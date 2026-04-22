Tiên phong trong phong trào “Bình dân học vụ số”

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong cải cách tư pháp hiện nay, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 7 - Phú Thọ xác định phong trào “Bình dân học vụ số - chuyên đề Trí tuệ nhân tạo” là khâu đột phá trong phát triển nguồn nhân lực. Với cách triển khai bài bản, có trọng tâm, phong trào tạo chuyển biến rõ nét trong phương thức làm việc, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Kiểm sát viên Viện KSND khu vực 7 - Phú Thọ báo cáo, đề xuất hướng giải quyết vụ án bằng sơ đồ tư duy trên màn hình trình chiếu, góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua.

Sau khi hoạt động theo mô hình mới từ ngày 1/7/2025, Viện KSND khu vực 7 - Phú Thọ vừa ổn định tổ chức, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh địa bàn mở rộng, khối lượng công việc tăng. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trở thành yêu cầu tất yếu, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và tiến độ công tác.

Từ thực tiễn đó, ngay từ đầu tháng 10/2025, Viện KSND khu vực 7 đã phát động phong trào “Bình dân học vụ số - chuyên đề Trí tuệ nhân tạo” với cách làm cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế. Trọng tâm là mô hình “15 phút luyện AI mỗi ngày” vào đầu giờ sáng, kết hợp giữa học tập tập trung và tự học trên nền tảng số. Nội dung học tập tập trung vào các kỹ năng như xây dựng câu lệnh, hỗ trợ soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo, tra cứu thông tin và phân tích hồ sơ vụ án, bảo đảm học đến đâu áp dụng ngay đến đó.

Để phong trào đi vào thực chất, hiệu quả, đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết là phát huy vai trò người đứng đầu trong trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và tham gia cùng cán bộ, kiểm sát viên. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức học tập theo hướng “cầm tay chỉ việc”, kết hợp giữa hướng dẫn tập trung và tự học có kiểm soát; kết quả học tập được báo cáo hằng ngày, kể cả ngày nghỉ, tạo nền nếp kỷ luật và động lực thi đua trong toàn đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Đức Hưởng - Viện trưởng VKSND khu vực 7 - Phú Thọ cho biết: "Nội dung học tập được gắn trực tiếp với nhiệm vụ thực tiễn như soạn thảo báo cáo kiểm sát, tổng hợp số liệu án, tra cứu án tương tự, phân tích hồ sơ vụ án. Qua đó, giúp cán bộ, kiểm sát viên có thể áp dụng ngay vào công việc hằng ngày”.

Sau thời gian triển khai, phong trào đã đạt kết quả bước đầu rõ rệt. 100% cán bộ, công chức tham gia học tập thường xuyên; trong đó có 4 đồng chí đạt đẳng 9, 5 đồng chí đạt đẳng 8 và 6 đồng chí đạt đẳng 7 trong chương trình luyện AI. Trình độ ứng dụng công nghệ của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên rõ rệt, đặc biệt trong kỹ năng khai thác và sử dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công việc.

Đáng chú ý, phong trào “Bình dân học vụ số - chuyên đề Trí tuệ nhân tạo” đã tác động trực tiếp đến hiệu quả công tác chung của đơn vị. Thời gian xử lý hồ sơ trung bình giảm khoảng 30%; thời gian tổng hợp báo cáo rút ngắn từ 2 - 3 ngày xuống còn 1 - 2 ngày; tỷ lệ sai sót trong thống kê, báo cáo giảm rõ rệt. Một số khâu công việc trước đây thực hiện thủ công nay đã được hỗ trợ bởi AI, góp phần tiết kiệm đáng kể thời gian và nhân lực. Từ đó, góp phần không nhỏ để kiểm sát viên tập trung nhiều hơn vào các khâu nghiệp vụ trọng tâm như nghiên cứu hồ sơ và xây dựng quan điểm xử lý vụ án. Phong trào cũng tạo nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số toàn diện trong đơn vị, đặc biệt là trong triển khai hệ thống Quản lý án hình sự.

Đến nay, Viện KSND khu vực 7 - Phú Thọ đã hoàn thành nhập toàn bộ dữ liệu gồm: 84 nguồn tin về tội phạm, 87 vụ án giai đoạn điều tra, truy tố, 30 vụ án giai đoạn xét xử, 90 hồ sơ tạm giữ, 25 hồ sơ tạm giam và 94 hồ sơ cấm đi khỏi nơi cư trú; không có trường hợp quá hạn. Việc số hóa dữ liệu đã hỗ trợ kiểm sát viên nắm chắc tình trạng từng vụ việc, vụ án, qua đó khẳng định chuyển đổi số không chỉ là đổi mới phương thức làm việc mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực hình sự.

Cán bộ Viện KSND khu vực 7 - Phú Thọ quản lý công việc (KPI) bằng công nghệ số, góp phần nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ.

Không chỉ trong lĩnh vực chuyên môn, chuyển đổi số còn lan tỏa mạnh mẽ sang công tác Đảng và tuyên truyền pháp luật. 100% đảng viên của đơn vị sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giảm thời gian chuẩn bị tài liệu.

Trong công tác tuyên truyền, việc ứng dụng các sản phẩm số như video, infographic và nền tảng trực tuyến đã giúp mở rộng phạm vi tiếp cận. Nội dung tuyên truyền được đăng tải trên cổng thông tin điện tử 13 xã, phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở và chia sẻ qua các nhóm mạng xã hội, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, tăng cường sự gắn kết giữa cơ quan kiểm sát với chính quyền và Nhân dân.

Từ thực tiễn triển khai có thể khẳng định, phong trào “Bình dân học vụ số” tại Viện KSND khu vực 7 - Phú Thọ không chỉ là hoạt động nâng cao kỹ năng công nghệ mà đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác toàn diện.

Thời gian tới, Viện KSND khu vực 7 - Phú Thọ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phong trào, gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên có tư duy số, làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hiện đại hóa ngành KSND trong tình hình mới.

Anh Thơ