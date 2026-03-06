Những rủi ro thường gặp khi sử dụng smartphone

Mặc dù smartphone mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro không ít người thường bỏ qua.

Smartphone đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của con người, với tổng số thiết bị hiện lên đến 8 tỉ chiếc, với con số tiếp tục tăng. Từ khi thức dậy cho đến khi đi ngủ, smartphone thường nằm trong tay của chúng ta.

Nhiều tác hại khi sử dụng smartphone mà không phải ai cũng nắm rõ

Sự phụ thuộc vào smartphone nói trên đang khiến các chuyên gia công nghệ cảm thấy lo lắng đối với những rủi ro cho người dùng. Thiết bị này không chỉ ảnh hưởng đến chu kỳ giấc ngủ và khả năng tập trung mà còn gây mỏi mắt và tiềm ẩn nguy cơ cho dữ liệu cá nhân.

Dưới đây là những rủi ro mà người dùng thường gặp khi sử dụng smartphone và những biện pháp phòng tránh:

Gián đoạn giấc ngủ và khả năng tập trung

Sử dụng điện thoại trong nhiều giờ mỗi ngày có thể dẫn đến giảm khả năng tập trung, đặc biệt ở giới trẻ. Nghiên cứu cho thấy người dùng điện thoại nhiều thường dễ bị phân tâm hơn, trong đó các video ngắn trên mạng xã hội là một yếu tố chính. Thời gian sử dụng màn hình quá nhiều cũng liên quan đến gia tăng lo âu và trầm cảm.

Để giải quyết, việc tạm ngừng sử dụng thiết bị điện tử có thể giúp cải thiện tâm trạng. Ngoài ra, sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ sẽ cản trở quá trình sản sinh melatonin và làm giảm chất lượng giấc ngủ. Các chuyên gia khuyên người dùng nên hạn chế sử dụng điện thoại ít nhất 1 giờ trước khi đi ngủ.

Mỏi mắt và cổ

Việc cầm điện thoại quá gần mặt có thể gây mỏi mắt, đặc biệt khi gõ hoặc đọc tin nhắn, vốn có thể ảnh hưởng đến thị lực về lâu dài. Hơn nữa, việc cúi đầu khi sử dụng điện thoại gây áp lực lên cột sống, có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng theo thời gian.

Thao tác sử dụng không đúng cũng gây mỏi mắt và cổ

Điều quan trọng là phải sử dụng smartphone một cách điều độ khi các chuyên gia khuyên nên dùng tối đa 2 giờ mỗi ngày. Khi sử dụng, hãy đảm bảo không cúi đầu xuống mà thay vào đó giữ thẳng đầu và cầm điện thoại ngang tầm mắt.

Lừa đảo chuyển đổi SIM

Đây là một mối lo ngại lớn khi kẻ tấn công lừa đảo nhà mạng chuyển số điện thoại của người dùng sang một thẻ SIM khác. Khi thành công, chúng có thể truy cập vào tin nhắn, mã OTP và thông tin cá nhân của người dùng, từ đó dễ dàng vượt qua xác thực đa yếu tố trên các tài khoản trực tuyến.

Để phòng tránh, hãy cảnh giác với các dấu hiệu như mất kết nối mạng đột ngột hoặc nhận mã xác thực không yêu cầu. Nếu phát hiện điều bất thường, hãy báo cáo ngay cho nhà mạng và thay đổi mật khẩu các tài khoản quan trọng.

Tấn công chiếm quyền điều khiển nguồn

Rủi ro này xảy ra khi người dùng sạc điện thoại tại các trạm sạc USB công cộng khi tin tặc có thể cài đặt phần mềm độc hại vào điện thoại thông qua cổng sạc.

Để bảo vệ bản thân, hãy luôn mang theo cáp và bộ sạc riêng. Nếu không thể, hãy sử dụng thiết bị chặn dữ liệu USB để ngăn chặn việc truyền dữ liệu. Đồng thời, hãy đảm bảo cập nhật hệ điều hành thường xuyên để bảo vệ thiết bị khỏi các lỗ hổng bảo mật.

Smartphone có thể mang mầm bệnh

Cuối cùng, smartphone có thể là nơi sinh sôi của vi khuẩn. Một nghiên cứu cho thấy trung bình có 17.032 bản sao gen vi khuẩn trên mỗi điện thoại. Đây là kết quả khi người dùng mang smartphone theo bên mình ở nhiều nơi, từ văn phòng đến quán cà phê và cả phòng tắm. Khi chạm vào điện thoại hoặc đặt nó lên bề mặt không sạch sẽ, vi khuẩn có thể lây lan.

Để tránh vấn đề này, người dùng hãy vệ sinh điện thoại ít nhất một lần mỗi ngày bằng khăn mềm và chất khử trùng. Việc này chỉ mất một phút nhưng có thể giúp bảo vệ sức khỏe cho bản thân người dùng lẫn gia đình.

