Từ người lính đến doanh nhân tiên phong chuyển đổi số

Chuyển đổi số đang đẩy nhiều doanh nghiệp vào một cuộc sàng lọc lặng lẽ. Ai thay đổi kịp thì đi tiếp, ai chần chừ sẽ bị bỏ lại phía sau. Với ông Lê Thanh Thủy - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên, lựa chọn ấy đến từ những quyết định cụ thể, bắt đầu ngay trên sàn sản xuất. “Muốn quản trị tốt, phải nhìn thấy được từng con số”, ông Thủy nói, khi trực tiếp chỉ vào hệ thống máy cắt tự động và bảng dữ liệu sản lượng cập nhật theo thời gian thực tại nhà máy. Chuyển đổi số, với ông, không phải là chuyện xa vời, mà là cách để kiểm soát từng công đoạn, từng mét da, từng đôi giày trước khi rời dây chuyền.

Ông Lê Thanh Thủy - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Giày Vĩnh Yên

Dấu ấn người lính trong quản trị doanh nghiệp

Sinh năm 1966 tại xã Văn Lang (Phú Thọ), nhập ngũ năm 1985, phục vụ tại Đoàn 235 - Quân khu 2, ông Lê Thanh Thủy rời quân ngũ năm 1992 với cấp bậc Trung úy. Hơn 10 năm tiếp theo, ông làm việc tại nhiều công ty, doanh nghiệp khác nhau, trực tiếp trải qua các vị trí quản lý sản xuất, điều hành, đối mặt với những biến động khắc nghiệt của kinh tế thị trường. Đó là quãng thời gian tích lũy âm thầm nhưng quyết định, giúp ông hiểu sâu cấu trúc của một doanh nghiệp sản xuất, nhìn thẳng vào những điểm nghẽn của quản trị, tài chính và áp lực cạnh tranh.

Năm 2004, ông về Công ty Giày Vĩnh Yên và tiếp nhận nhiệm vụ Giám đốc trong một bối cảnh không ít rủi ro. Khi ấy, doanh nghiệp chỉ có khoảng 300 công nhân, bộ máy sản xuất manh mún, nợ lên tới 29 tỷ đồng, doanh thu mỗi năm chỉ 3-4 tỷ đồng. Giày Vĩnh Yên đứng trước nguy cơ tụt lại phía sau, thậm chí bị đào thải, nếu không có một lựa chọn đủ tỉnh táo và một người đủ bản lĩnh để cầm lái.

Trước tình thế đó, ông Lê Thanh Thủy không chọn con đường mở rộng nóng hay chạy theo những hợp đồng ngắn hạn để “lấy ngắn nuôi dài”. Việc đầu tiên ông làm là siết lại kỷ cương quản trị, ổn định sản xuất, củng cố nội lực, từng bước tái cấu trúc doanh nghiệp. Kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong môi trường doanh nghiệp, kết hợp với tác phong quyết đoán của người lính, giúp ông nhìn ra bài toán dài hạn: Muốn tồn tại, doanh nghiệp phải đứng vững từ bên trong; muốn phát triển, phải thay đổi từ gốc - từ cách tổ chức sản xuất đến tư duy quản trị.

Từ đó, hành trình 21 năm “chèo lái con thuyền” Giày Vĩnh Yên được mở ra. Từ một doanh nghiệp nhỏ, nợ lớn, doanh thu thấp, Giày Vĩnh Yên từng bước vươn lên quy mô 2 nhà máy tại Phú Thọ, khoảng 2.800 lao động, trở thành doanh nghiệp sản xuất giày thể thao xuất khẩu sang EU, Mỹ và châu Á, là đối tác của nhiều thương hiệu quốc tế như ON RUNNING, GEOX, MERRELL, HELLY HANSEN, VIVOBAREFOOT...

Hiện nay, ông giữ cương vị Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên, đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh (trước hợp nhất). Trong điều hành, ông không chọn tăng trưởng bằng mọi giá. Mỗi quyết định đầu tư đều được cân nhắc kỹ trên năng lực thực tế và sức chịu đựng của doanh nghiệp. “Làm chậm nhưng chắc, không để doanh nghiệp rơi vào rủi ro vì chạy theo quy mô hình thức”, ông chia sẻ. Chính cách nghĩ ấy tạo nên bản lĩnh quản trị riêng và trở thành nền tảng để Giày Vĩnh Yên bước vào chuyển đổi số một cách bài bản, kiên định và có chiều sâu.

