Phường Phúc Yên đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Những năm gần đây, cùng với yêu cầu phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, phường Phúc Yên đã và đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính và phục vụ Nhân dân.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phúc Yên.

Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, Đảng ủy, UBND phường Phúc Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể của quá trình chuyển đổi số. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, lợi ích của chuyển đổi số được chú trọng thông qua nhiều hình thức phù hợp, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

UBND phường đã từng bước triển khai ứng dụng và phát triển các công nghệ chiến lược theo định hướng chuyển đổi số quốc gia, trọng tâm là công nghệ số, dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud Computing) và internet vạn vật (IoT). Một số ngành, đơn vị đã chủ động ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn và AI trong quản lý hành chính, y tế, giáo dục và giao thông như hệ thống camera giám sát, quản lý điều hành đô thị thông minh...

Trong xây dựng chính quyền số, phường Phúc Yên tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành. Hệ thống phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc, thư điện tử công vụ, chữ ký số được sử dụng thường xuyên, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao tính công khai, minh bạch. Các thủ tục hành chính được chuẩn hóa, niêm yết công khai; việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả được thực hiện trên môi trường điện tử.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phúc Yên hướng dẫn người dân thực hiện bấm số nộp hồ sơ trực tuyến.

Chuyên viên văn phòng Triệu Thị Thu Hiền, phụ trách công tác chuyển đổi số phường Phúc Yên cho biết: Chuyển đổi số không phải là việc làm xa vời mà bắt đầu từ những việc rất cụ thể, thiết thực trong công việc hằng ngày. Thời gian qua, chúng tôi đã tập trung hướng dẫn cán bộ, công chức sử dụng hiệu quả các nền tảng số, phần mềm quản lý, dịch vụ công trực tuyến, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Quan trọng hơn, chuyển đổi số đã giúp thay đổi tư duy, thói quen làm việc theo hướng công khai, minh bạch, nhanh gọn và hiệu quả.

Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được phường xác định là khâu đột phá. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” được đầu tư trang thiết bị, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn ngày càng cao; nhiều thủ tục hành chính được khuyến khích thực hiện trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân. Tính đến tháng 12/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phúc Yên đã tiếp nhận trên 6.000 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ số hóa, lưu trữ điện tử đạt 99,37%.

Song song với chính quyền số, phường chú trọng phát triển xã hội số. Các tổ công nghệ số cộng đồng được duy trì và phát huy hiệu quả tại các khu dân cư, với lực lượng nòng cốt là cán bộ cơ sở, đoàn viên thanh niên. Các tổ này trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ số trong đời sống hàng ngày.

Đến nay, phường đã triển khai sử dụng hiệu quả hệ thống “một cửa” điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phấn đấu tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 100%; thực hiện số hóa 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và cập nhật cơ sở dữ liệu dùng chung.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của phường được triển khai đồng bộ, thống nhất và đang cung cấp 419 TTHC để phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt 94,38%; hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 82,67%; hồ sơ số hóa, kết quả giải quyết TTHC đạt 79,83%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt 90%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100%.

Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 giúp mỗi công dân thực hiện giao dịch điện tử thuận tiện, an toàn, tiết kiệm.

Về phát triển hạ tầng số, đã triển khai phủ sóng 5G đến trung tâm phường và 100% các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn; mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được thiết lập, kết nối các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến phường; triển khai các nền tảng số, hệ thống quản lý văn bản, thông tin, điều hành đồng bộ trên địa bàn phường.

Chuyển đổi số cũng được phường quan tâm triển khai trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Công tác quản lý dân cư, an sinh xã hội, giáo dục, y tế từng bước được số hóa, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và chăm lo đời sống Nhân dân. Thông tin tuyên truyền được truyền tải kịp thời qua hệ thống loa truyền thanh, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các chủ trương, chính sách mới.

Đồng chí Phạm Thị Kim Oanh - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phúc Yên cho biết: Chuyển đổi số là nhiệm vụ lâu dài, xuyên suốt. Phường xác định phải triển khai đồng bộ từ chính quyền số, kinh tế số đến xã hội số, trong đó lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và Nhân dân, từng bước hoàn thiện hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Dương Chung