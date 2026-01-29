Mường Bi cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân

Xã Mường Bi được hợp nhất từ 3 xã Phú Cường, Phong Phú, Mỹ Hòa cũ. Sau sáp nhập, xã xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để ổn định bộ máy và phục vụ Nhân dân tốt nhất.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Bi hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Ghi nhận thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Bi, không khí làm việc khẩn trương. Trong phòng giao dịch rộng rãi, thoáng mát với diện tích 60m2 được bố trí 6 quầy giao dịch và 40 chỗ ngồi chờ, bà Bùi Thị Hạnh ở xóm Lũy Ải đang hoàn tất thủ tục khai sinh cho cháu nội. Vừa cầm tờ giấy khai sinh trên tay, bà Hạnh chia sẻ: "Trước đây, làm giấy tờ phải đi lại nhiều lần, nhưng nay đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, tôi được cán bộ hướng dẫn tận tình, tỉ mỉ từng loại giấy tờ. Thủ tục diễn ra nhanh, thuận tiện, không phải chờ đợi lâu". Sự hài lòng của người dân như bà Hạnh là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Bi.

Thành công này không phải ngẫu nhiên mà có. Ngay từ khi thành lập, UBND xã Mường Bi đã ban hành 40 nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực CCHC. Đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được trang bị đầy đủ hệ thống máy tính, máy in, máy quét hiện đại, cùng hệ thống xếp hàng tự động và loa gọi số, giúp quy trình giải quyết hồ sơ minh bạch, chuyên nghiệp. Tính từ ngày 1/7/2025 đến hết tháng 12/2025, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 3.550 hồ sơ. Trong đó, 3.465 hồ sơ trực tuyến, chỉ có 85 hồ sơ trực tiếp. Kết quả giải quyết đạt tỷ lệ cao với 3.431 hồ sơ đã hoàn thành, trong đó có 3.291 hồ sơ giải quyết trước hạn (chiếm 95,92%) và 139 hồ sơ đúng hạn. Đặc biệt, tỷ lệ hồ sơ do UBND xã tiếp nhận được giải quyết đúng và trước hạn đạt tuyệt đối 100%, không phát sinh phản ánh, kiến nghị từ người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Bùi Minh Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Bi cho biết: Năm 2025, công tác CCHC trên địa bàn có những chuyển biến tích cực, thực chất. Xã đã chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, niêm yết công khai kịp thời các thủ tục hành chính. Việc duy trì và củng cố cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” không chỉ giúp quản lý tập trung, thống nhất mà còn đảm bảo tính công bằng, minh bạch và đúng pháp luật trong giải quyết hồ sơ cho người dân.

Đặc biệt, xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số để hiện đại hóa nền hành chính, giúp quá trình giám sát và giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện hơn. Cùng với đó, xã chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ. Qua kiểm tra, tác phong và văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức khi tiếp xúc với Nhân dân thay đổi rõ rệt. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn củng cố niềm tin vững chắc của tổ chức và cá nhân vào bộ máy chính quyền địa phương.

Về định hướng trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng phục vụ hơn nữa. Cụ thể, xã tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ. Mục tiêu lớn nhất là đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện số hóa 100% hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính để người dân có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi. Bên cạnh đó, xã đề xuất đầu tư thêm trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại và tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Hương Lan