Chuyển đổi số bắt đầu từ dây chuyền sản xuất

Khác với cách làm dàn trải, ông Lê Thanh Thủy xác định sản xuất là điểm xuất phát của chuyển đổi số. Từ tư duy ấy, Công ty tập trung nguồn lực đầu tư đồng bộ cho dây chuyền sản xuất. Hàng loạt thiết bị hiện đại được đưa vào vận hành như máy cắt tự động, máy in tự động, máy may điện tử, hệ thống kiểm tra nguyên liệu đầu vào, máy dò kim loại, máy thí nghiệm độ co giãn... Tổng giá trị đầu tư cho thiết bị công nghệ lên tới hơn 2 triệu USD. Công nghệ không chỉ thay thế lao động thủ công, mà quan trọng hơn là tạo ra dữ liệu chính xác, liên tục cho từng công đoạn - nền tảng cốt lõi của quản trị hiện đại.

Ông Lê Thanh Thủy kiểm tra dây chuyền sản xuất tại nhà máy Giày Vĩnh Yên - nơi chuyển đổi số được bắt đầu từ thực tiễn sản xuất, gắn công nghệ với năng suất, chất lượng và việc làm của người lao động.

Song song với sản xuất, các khâu quản trị được số hóa có trọng tâm. Doanh nghiệp áp dụng phần mềm quản lý nguyên liệu (F2, BOM), quản lý nhân sự - tiền lương (eHm), kế toán và kế hoạch sản xuất. Toàn bộ quy trình được lượng hóa bằng chỉ số KPI cụ thể, cho phép lãnh đạo kiểm soát tiến độ, chất lượng và chi phí theo thời gian thực. Mỗi sản phẩm xuất xưởng đều được gắn mã điện tử, giúp đối tác nước ngoài theo dõi đơn hàng chính xác, minh bạch - một yêu cầu ngày càng khắt khe của chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Hiệu quả thể hiện rõ ràng. Từ chỗ cần trên 3.200 lao động, doanh nghiệp giảm còn khoảng 2.800 người, nhưng năng suất và chất lượng được nâng lên; thời gian tăng ca giảm, thu nhập người lao động vẫn duy trì ổn định ở mức 7,5-8 triệu đồng/người/tháng.” - ông Lê Thanh Thuỷ cho biết.

6 tháng năm 2025, doanh thu đạt 195 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu hơn 29,3 triệu USD, sản lượng xuất khẩu trên 1,12 triệu đôi giày; các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ. Với một doanh nghiệp sản xuất truyền thống, đây là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của con đường đổi mới có tính toán.

Không chỉ điều hành doanh nghiệp, trong Câu lạc bộ Doanh nhân CCB tỉnh, ông Lê Thanh Thủy thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số từ thực tiễn sản xuất. Ông nhấn mạnh vai trò người đứng đầu: Chuyển đổi số phải bắt đầu từ nhận thức của lãnh đạo, từ cam kết đầu tư, từ việc dám thay đổi cách quản lý quen thuộc.

Từ câu chuyện của Giày Vĩnh Yên, có thể nhìn rõ hơn vai trò quyết định của người đứng đầu trong những bước ngoặt sống còn của doanh nghiệp. Lê Thanh Thủy không được nhắc đến vì những con số tăng trưởng, mà bởi ông là người dám nhận lấy một doanh nghiệp bên bờ đổ gãy, dám gánh rủi ro dài hạn và kiên trì đi đến cùng với con đường đã chọn.

Kỷ luật của người lính giúp ông giữ doanh nghiệp đứng vững; tinh thần xung phong của người lính thôi thúc ông không đứng ngoài cái mới. Chân dung ông, vì thế, là hình ảnh của một thế hệ doanh nhân trưởng thành từ thử thách - những người không chọn lối đi dễ, nhưng bằng bản lĩnh và trách nhiệm, đã mở ra những con đường đủ tin cậy để doanh nghiệp và người lao động bước tiếp về phía trước.

Nguyễn Yến