (Nhà mạng 5G tốt nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á), được Ookla trao cho VinaPhone tại triển lãm di động toàn cầu MWC 2026 ở Barcelona.

Ookla là đơn vị hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đo kiểm tốc độ Internet, nổi tiếng với công cụ Speedtest được hàng trăm triệu người sử dụng. Thành lập năm 2006, Ookla có trụ sở tại Mỹ và hoạt động độc lập, cung cấp dữ liệu khách quan dựa trên hàng tỷ lượt đo mỗi năm. Độ uy tín của Ookla đến từ phương pháp đo minh bạch, dữ liệu lớn, khả năng phân tích sâu theo từng khu vực, thiết bị và thời điểm. Nhiều quốc gia và tổ chức, trong đó có Việt Nam, sử dụng kết quả Ookla như một thước đo hiệu suất mạng tin cậy.

Giải thưởng “Best 5G Network” của Ookla được trao dựa trên chỉ số “Speedtest Connectivity Score”, thước đo toàn diện về trải nghiệm mạng di động 5G của người dùng. Chỉ số này được cấu thành từ ba nhóm tiêu chí chính gồm: Speed Score (tốc độ và độ phản hồi tổng thể, chiếm 50% tổng điểm), Web Browsing (hiệu năng truy cập và tải website, chiếm 25%) và video Streaming (chất lượng, độ mượt khi xem video trực tuyến, chiếm 25%). Ookla áp dụng phương pháp đo kiểm đánh giá dựa trên các tình huống sử dụng thực tế, thông qua hàng triệu lượt đo kiểm từ người dùng tại Việt nam, phản ánh trải nghiệm hàng ngày của khách hàng.

Trong kết quả được đo nửa cuối 2025, điểm số mạng 5G của VinaPhone đạt 83,6, cao hơn nhà mạng thứ hai là Singtel của Singapore (83 điểm), vượt qua nhiều nhà mạng lớn như Unifi (Malaysia), AIS (Thái Lan).

“Phương pháp đo kiểm của chúng tôi bảo đảm đây là minh chứng khách quan cho hiệu suất vượt trội của VinaPhone trên thị trường”, ông Stephen Bye, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Ookla, nói.

Trong công bố tháng 8 năm ngoái, VinaPhone cũng đứng thứ hai thế giới về tốc độ 5G, theo bảng xếp hạng của Ookla

VinaPhone là nhà mạng thứ hai tại Việt Nam thương mại hóa mạng 5G cuối năm 2024. Nhà mạng này “cam kết đưa 5G trở thành hạ tầng số thiết yếu, phục vụ từ sản xuất thông minh đến đô thị thông minh toàn diện”.

Trong khi đó, tập đoàn mẹ VNPT cũng cho biết, sẽ thực hiện quy hoạch mạng vô tuyến cho mạng 5G VinaPhone dựa trên mô hình dự báo lưu lượng hiện đại, phân tích mật độ người dùng theo từng khu vực, nhằm lựa chọn vị trí trạm tối ưu về vùng phủ, dung lượng và khả năng mở rộng dài hạn. Trong quá trình triển khai, từng trạm 5G được đo kiểm đa lớp với các kịch bản sử dụng thực tế như truy cập dữ liệu mật độ cao, livestream, gaming và truyền tải video độ phân giải lớn.

Nguồn TTXVN