Thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ địa bàn cơ sở

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Tân Pheo có địa bàn rộng, nhiều xóm ở xa trung tâm. Đặc biệt, sau sáp nhập, trụ sở Công an xã đặt tại trụ sở UBND xã Đồng Chum cũ, nhiều xóm cách hàng chục km, khiến việc đi lại giải quyết thủ tục hành chính của người dân gặp không ít khó khăn. Để tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là việc cấp căn cước, mới đây, Công an xã Tân Pheo được trang bị máy móc, thiết bị thu nhận hồ sơ và tổ chức làm căn cước ngay tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vùng cao.

Ngay sau khi được trang bị máy thu nhận hồ sơ cấp căn cước, Công an xã Tân Pheo đã chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, thông báo đến các trưởng khu dân cư, tổ chức đoàn thể và trực tiếp vận động người dân đến trụ sở Công an xã để làm căn cước. Cùng với đó, lực lượng công an cũng tiến hành rà soát, lập danh sách những công dân chưa được cấp căn cước để thông báo, hướng dẫn cụ thể về thời gian, thủ tục thực hiện.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, những ngày qua, từ sáng sớm nhiều người dân ở các xóm xa trung tâm đã chủ động sắp xếp thời gian đến trụ sở Công an xã để thực hiện thủ tục. Tại điểm thu nhận hồ sơ, các cán bộ công an hướng dẫn tận tình từ khâu kê khai thông tin, chụp ảnh đến lấy dấu vân tay nên quá trình thực hiện diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.

Người dân đến trụ sở Công an xã Tân Pheo làm căn cước.

Ông Hà Văn Đảm, trú tại xóm Than là một trong số nhiều người dân của xã đến trụ sở Công an xã làm căn cước. Ông Đảm chia sẻ: “Nhà tôi cách trung tâm xã khoảng 40km, đường đồi núi nên đi lại khá vất vả. Sáng nay tôi phải dậy từ 5 giờ sáng để kịp xuống trụ sở Công an xã làm căn cước. Đường núi nhiều điểm bị sạt lở nên thời gian đi lại mất khoảng 1 tiếng rưỡi, nhưng vẫn gần hơn so với đi xuống xã Đà Bắc (cách 60km). Tuy đường xa nhưng khi đến nơi được cán bộ hướng dẫn tận tình, làm thủ tục nhanh gọn nên tôi rất phấn khởi”.

Theo thống kê, từ ngày 3-12/3/2026, Công an xã đã thu nhận được tổng số 150 hồ sơ, trong đó cấp đổi căn cước hết hạn 80 hồ sơ, cấp mới cho trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi là 45 hồ sơ, cấp mới cho trẻ em đủ 14 tuổi là 25 hồ sơ. Hiện nay, đã có 8.601/10.681 người trên địa bàn xã được cấp căn cước, đạt tỷ lệ 80%; định danh mức độ 2 là 5.624/6.985 người, tỷ lệ 80%.

Công an xã Tân Pheo thu nhận hồ sơ làm căn cước cho công dân dưới 14 tuổi.

Bên cạnh những thuận lợi, quá trình triển khai cấp căn cước và thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương cũng phát sinh nhiều khó khăn.

Thiếu tá Đinh Văn Trường - Phó trưởng Công an xã Tân Pheo cho biết: “Khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều người dân vùng cao chưa quen với việc thực hiện các thủ tục trên dịch vụ công trực tuyến. Khi đến làm căn cước, cán bộ công an phải trực tiếp hướng dẫn từng bước cho người dân. Trong khi lực lượng của Công an xã còn mỏng nên vào thời điểm đông người, anh em phải làm việc liên tục để kịp thời phục vụ bà con. Thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp chưa làm căn cước, nhất là công dân ở các khu xa trung tâm để tổ chức thu nhận hồ sơ kịp thời, phấn đấu bảo đảm 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn được cấp căn cước”.

Ngoài ra, việc tích hợp sổ sức khỏe điện tử và tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng định danh điện tử cũng gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, tỷ lệ tích hợp mới chỉ đạt 1.811/6.529 tài khoản, do một bộ phận người dân chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, trong khi phần lớn bà con làm nông nghiệp, ban ngày đi nương rẫy nên ít có thời gian đến trụ sở để được hướng dẫn.

Để khắc phục khó khăn này, Công an xã Tân Pheo đã chia thành nhiều tổ công tác, tranh thủ buổi tối xuống các xóm để hướng dẫn người dân cài đặt, tích hợp các tiện ích trên ứng dụng định danh điện tử.

Công an xã Tân Pheo hỗ trợ làm căn cước tại nhà cho công dân già yếu, đi lại khó khăn.

Đồng chí Xa Văn Xuyên - Bí thư Đảng uỷ xã Tân Pheo cho biết: “Việc Công an xã tổ chức làm căn cước ngay tại địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng trong cải cách hành chính và phục vụ chuyển đổi số tại cơ sở”.

Việc đưa thiết bị làm căn cước về tận xã vùng cao không chỉ giúp người dân Tân Pheo thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục hành chính mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dân cư, xây dựng nền hành chính phục vụ ngày càng gần dân, sát dân.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy phục vụ Nhân dân, lực lượng Công an xã Tân Pheo đang nỗ lực từng ngày để hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục cấp căn cước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dân cư và thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ địa bàn cơ sở.

Đinh Thắng