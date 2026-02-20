Chuyển đổi số - Nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, không còn cảnh xếp hàng, không còn những chuyến xe đi lại nhiều lần chỉ vì “thiếu giấy tờ”. Những thay đổi đời thường ấy cho thấy chuyển đổi số ở Phú Thọ đang bước vào giai đoạn mới: Nhanh hơn trong xử lý, hiệu quả hơn trong quản trị - sản xuất kinh doanh, gần dân hơn trong từng dịch vụ thiết yếu. Ðây không chỉ là cải tiến về công nghệ, mà là bước dịch chuyển của cả bộ máy hướng đến sự phục vụ..

Công dân lấy số thứ tự từ máy xếp hàng tự động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phù Ninh.

Nhanh hơn trong xử lý

Cách đây vài năm, nhiều thủ tục hành chính vẫn gắn với hồ sơ giấy và những buổi chờ đợi dài. Nay chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, người dân có thể nộp hồ sơ ở bất kỳ đâu, theo dõi tiến độ và nhận trả kết quả tại nhà. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến của tỉnh duy trì ở mức 90 - 93%, thuộc nhóm cao nhất cả nước - phản ánh sự thay đổi trong tư duy phục vụ.

Trong các cơ quan Nhà nước, tốc độ công việc được đo bằng dữ liệu. Gần 1,5 triệu văn bản điện tử được gửi - nhận qua trục liên thông văn bản quốc gia; gần 30.000 tài khoản đang sử dụng hệ thống quản lý văn bản, bảo đảm mọi chỉ đạo, điều hành thông suốt. Các cuộc họp không giấy tờ, phiên họp trực tuyến từ tỉnh đến xã đã trở thành nếp làm việc quen thuộc.

Hạ tầng số được quan tâm đầu tư với hệ thống dữ liệu tập trung, 60 máy chủ, 25 tường lửa, các nền tảng số... để mọi khâu xử lý đều nhanh hơn, minh bạch hơn, giúp bộ máy vận hành liên tục 24/7.

Bên cạnh đó, Tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 1.000 thành viên tại 148 xã, phường trở thành “cánh tay nối dài” giúp người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh nhất. Những hướng dẫn trực tiếp tại khu dân cư, từ nộp hồ sơ trực tuyến đến thanh toán điện tử đã đưa các ứng dụng công đi vào đời sống hằng ngày của người dân.

Khi tốc độ xử lý tăng lên, sự tin tưởng của người dân cũng tăng theo. “Nhanh hơn” không chỉ là chỉ tiêu kỹ thuật, mà là kết quả của một bộ máy đã sẵn sàng thay đổi, chủ động dịch chuyển sang mô hình chính quyền số.

Hiệu quả hơn trong quản trị và phát triển

Nếu “nhanh hơn” cho thấy chuyển đổi số (CĐS) đang thay đổi nhịp vận hành của bộ máy, thì “hiệu quả hơn” lại phản ánh chiều sâu: CĐS đang thực sự tạo ra giá trị mới cho điều hành, cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế của tỉnh.

Trong lĩnh vực kinh tế, CĐS đang tạo ra “đòn bẩy kép”: Mở rộng quy mô sản xuất và nâng chất lượng tăng trưởng. Phú Thọ hiện có gần 600 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp số, nội dung số, linh kiện điện tử... Giá trị xuất khẩu của nhóm ngành này ước đạt 6,7 tỷ USD/năm, đóng góp quan trọng đưa tỷ trọng kinh tế số lên 22% GRDP - một con số cho thấy CĐS không chỉ diễn ra trong hành chính, mà đã lan sâu vào đời sống doanh nghiệp.

Cùng với đó, các dịch vụ số đã trở thành công cụ giảm chi phí và tăng hiệu quả cho người dân. 100% cơ sở y tế, giáo dục triển khai thanh toán không dùng tiền mặt; gần 95% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử; các giao dịch thương mại điện tử trở nên phổ biến đến từng hộ kinh doanh nhỏ lẻ. “Trước đây, bán hàng chỉ quanh khu phố. Nay đưa sản phẩm lên sàn, một ngày có thể chốt đơn ở cả Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng” - chị Nguyễn Kim Liên, hộ kinh doanh ở phường Việt Trì chia sẻ. Công nghệ đã mở cửa thị trường mà không cần mở rộng mặt bằng.

Gần dân hơn trong từng dịch vụ thiết yếu

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn công dân giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Nếu “nhanh hơn”, “hiệu quả hơn” phản ánh tốc độ và chiều sâu của CĐS, thì “gần dân hơn” lại thể hiện đích đến sau cùng: Công nghệ phải phục vụ con người, giúp mọi nhóm dân cư dù ở trung tâm hay vùng sâu, vùng xa đều tiếp cận dịch vụ thuận lợi và bình đẳng.

Ở thôn, xóm, Tổ công nghệ số cộng đồng đang trở thành “điểm chạm” gần nhất của chính quyền số. Họ có mặt tại các khu dân cư để hướng dẫn cài đặt VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến, sử dụng dịch vụ y tế điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử; đồng hành với người cao tuổi trong từng thao tác công nghệ. Chính những hỗ trợ này giúp CĐS không dừng ở cấp tỉnh - cấp xã mà lan vào từng ngôi nhà.

Hạ tầng số được mở rộng, 100% trung tâm xã có cáp quang; vùng lõm sóng được thu hẹp nhanh chóng khi tỉnh mở rộng phủ sóng 5G, đặc biệt tại các khu du lịch, khu công nghiệp. Những khu vực trước đây khó tiếp cận dịch vụ số nay đã được “kéo gần” bằng kết nối.

Người dân cũng được hưởng lợi trong các dịch vụ thiết yếu: Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, hồ sơ sức khỏe điện tử, kê đơn điện tử, theo dõi học tập trực tuyến của trẻ, nông dân bán hàng qua mạng mà không cần ra chợ tỉnh.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Tường: “CĐS chỉ có ý nghĩa khi người dân cảm nhận được lợi ích ngay trong đời sống hằng ngày”. Thực tế vài năm qua cho thấy, khoảng cách giữa công nghệ và người dân đang được thu hẹp từng ngày bằng những dịch vụ tiện ích, bằng sự đồng hành của chính quyền cơ sở và bằng một hạ tầng số ngày càng hoàn thiện.

Phú Thọ đang bước những bước vững chắc vào giai đoạn phát triển mới, dữ liệu trở thành nguồn lực, công nghệ trở thành động lực và người dân trở thành trung tâm của mọi cải cách. Chính điều đó tạo nên ý nghĩa của CĐS - một sự đổi mới để phát triển và cũng là đổi mới để phụng sự con người.

Hương Giang