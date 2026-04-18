Yên Lạc chuyển đổi số từ “khái niệm” đến giá trị thực

Xác định chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu để tạo bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội, xã Yên Lạc tập trung nguồn lực xây dựng đồng bộ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Chuyển biến rõ nét trong chuyển đổi số ở Yên Lạc không chỉ nằm ở những con số thống kê, mà hiện hữu sinh động qua từng hồ sơ trực tuyến cùng sự thay đổi căn bản về nếp nghĩ, cách làm của cả hệ thống chính trị và người dân.

Chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Yên Lạc.

Ông Hồ Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lạc cho biết: Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Từ những văn bản chỉ đạo mang tính định hướng, Yên Lạc đã cụ thể hóa thành các kế hoạch hành động đồng bộ, thống nhất, biến chuyển đổi số từ một mục tiêu trở thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức.

Để chuyển đổi số thực sự đi vào đời sống, công tác tuyên truyền đã được xã triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Từ hệ thống loa truyền thanh cơ sở đến trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội như Fanpage, Zalo, thông tin về chuyển đổi số luôn được cập nhật liên tục và dễ hiểu nhất.

Nhờ cách làm gần dân, sát thực tế, từ một khái niệm có phần xa lạ và trừu tượng, chuyển đổi số đã trở thành cụm từ quen thuộc, thấm sâu vào nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và từng hộ gia đình. Chính sự thay đổi trong tư duy này đã tạo nên một sức mạnh cộng hưởng, sự đồng thuận cao trong toàn xã hội để thực hiện những mục tiêu chung.

Thành quả rõ nét nhất trong chuyển đổi số ở Yên Lạc là sự hiện diện của một hệ thống chính quyền số hiện đại, nơi tinh thần phục vụ Nhân dân được đặt lên hàng đầu. Tận dụng tối đa hạ tầng sẵn có của huyện Yên Lạc (cũ), xã đã tập trung nội lực để chuẩn hóa các phần mềm quản lý văn bản, hệ thống điều hành và ứng dụng chữ ký số chuyên dùng.

Đến nay, 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử đã tạo ra bước ngoặt lớn, xóa bỏ hoàn toàn lối làm việc lệ thuộc vào giấy tờ rườm rà, lãng phí như trước đây. Hiệu quả của nỗ lực này không chỉ nằm ở lời nói mà được minh chứng bằng những con số thực tế.

Từ ngày 1/1 - 20/3/2026, trong số hơn 1.360 hồ sơ thủ tục hành chính xã tiếp nhận có tới 1.276 hồ sơ được thực hiện trực tuyến, đạt tỷ lệ gần 94%. Việc liên thông dữ liệu chặt chẽ với Cổng dịch vụ công quốc gia không chỉ giúp người dân tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí mà còn kiến tạo một môi trường hành chính minh bạch, nơi mỗi bước giải quyết đều có thể được giám sát công khai và công tâm.

Cơ sở vật chất tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Lạc được đầu tư đồng bộ nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Song song với đó, việc thực hiện Đề án 06 về dữ liệu dân cư đã tạo nên một cuộc cách mạng trong quản trị xã hội. Với hơn 12.150 hồ sơ căn cước được cấp và hơn 6.000 tài khoản an sinh xã hội tích hợp vào ứng dụng VNeID, Yên Lạc đang hình thành một thế hệ “công dân số” thực thụ.

Hình ảnh các chiến sĩ công an cùng Tổ công nghệ số cộng đồng kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử không chỉ là nỗ lực về công nghệ, mà còn là minh chứng cho sự chuyển biến trong thái độ phục vụ của chính quyền, chủ động tìm đến dân thay vì đợi dân tìm đến. Ngay cả những lĩnh vực truyền thống như giáo dục hay công tác Đảng cũng ghi nhận sự thay đổi mạnh mẽ với việc triển khai học bạ số và sổ tay đảng viên điện tử cho gần 1.500 đảng viên.

Trên phương diện kinh tế, sự nhạy bén của người dân Yên Lạc với xu thế “kinh tế số” là một minh chứng khác cho sự chuyển biến về tư duy. Với 375 doanh nghiệp và hộ kinh doanh, địa phương đã chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ từ mô hình bán hàng truyền thống sang các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada và mạng xã hội. Những hộ nông dân trước nay chỉ quen với ruộng đồng, giờ đây đã tự tin quảng bá sản phẩm OCOP qua livestream hay áp dụng mã QR trong thanh toán hằng ngày. Sự thích ứng nhanh chóng này phản ánh một tư duy kinh tế năng động, sẵn sàng xóa bỏ rào cản để hội nhập vào thị trường số.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, song chính quyền xã Yên Lạc cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn hiện hữu. Đó là hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, cấu hình thiết bị đôi khi còn thấp và sự bỡ ngỡ của bộ phận người cao tuổi đối với công nghệ mới. Tuy nhiên, chính từ những khó khăn ấy, địa phương đã đúc kết được bài học quý báu về sức mạnh cộng đồng. Với 25 tổ công nghệ số cộng đồng gồm 182 thành viên nhiệt huyết, Yên Lạc đã biến mỗi thôn thành một “lớp học số” thu nhỏ, giúp người dân tự tin hơn khi chạm tay vào công nghệ, biến những điều tưởng chừng phức tạp thành tiện ích.

Thời gian tới, xã Yên Lạc tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính để hướng tới mục tiêu 100% hồ sơ trực tuyến toàn trình. Các lĩnh vực trọng yếu như đất đai, tư pháp, y tế sẽ được ưu tiên số hóa quy trình nội bộ nhằm phục vụ người dân tốt nhất. Đồng thời, xã sẽ tập trung hỗ trợ các hợp tác xã và hộ kinh doanh ứng dụng sâu công nghệ truy xuất nguồn gốc, đẩy mạnh phát triển kinh tế số nông thôn một cách bền vững.

Có thể khẳng định, chuyển đổi số tại xã Yên Lạc không còn là những khẩu hiệu trên văn bản hay những chỉ tiêu cứng nhắc, mà đã thực sự trở thành động lực trong đời sống thường nhật. Những thành quả bước đầu từ việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW là nền tảng vững chắc để Yên Lạc tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và cộng đồng dân cư thông minh.

Trần Tỉnh