Chuyển đổi số doanh nghiệp - Từ thay đổi tư duy đến giá trị bền vững

Khép lại năm 2025 với nhiều chuyển động của nền kinh tế, hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp ghi dấu những chuyển biến rõ nét trong cách tổ chức, quản trị và tiếp cận thị trường. Trong dòng chảy ấy, chuyển đổi số ngày càng hiện diện như yếu tố then chốt, tác động trực tiếp đến phương thức vận hành và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Khi được triển khai đúng hướng, gắn chặt với thực tiễn sản xuất, chuyển đổi số mở ra những cơ hội tăng trưởng mới, đồng thời góp phần định hình hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Dây chuyền sản xuất đũa gỗ xuất khẩu của Công ty TNHH Ngoc Anh Wooden Chopsticks (xã Bằng Luân) ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khâu phân loại sản phẩm.

Trên địa bàn tỉnh, hạ tầng số từng bước được đầu tư đồng bộ, cùng với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai kịp thời đã tạo nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi số. Từ tiền đề này, doanh nghiệp có thêm điều kiện đổi mới phương thức quản trị, tổ chức sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Từ việc ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất, kế toán, nhân sự đến triển khai hóa đơn điện tử, chữ ký số, nền tảng thương mại điện tử hay các giải pháp truy xuất nguồn gốc, nhiều doanh nghiệp chuyển sang phương thức vận hành hiện đại, hiệu quả hơn. Những thay đổi giúp doanh nghiệp giảm chi phí quản lý, hạn chế sai sót thủ công, nâng cao tính minh bạch trong điều hành.

Tại tỉnh Phú Thọ, chuyển đổi số doanh nghiệp đang diễn ra song hành với quá trình phát triển kinh tế số của địa phương. Năm 2025, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP trung bình của tỉnh đạt khoảng 22%. Toàn tỉnh hiện có gần 600 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, phát triển phần mềm, cung cấp dịch vụ nội dung số và giải pháp công nghệ. Sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp có năng lực công nghệ và quy mô đầu tư lớn đã góp phần hình thành nền tảng công nghiệp số ở tỉnh. Đồng thời, trong bức tranh chung của hơn 40.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, chuyển đổi số đang lan tỏa ngày càng rõ nét, từ các doanh nghiệp quy mô lớn đến những doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số ở những mức độ khác nhau, song đều nhận thức rõ vai trò của đổi mới công nghệ. Bên cạnh việc ứng dụng các giải pháp phần mềm trong quản lý sản xuất, kinh doanh, phân phối và tiếp thị, nhiều doanh nghiệp còn chủ động đầu tư, đổi mới máy móc, thiết bị, từng bước hiện đại hóa dây chuyền sản xuất. Cách làm này tạo điều kiện phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng và yêu cầu quản trị hiện đại. Chuyển đổi số được nhiều doanh nghiệp lựa chọn như giải pháp căn cơ để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và tính đồng nhất sản phẩm.

Sản phẩm của Công ty cổ phần thực phẩm DB Food (phường Xuân Hòa) được dán tem QR chống hàng giả, tăng minh bạch thông tin nhờ ứng dụng công nghệ số.

Công ty TNHH Ngoc Anh Wooden Chopsticks (xã Bằng Luân) chuyên sản xuất đũa gỗ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc đã đưa công nghệ số trực tiếp vào dây chuyền sản xuất. Mỗi tháng, khoảng 50 triệu sản phẩm rời xưởng, đòi hỏi quy trình sản xuất phải nhanh nhưng vẫn bảo đảm độ chính xác và chất lượng đồng đều - yếu tố quyết định uy tín với đối tác quốc tế. Thay cho việc phân loại thủ công phụ thuộc nhiều vào cảm quan, doanh nghiệp đầu tư hệ thống máy chọn tự động tích hợp trí tuệ nhân tạo, kết hợp máy quét hiện đại để phân loại đũa theo kích thước, màu sắc và độ cong lệch. Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Giám đốc công ty cho biết: “Chuyển đổi số với chúng tôi không phải là câu chuyện công nghệ thuần túy, mà là cách tổ chức lại sản xuất và quản lý cho hiệu quả hơn. Khi các khâu được kiểm soát bằng dữ liệu, giúp doanh nghiệp duy trì chất lượng ổn định khi đưa đũa gỗ ra thị trường quốc tế”.

Ở lĩnh vực thực phẩm - ngành chịu tác động trực tiếp từ xu hướng tiêu dùng xanh và yêu cầu ngày càng cao về an toàn, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số cũng đang được nhiều doanh nghiệp triển khai bài bản. Công ty cổ phần thực phẩm DB Food (phường Xuân Hòa) chuyên sản xuất các sản phẩm sữa hạt gạo lứt hữu cơ và trà gạo lứt xây dựng quy trình sản xuất khép kín theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ, kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến chế biến, đóng gói thành phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018.

Bà Hoàng Thị Thùy Linh - Phó Tổng Giám đốc công ty cho biết: “Cùng với sản xuất, DB Food đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và phát triển thị trường. Doanh nghiệp tập trung xác định rõ khách hàng mục tiêu cho từng dòng sản phẩm, xây dựng thông điệp gắn với xu hướng chăm sóc sức khỏe, đồng thời triển khai bán hàng đa kênh trên nền tảng số. Việc từng bước ứng dụng các giải pháp quản lý và minh bạch thông tin sản phẩm góp phần tăng cường liên kết trong chuỗi cung ứng, đồng thời tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng”.

Chuyển đổi số đang dần trở thành nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, chủ động thích ứng với thị trường và tạo thế chủ động bước vào Xuân mới với nhiều kỳ vọng phát triển.

Nguyễn Huế