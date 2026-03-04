Chuyển đổi số - góp phần tăng sức mạnh cho Đảng

Là địa phương đi đầu cả nước về chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số trong Đảng nói riêng, thời gian qua, tỉnh Phú Thọ có nhiều nỗ lực để công tác chuyển đổi số thực sự mang lại những chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành, góp phần tăng sức mạnh cho Đảng.

Cấp ủy Chi bộ Tổ dân phố số 10, phường Thống Nhất trao đổi về việc sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử

Với tinh thần công tác Đảng phải đi đầu trong chuyển đổi số, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 04-KH/TU, ngày 16/7/2025 triển khai thực hiện Quyết định số 204-QĐ/TW, ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, hiện đại hóa hạ tầng và tăng cường sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cơ quan khối Đảng như Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy... đã khẩn trương ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy xã, phường tập trung triển khai đảm bảo yêu cầu về nội dung và tiến độ; triển khai sâu rộng phong trào “học tập số”, nâng cao kỹ năng công nghệ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Đây là bước đi quan trọng trong chuyển đổi số trong công tác Đảng.

Đầu tháng 2 vừa qua, chúng tôi có mặt tại cuộc họp cấp ủy của Chi bộ Tổ dân phố số 10 (khu vực Dân Chủ), phường Thống Nhất. Chuẩn bị cho cuộc sinh hoạt chi bộ, cấp ủy tiến hành hội ý để thống nhất nội dung cuộc họp. Đặc biệt, có một nội dung quan trọng mà các đồng chí cấp ủy, nhất là Bí thư Chi bộ đang nỗ lực học hỏi để sử dụng, đó là Sổ tay đảng viên điện tử. Đồng chí Nguyễn Thị Hiệu - Bí thư Chi bộ cho biết: "Chi bộ Tổ dân phố số 10 có 60 đảng viên, đa số là đảng viên hưu trí nên ban đầu việc cài đặt, sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử gặp nhiều khó khăn. Song, được cán bộ Ban Xây dựng Đảng hướng dẫn nghiệp vụ, đến nay 100% đảng viên đã cài đặt và sử dụng ứng dụng trong sinh hoạt chi bộ. Chúng tôi nhận thấy ứng dụng này có rất nhiều tiện ích, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên".

Thực hiện Quy định số 339-QĐ/TW, ngày 10/7/2025 của Ban Bí thư về sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện chuyển 100% dữ liệu thông tin đảng viên từ cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 sang ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử làm tài khoản đăng nhập; tiến hành rà soát, lập danh sách thông tin, phân quyền tài khoản cho các đồng chí được giao nhiệm vụ quản trị. Thực hiện chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0, Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành 100% việc chuẩn hóa danh mục tổ chức đảng của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, dữ liệu đảng viên và cập nhật thông tin căn cước công dân của toàn bộ đảng viên thuộc Đảng bộ với tổng số 558 đảng bộ cơ sở, 1.602 chi bộ cơ sở và 8.980 chi bộ trực thuộc với 256.459 đảng viên. Đến nay, Phú Thọ là tỉnh đứng thứ 3 cả nước về tiến độ cập nhật chuẩn hoá Cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0.

Để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong Đảng, tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin. Hiện 148 xã, phường đã được trang bị 8.200 máy vi tính; 2.260 máy in; 308 máy scan (trung bình mỗi xã có 2 thiết bị); máy soạn thảo văn bản mật được bố trí đầy đủ, đạt 100% theo qui định. Đối với thiết bị bảo mật khối Đảng, đã cài đặt, bàn giao 148/148 thiết bị BML10.

Về phòng họp trực tuyến, đến nay 100% xã, phường được trang bị hệ thống họp trực tuyến tương đối đồng bộ, gồm màn hình hiển thị, camera, micro, loa, đường truyền ổn định.., bước đầu đáp ứng yêu cầu họp không giấy tờ, chỉ đạo điều hành liên cấp. Tỉnh cũng cân đối nguồn lực, triển khai phương án mua sắm trang thiết bị làm việc, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đầu tư màn hình LED cỡ lớn, sửa chữa, cải tạo trụ sở cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời duy trì hiệu quả công tác quản trị và vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh ủy, bảo đảm hệ thống thông tin diện rộng của các cơ quan Đảng tỉnh và mạng Internet hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, kết nối từ Trung ương đến 100% xã, phường. Phát triển các ứng dụng số như: Hệ thống theo dõi, giám sát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; Hệ thống quản lý giao nhiệm vụ; Hệ thống gửi, nhận tài liệu họp thông qua quét mã QRCode; Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Phú Thọ... phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy các cấp.

Công tác quản lý, khai thác trang thiết bị và tài liệu mật mã được thực hiện đúng quy định của Luật Cơ yếu. Đã lập hồ sơ đề nghị cấp 3.571 eToken ký số, mã hóa cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong tỉnh, đáp ứng 100% yêu cầu; bảo đảm kịp thời việc ký số và giải mã văn bản đến cấp độ “Tối mật” trên Hệ thống điều hành tác nghiệp. Đồng thời tiếp nhận, cấp phát và triển khai 322 thiết bị bảo mật BML và 844 thiết bị lưu giữ an toàn DC-02.M19 phục vụ công tác bảo mật của các cơ quan, đơn vị và 148 xã, phường. Công tác giám sát, hỗ trợ vận hành thiết bị bảo mật được duy trì thường xuyên; kịp thời hỗ trợ các đơn vị xử lý sự cố bảo đảm kết nối thông suốt trong trao đổi văn bản mật.

Chuyển đổi số trong công tác Đảng được triển khai quyết liệt tại tỉnh Phú Thọ cho thấy, đây là xu hướng tất yếu và nhiệm vụ cấp bách để nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng. Đây không chỉ là bài toán về đổi mới công nghệ, mà là vấn đề đổi mới từ tư duy đến cách thức tổ chức bộ máy. Khi Đảng thay đổi, toàn bộ hệ thống chính trị sẽ thay đổi theo.

Dương Liễu