Chuyển đổi số - động lực để du lịch Đất Tổ vươn xa

Trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số (CĐS) không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là động lực quan trọng giúp ngành Du lịch của tỉnh phát triển bứt phá. Bằng việc chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh và đa dạng hóa các hình thức quảng bá trên nền tảng số, hình ảnh về một vùng Đất Tổ thiêng liêng, giàu bản sắc văn hóa đã và đang được truyền tải rộng rãi, nhanh chóng và hiệu quả đến với du khách trong và ngoài nước.

Du khách quét mã QR để tìm hiểu thông tin tại Bảo tàng Hùng Vương - Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Chúng tôi có dịp trở lại thăm Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tình cờ gặp được nhóm sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Các em không khỏi ngỡ ngàng trước sự tiện lợi mà công nghệ mang lại. Ngay từ cửa vào Bảo tàng Hùng Vương – Khu di tích lịch sử Đền Hùng, các bạn trẻ đã nhanh chóng sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR được dán tại vị trí thuận tiện. Chỉ sau vài giây, toàn bộ thông tin về lịch sử hình thành, ý nghĩa của di tích cũng như sơ đồ tham quan đã hiện ra chi tiết trên màn hình. Bước chân vào bên trong, mỗi hiện vật, cổ vật đều được gắn mã QR riêng biệt, cho phép du khách tiếp cận hệ thống thuyết minh đa phương tiện bao gồm văn bản, hình ảnh sống động. Thay vì phải chờ đợi hướng dẫn viên hay đọc những bảng giới thiệu dài dằng dặc, nhóm sinh viên có thể chủ động khám phá kho tàng văn hóa thời đại Hùng Vương theo nhu cầu cá nhân, giúp những kiến thức lịch sử vốn khô khan trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Không riêng Đền Hùng, làn sóng CĐS đã lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều khu du lịch, điểm di tích và các cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh. Từ các điểm du lịch cộng đồng như xóm Mỗ đến các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử như chùa Tiên, đền Lăng Sương hay các lễ hội độc đáo như Lễ hội Trò Trám, Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường... đều đang được “số hóa” một cách bài bản. Tỉnh Phú Thọ đã xây dựng thành công Cổng thông tin du lịch thông minh và ứng dụng du lịch trên thiết bị di động, tạo nên một hệ sinh thái kết nối chặt chẽ giữa du khách, chính quyền và doanh nghiệp. Trên hệ thống này, du khách có thể dễ dàng tìm kiếm dịch vụ, so sánh giá cả, lựa chọn cơ sở lưu trú và đặt tour chỉ với vài thao tác đơn giản, giúp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí. Đặc biệt, sự xuất hiện của các bản đồ số du lịch tích hợp đầy đủ thông tin về khách sạn, nhà hàng, bến xe và cả các trạm ATM đã giúp quá trình tổ chức chuyến đi của du khách trở nên thuận tiện và linh hoạt hơn.

Xác định CĐS là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền hiện đại. Các kênh truyền thông mạng xã hội như Fanpage Facebook, Zalo và đặc biệt là kênh Youtube “Đất Tổ” hay TikTok “Du lịch Phú Thọ” đã thu hút hàng triệu lượt xem qua các video clip giới thiệu cảnh đẹp, ẩm thực và đời sống sinh hoạt của người dân. Sự phối hợp với các influencer (người có sức ảnh hưởng) đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực, bắt kịp xu thế của giới trẻ và mở rộng thị trường khách quốc tế. Ngay cả những hộ kinh doanh homestay hay đồng bào dân tộc thiểu số làm du lịch cũng đã bắt đầu thay đổi nhận thức, biết tận dụng sức mạnh của mạng xã hội để quảng bá trang phục, lễ hội và dịch vụ của gia đình, xóa bỏ rào cản về khoảng cách địa lý.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác CĐS đã mang lại “trái ngọt” cho ngành Du lịch. Riêng trong năm 2025, du lịch Đất Tổ đã đạt được những kết quả ấn tượng. Tổng lượt khách du lịch đạt 14,5 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt 676.000 lượt. Tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 14.800 tỷ đồng, một con số minh chứng cho sức hút và sự hiệu quả của các giải pháp quảng bá số. Lượng khách lưu trú đạt khoảng 4,57 triệu lượt, cho thấy du khách không chỉ đến tham quan mà còn có xu hướng ở lại lâu hơn để trải nghiệm văn hóa và dịch vụ của tỉnh. Kết quả này là tiền đề vững chắc để Phú Thọ tự tin đặt mục tiêu đạt doanh thu 16.300 tỷ đồng và đón 15 triệu lượt khách trong năm 2026.

Nói về định hướng trong thời gian tới, đồng chí Đặng Tuấn Hùng - Trưởng phòng Quản lý du lịch (Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch) nhấn mạnh: Tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền theo hướng hiện đại và linh hoạt hơn. Trong đó tập trung nâng cấp Cổng thông tin du lịch và bản đồ số trong không gian phát triển mới để tăng tính tiện ích cho du khách. Các giải pháp công nghệ cao như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua chatbot, trợ lý ảo hỗ trợ 24/7 và tích hợp dịch thuật thông minh sẽ được triển khai để phá vỡ rào cản ngôn ngữ cho khách quốc tế. Bên cạnh đó, việc triển khai quảng bá du lịch trên các nền tảng toàn cầu như Google Arts & Culture để giới thiệu hình ảnh di sản văn hóa và danh thắng của tỉnh đến cộng đồng quốc tế. Với chiến lược bài bản, sự đồng lòng của toàn ngành và cộng đồng, CĐS sẽ tiếp tục là nhịp cầu bền vững đưa du lịch Đất Tổ vươn tầm quốc tế.

Hương Lan