Viettel Phú Thọ đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi số

Hiện nay, chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu của nền kinh tế, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ngày càng chú trọng ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Với vai trò là doanh nghiệp viễn thông – công nghệ chủ lực, Viettel Phú Thọ đã và đang đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số tại địa phương.

Viettel Phú Thọ tư vấn các giải pháp chuyển đổi số cho Công ty TNHH một thành viên hoá chất Z21.

Chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả khi có hạ tầng viễn thông hiện đại và đồng bộ. Việc triển khai thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giữa tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn Viettel đã giúp mở rộng mạnh mẽ hạ tầng mạng lưới. Hiện toàn tỉnh có trên 2.500 vị trí trạm 2G, 3G, 4G, 5G; vùng phủ sóng gần 99% dân số, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển chính quyền số, kinh tế số và doanh nghiệp số.

Bên cạnh đó, việc mở rộng hạ tầng cáp quang tới 100% xã, phường; triển khai kênh truyền số liệu chuyên dùng đến cấp xã và tăng cường vùng phủ 4G, 5G đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận các nền tảng số, ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hệ thống hạ tầng viễn thông hiện đại giúp nâng cao khả năng kết nối dữ liệu, tối ưu quản trị và thúc đẩy các mô hình kinh doanh trực tuyến, góp phần giúp doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng với môi trường kinh tế số.

Để hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh, Viettel Phú Thọ đã tích cực phối hợp với các sở, ngành tổ chức nhiều hội nghị, chương trình kết nối nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp. Tại các hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, nhiều nền tảng, sản phẩm công nghệ phục vụ quản trị doanh nghiệp, kế toán, bán hàng và quản lý sản xuất đã được giới thiệu.

Các hoạt động này không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới mà còn tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, đánh giá nhu cầu chuyển đổi số thực tế, từ đó lựa chọn giải pháp phù hợp với từng quy mô và lĩnh vực hoạt động. Đồng thời, Viettel Phú Thọ cũng tham gia khảo sát mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, hỗ trợ tư vấn và cung cấp danh mục nền tảng số nhằm nâng cao hiệu quả triển khai.

Các sản phẩm công nghệ số như nền tảng bán hàng thông minh, quản trị dữ liệu, hóa đơn điện tử, chữ ký số đã giúp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm thời gian xử lý thủ công, hạn chế thất thoát, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng trên môi trường số.

Không chỉ dừng lại ở cung cấp hạ tầng, Viettel Phú Thọ còn chú trọng xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện. Từ các giải pháp quản trị nội bộ, thương mại điện tử đến nền tảng kết nối khách hàng, doanh nghiệp có thể triển khai từng bước phù hợp với khả năng tài chính và nguồn lực. Thông qua các chương trình kết nối, nhiều doanh nghiệp đã từng bước hình thành mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu, tự động hóa quy trình và nâng cao năng suất lao động. Nhờ đó, chi phí vận hành được giảm thiểu, hiệu quả quản lý được nâng cao và thị trường được mở rộng.

Việc đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của từng đơn vị mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện của tỉnh. Khi doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh, chuỗi giá trị được tối ưu, chất lượng sản phẩm, dịch vụ được nâng cao, từ đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Thời gian tới, Viettel Phú Thọ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai các nền tảng số, mở rộng hạ tầng viễn thông và cung cấp các giải pháp công nghệ mới. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp, chuyển đổi số tại Phú Thọ được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng nền kinh tế số hiện đại, bền vững.

Thúy Hường