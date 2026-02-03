Quyết tâm “bứt tốc” chuyển đổi số ngay từ đầu năm

Với nền tảng hạ tầng số ngày càng hoàn thiện, dữ liệu số được làm giàu, cùng cơ chế, chính sách và nguồn nhân lực được chú trọng đầu tư... Phú Thọ quyết tâm “bứt tốc” chuyển đổi số (CĐS), hướng tới mục tiêu trở thành một trong những địa phương dẫn đầu về CĐS của cả nước trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phúc Yên hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Năm 2025, tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn phường Phúc Yên đạt gần 95%; tỷ lệ hồ sơ số hóa, kết quả giải quyết TTHC đạt hơn 99%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100%... hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được tỉnh giao. Đồng chí Nguyễn Vũ Hoàn - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường cho biết: “Năm 2025, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ tại Trung tâm được quan tâm đầu tư nâng cấp, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ CĐS.

Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên viên của đơn vị thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số. Năm 2026, Trung tâm đặt mục tiêu nâng tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến lên 100%. Để đạt được mục tiêu đề ra, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức của người dân về những tiện ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), giúp người dân từng bước làm quen và sử dụng hiệu quả các dịch vụ này.

Đồng thời, phối hợp với Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công của phường, các Tổ Công nghệ số cộng đồng tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng DVCTT nói riêng và các nền tảng số nói chung; triển khai chương trình “Bình dân học vụ số”, phổ cập kỹ năng số đến từng người dân...”

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc sử dụng bệnh án điện tử góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều trị cho người bệnh.

Thực hiện mục tiêu xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại, ngành Y tế quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và đạt được những kết quả đáng khích lệ, mang lại những hiệu quả thiết thực trong chẩn đoán, điều trị cho người bệnh, nâng cao công tác điều hành, quản lý các cơ sở y tế. Đến nay, 100% bệnh viện, trung tâm y tế các khu vực trên địa bàn tỉnh đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Các cơ sở y tế cũng đã triển khai đồng bộ các phần mềm quản lý bệnh viện (HIS), xét nghiệm (LIS), lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS); kết nối liên thông đơn thuốc điện tử với hệ thống quản lý đơn thuốc quốc gia; đăng ký khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân; thanh toán điện tử không dùng tiền mặt... đem lại nhiều thuận lợi cho người dân khi tới khám, chữa bệnh.

Cảm nhận về những tiện ích từ CĐS ngành Y tế, chị Nguyễn Thị Hoa, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần đi viện tôi phải mang theo nhiều giấy tờ, rất dễ quên hoặc thất lạc. Nay chỉ cần mang theo căn cước công dân là có thể làm thủ tục nhanh chóng, thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác. Bên cạnh đó, các thông tin khám chữa bệnh trước đây của bệnh nhân cũng được bác sĩ tra cứu nhanh trên hệ thống, nên việc tư vấn, điều trị chính xác và yên tâm hơn”.

Xác định chuyển đổi số (CĐS) là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp CĐS trên cả ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trên cơ sở đó, hạ tầng số trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư và duy trì vận hành ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình CĐS toàn diện.

Hiện nay, hạ tầng cáp quang băng thông rộng đã được phủ đến 100% xã, phường của tỉnh; tổng số thuê bao Internet băng rộng cố định đạt trên 960.000 thuê bao, với khoảng 86% hộ gia đình sử dụng mạng internet cáp quang. Cùng với đó, toàn tỉnh có trên 3,6 triệu thuê bao băng rộng di động; tỷ lệ phủ sóng di động 4G đạt 98% diện tích với 9.283 trạm BTS.

Trên địa bàn tỉnh đã phát triển mới 868 trạm 5G, tăng gấp 6 lần so với thời điểm trước ngày 1/7/2025; phủ sóng 5G đến 100% đô thị trung tâm và khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các dịch vụ số, ứng dụng công nghệ cao. Hạ tầng Trung tâm dữ liệu Tỉnh ủy và Trung tâm dữ liệu các cơ quan nhà nước đáp ứng cơ bản yêu cầu vận hành các hệ thống thông tin dùng chung và hoạt động chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị tỉnh.

Các cơ sở dữ liệu quốc gia và nhiều cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành Trung ương đã được kết nối, chia sẻ đồng bộ với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Năm 2025, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến trên toàn tỉnh đạt 86,6%; tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 86,97%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt 92,5%; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP ước đạt 22%, thuộc nhóm cao của cả nước.

Năm 2026 tỉnh phấn đấu 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp DVCTT toàn trình; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt tối thiểu 90%; 100% Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giải quyết TTHC; tối thiểu 80% cơ quan nhà nước ứng dụng AI trong quản lý, điều hành. Bên cạnh đó, tỉnh đặt mục tiêu tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 23% GRDP; chỉ số CĐS cấp tỉnh đạt từ 0,72 trở lên; tỷ lệ hộ gia đình có kết nối internet cáp quang đạt tối thiểu 90%; tỷ lệ phủ sóng 5G đạt tối thiểu 65%...

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành CĐS; gắn CĐS với cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, hợp tác và ứng dụng hiệu quả các công nghệ số tiên tiến trong quản lý nhà nước.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái số và triển khai các mô hình, giải pháp công nghệ tiết kiệm chi phí, phù hợp đặc thù tỉnh; tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức nghiên cứu trong nước, quốc tế.

Thuý Hường