Chuyển biến trong chuyển đổi số ở Vĩnh Tường

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, xã Vĩnh Tường triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng chính quyền số và từng bước hình thành xã hội số, kinh tế số ngay từ cơ sở, đóng góp tích cực vào mục tiêu CĐS chung của tỉnh.

Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Tường phát huy vai trò xung kích trong hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “ Ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS; ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. UBND xã ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo nhằm cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ về CĐS trên địa bàn; thành lập các tổ công tác chuyên trách triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm; thành lập Đội hỗ trợ CĐS phản ứng nhanh và Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn với 259 thành viên”.

Trong công tác tuyên truyền, xã triển khai đồng bộ nhiều hình thức thông tin, phổ biến Nghị quyết 57 và các nội dung CĐS đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Trang thông tin điện tử của xã được vận hành hiệu quả; hệ thống truyền thanh cơ sở hoạt động thường xuyên, phát sóng tối thiểu 2 lần/tuần với các nội dung hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cập nhật các thay đổi thủ tục hành chính (TTHC) sau sáp nhập. Mạng lưới Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn, hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ số ngay tại cơ sở. Xã tích cực khai thác các nền tảng mạng xã hội để lan tỏa thông tin, tạo sự tương tác hai chiều với người dân.

Ngoài ra, xã xây dựng, phát hành 25 video hướng dẫn công dân thực hiện các TTHC thường xuyên phát sinh ở cấp xã theo phương châm “cầm tay chỉ việc”. Các video được phổ biến rộng rãi đến thôn, khu dân cư, trường học, trở thành tài liệu trực quan phục vụ hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Đáng chú ý, xã đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tuyên truyền và chuyên môn. Hiện việc ứng dụng AI trong đọc chương trình phát thanh thay thế phát thanh viên giúp xã chủ động, tiết kiệm thời gian và nhân lực. Cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng các ứng dụng AI nhằm trợ giúp trong công việc như: Notebook LM, ChatGPT, Copilot... giúp rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả công việc, tăng mức độ hài lòng của người dân.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Tường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Bên cạnh đó, hạ tầng số từng bước được hoàn thiện, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các nhiệm vụ CĐS tại địa phương. Đến nay, 100% thôn có cáp quang Internet; hệ thống mạng nội bộ, phòng họp trực tuyến, hội nghị không giấy tờ của xã được duy trì hiệu quả; hệ thống chữ ký số, phần mềm điều hành và một cửa điện tử được duy trì, vận hành thường xuyên. 100% cơ quan, đơn vị của xã có chứng thư số; 100% lãnh đạo và các chuyên viên phục vụ công tác giải quyết TTHC của công dân đều có chữ ký số cá nhân; 100% văn bản, hồ sơ công việc (trừ văn bản, hồ sơ có chứa nội dung bí mật nhà nước) được xử lý, ký số trên môi trường mạng, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm phiền hà, tiêu cực trong giải quyết TTHC.

Cùng với đó, cán bộ, công chức của xã được cấp và sử dụng hệ thống email công vụ. Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức của xã đã cập nhật 100% thông tin hồ sơ và được đồng bộ với hệ thống quốc gia, liên tục cập nhật theo quy chế vận hành của hệ thống do tỉnh triển khai.

Để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, xã ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đảm bảo khang trang, đồng bộ. Quan tâm bố trí đội ngũ cán bộ có chuyên môn vững vàng, kỹ năng giao tiếp tốt, phong cách làm việc chuyên nghiệp, luôn tận tình hướng dẫn, giải thích rõ quy trình, thủ tục, hồ sơ cho công dân. Năm 2025, 100% hồ sơ TTHC tại Trung tâm được tiếp nhận, giải quyết trên môi trường điện tử; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 99,63%, trong đó hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt trên 95%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 99,95%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC đạt 100%; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công đạt 100%.

Thời gian tới, xã Vĩnh Tường tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, kế hoạch CĐS giai đoạn 2026 - 2030 đảm bảo bám sát 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ưu tiên phát triển hạ tầng số đồng bộ; từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, hình thành các mô hình kinh tế số phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tư duy số, kỹ năng số, sẵn sàng thích ứng với phương thức làm việc mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của người dân trong CĐS.

Thuý Hường