Chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp và hợp tác xã

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ sang nền kinh tế số, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yếu tố sống còn đối với hoạt động quản trị doanh nghiệp, kể cả những đơn vị sản xuất nhỏ, hợp tác xã (HTX) nông nghiệp. Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp và HTX nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hoá hoạt động nội bộ, liên kết hiệu quả chuỗi giá trị, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Chuyển đổi số là quá trình ứng dụng công nghệ số và các hệ thống thông tin vào mọi khâu của hoạt động doanh nghiệp nhằm thay đổi cách thức quản lý, sản xuất, kinh doanh. Với đối tượng là doanh nghiệp nông nghiệp, HTX, việc chuyển đổi số có thể thể hiện qua các hoạt động như số hoá quy trình sản xuất, sử dụng phần mềm quản lý, hệ thống truy xuất nguồn gốc, bán hàng trực tuyến, dữ liệu lớn, hệ thống quản lý khách hàng... Tất cả đều hướng tới mục tiêu minh bạch, hiệu quả, giảm chi phí, tăng giá trị sản phẩm.

Sản phẩm chè của HTX Sản xuất, chế biến chè Đá Hen được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc và giới thiệu trên các sàn thương mại điện tử, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ.

Trong thực tế quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là mua phần mềm hay máy móc mới mà còn là một cuộc “cách mạng tư duy” trong lãnh đạo, phương pháp tổ chức, quy trình hoạt động. Để đạt được điều này, doanh nghiệp, HTX cần đặt mục tiêu rõ ràng, xây dựng chiến lược chuyển đổi số bám sát với mục tiêu kinh doanh, quan trọng hơn là tạo được văn hoá số trong toàn bộ tổ chức. Những lợi ích đem lại là rất rõ rệt như: dữ liệu được chuẩn hoá, cập nhật tức thì, quy trình vận hành được tối ưu hoá, năng suất lao động tăng, khả năng phân tích và dự báo xu hướng thị trường chính xác hơn.

Tại HTX Sản xuất, chế biến chè Đá Hen, xã Đồng Lương, câu chuyện chuyển đổi số bắt đầu từ việc nhận thức rõ nếu chỉ sản xuất chè truyền thống theo phương thức thủ công thì sẽ khó đủ sức cạnh tranh với thị trường ngày càng khốc liệt. Từ đó, HTX đã áp dụng hàng loạt giải pháp công nghệ vào tất cả các khâu từ sản xuất đến bán hàng. Đồng thời, HTX sử dụng máy móc hiện đại như máy sao chè bằng gas, máy hút chân không, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát quy trình sản xuất sao cho đồng đều, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, HTX tập trung thay đổi hình thức, mẫu mã sản phẩm tương thích hơn với thị hiếu người tiêu dùng hiện đại. HTX hiện đưa ra thị trường các sản phẩm: chè Đá Hen, chè Đá Hen hảo hạng, chè Đá Hen đặc sản, trong đó chè Đá Hen hảo hạng đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Các sản phẩm đều có nhãn mác riêng, bao bì hấp dẫn - bước đi quan trọng giúp xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. Dữ liệu này cũng được thể hiện rõ trên các hệ thống số khi sản phẩm được gắn QR code truy xuất nguồn gốc.

Khâu tiếp thị và tiêu thụ sản phẩm là nơi chuyển đổi số thể hiện rõ rệt nhất tại HTX. Thay vì chỉ bán hàng truyền thống theo đối tác quen thuộc, HTX đã tiếp cận với các nền tảng thương mại điện tử, Zalo, Tiktok, Facebook giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng trên cả nước. Việc này không chỉ hỗ trợ HTX mở rộng kênh tiêu thụ mà còn giúp thu thập dữ liệu bán hàng, hành vi khách hàng để điều chỉnh chiến lược quảng bá, sản xuất phù hợp.

Nhờ những nỗ lực trên, không chỉ chất lượng sản phẩm được nâng cao, doanh thu của HTX cũng ổn định với sản lượng tiêu thụ mỗi năm hơn 3 tấn chè chất lượng cao và 300 tấn chè đen xuất khẩu. Sản phẩm của HTX đã được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao và 4 sao.

Công nhân HTX Thịt chua Thanh Sơn - Phú Thọ đóng gói sản phẩm theo quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, từng bước chuẩn hóa và số hóa dữ liệu sản xuất, nâng cao hiệu quả quản trị.

Đối với mô hình sản xuất thịt chua tại HTX Thịt chua Thanh Sơn - Phú Thọ, quy trình chế biến, bảo quản, phân phối sản phẩm cũng được số hóa thông qua phần mềm quản lý đơn hàng, tem QR truy xuất nguồn gốc, bán hàng trên nền tảng trực tuyến, góp phần nâng cao tính minh bạch, xây dựng thương hiệu đặc sản địa phương trong thời kỳ chuyển đổi số.

Mô hình chuyển đổi số tại HTX Sản xuất, chế biến chè Đá Hen, HTX Thịt chua Thanh Sơn - Phú Thọ và nhiều doanh nghiệp khác trên toàn tỉnh cho thấy, với sự chuẩn bị chiến lược đúng đắn, áp dụng khoa học công nghệ, tinh thần đổi mới sáng tạo thì ngay cả những đơn vị sản xuất nông nghiệp truyền thống cũng có thể vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.

Chuyển đổi số không còn là một khái niệm xa lạ mà là nhu cầu thiết yếu đối với mọi doanh nghiệp và HTX, nhất là trong bối cảnh kinh tế thị trường và thương mại điện tử phát triển nhanh chóng.

Hoàng Hương