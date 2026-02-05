Triển khai điểm mô hình “Dân vận số” ở phường Hòa Bình

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, việc đổi mới phương thức dân vận theo hướng hiện đại, minh bạch, gần dân là yêu cầu đặt ra đối với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở. Nhằm đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ trong kỷ nguyên số, Ủy ban MTTQ phường Hòa Bình đã lựa chọn tổ dân phố số 8 (phường Hữu Nghị cũ) làm điểm triển khai mô hình “Dân vận số”, bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong công tác vận động quần chúng, xây dựng chính quyền số và công dân số tại khu dân cư.

Người dân tổ dân phố số 8, phường Hoà Bình được hướng dẫn sử dụng các ứng dụng số.

Tổ dân phố số 8 hiện có hơn 300 hộ dân với trên 1.000 nhân khẩu. Mô hình “Dân vận số” được triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp cận, truyền tải thông tin và tiếp nhận ý kiến của Nhân dân theo hướng linh hoạt, nhanh chóng, thuận tiện hơn so với các hình thức truyền thống. Để mô hình vận hành bài bản, hiệu quả, Ủy ban MTTQ phường Hòa Bình đã thành lập Ban Chỉ đạo mô hình “Dân vận số”, ban hành quy chế hoạt động. Cấp ủy chi bộ tổ dân phố số 8 đã đưa nội dung dân vận số vào nghị quyết chi bộ, trực tiếp chỉ đạo Ban Công tác mặt trận, Tổ trưởng dân phố và các chi hội đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia.

Trọng tâm của mô hình là xây dựng “Góc công dân số” đặt tại Nhà văn hóa tổ dân phố. Đây được xem là không gian kết nối trực tiếp giữa chính quyền, mặt trận với người dân thông qua các nền tảng số. Tại “Góc công dân số”, hệ thống mã QR được niêm yết công khai, cho phép người dân dễ dàng truy cập hòm thư số để gửi ý kiến, kiến nghị; thực hiện thanh toán các khoản đóng góp không dùng tiền mặt; tra cứu thủ tục hành chính và thông tin về các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống ở khu dân cư.

Song song với đó, Nhà văn hóa tổ dân phố được đầu tư, trang bị hạ tầng viễn thông tương đối đồng bộ, gồm đường truyền internet tốc độ cao, máy tính, màn hình trình chiếu cỡ lớn, hệ thống camera, loa, micro và webcam phục vụ họp trực tuyến. Việc đầu tư hạ tầng đã tạo điều kiện để các cuộc họp, hội nghị từ phường đến khu dân cư được tổ chức linh hoạt theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, rút ngắn khoảng cách, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả truyền đạt thông tin.

Một điểm nổi bật của mô hình “Dân vận số” là sự thay đổi rõ nét trong thói quen sinh hoạt và tiếp cận thông tin của người dân. Thông qua các nhóm Zalo của tổ dân phố và các tổ liên gia, thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thông báo của chính quyền và mặt trận được truyền tải kịp thời, đầy đủ. Người dân không chỉ là đối tượng tiếp nhận thông tin mà còn chủ động tham gia trao đổi, phản ánh, đóng góp ý kiến, tạo nên kênh tương tác hai chiều hiệu quả.

Để mô hình đi vào thực chất, ngay từ khi ra mắt mô hình, người dân địa phương đã được hướng dẫn, tập huấn các kỹ năng cơ bản về sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận các ứng dụng an sinh xã hội và cách thức gửi phản ánh, kiến nghị qua hòm thư số. Hoạt động tập huấn được triển khai theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, đặc biệt chú trọng hỗ trợ người cao tuổi và các nhóm yếu thế.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức, từ sinh hoạt chi bộ, họp tổ dân phố, đến tuyên truyền trên các nền tảng số. Các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đã phát huy vai trò nòng cốt trong tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng hiệu quả các tiện ích số tại “Góc công dân số”. Hòm thư số và các kênh tương tác trực tuyến đã tiếp nhận các ý kiến, phản ánh của người dân, tập trung vào các nội dung thiết thực như vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, thủ tục hành chính, an sinh xã hội và hoạt động của khu dân cư. 100% ý kiến được Ban Chỉ đạo tiếp nhận, phân loại, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết và phản hồi công khai trên nền tảng số, góp phần nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hòa Bình Đinh Thị Thu Hiền cho biết, việc triển khai mô hình “Dân vận số” là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa phong trào “Bình dân học vụ số”, giúp người dân từng bước làm quen, tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin trong đời sống hằng ngày. Kết quả bước đầu tại tổ dân phố số 8 là cơ sở quan trọng để MTTQ phường tiếp tục đánh giá, hoàn thiện và từng bước nhân rộng mô hình ra toàn phường trong thời gian tới.

Với cách làm bài bản, sát thực tiễn, mô hình “Dân vận số” ở phường Hòa Bình đang mở ra hướng đi mới trong công tác dân vận ở cơ sở, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, vì dân trong kỷ nguyên số.

Phương Thanh