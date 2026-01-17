Chuyển đổi số trong công tác Đảng ở Phúc Yên

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Đảng ủy phường Phúc Yên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từng bước đưa công tác Đảng từ phương thức truyền thống sang môi trường số. Việc ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” cùng các nền tảng số đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác điều hành, với trên 60% đảng viên tham gia sử dụng hiệu quả.

Cán bộ Đảng ủy phường Phúc Yên hướng dẫn đảng viên sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” trên điện thoại di động.

Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phúc Yên đã chủ động rà soát, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và đưa vào xử lý trên môi trường mạng, tạo nền tảng cho việc đổi mới phương thức điều hành trong công tác Đảng.

Đảng ủy phường ban hành Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 7/8/2025 triển khai Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư; xác định lộ trình cụ thể đến năm 2028, toàn bộ hoạt động công tác Đảng vận hành đồng bộ trên nền tảng số, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Chuyển đổi số trong công tác Đảng được triển khai từ những việc cụ thể, sát với thực tiễn, bắt đầu ngay từ các chi bộ. Tại Chi bộ Xuân Thượng 2, dù có nhiều đảng viên cao tuổi, song việc ứng dụng công nghệ thông tin vẫn được thực hiện linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế. Thông qua nhóm Zalo, các tài liệu sinh hoạt, nghị quyết, văn bản chỉ đạo được gửi kịp thời đến từng đảng viên; “Sổ tay đảng viên điện tử” giúp cập nhật đầy đủ nội dung trước mỗi kỳ sinh hoạt, tạo điều kiện để đảng viên chủ động nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến, qua đó nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Lê Văn Hòa - Bí thư Chi bộ Xuân Thượng 2 cho biết: "Sổ tay đảng viên điện tử thuận tiện hơn so với hình thức giấy. Đảng viên dễ theo dõi nội dung, tài liệu sinh hoạt được cập nhật đầy đủ, kịp thời; sau mỗi buổi sinh hoạt, việc tổng hợp ý kiến, phản hồi cũng nhanh gọn, khoa học hơn, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ".

Phường Phúc Yên hiện có 105 chi bộ với hơn 4.000 đảng viên. Cùng với việc triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử”, các nền tảng điều hành, hệ thống quản lý văn bản và chữ ký số được đưa vào sử dụng đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Đến nay, trên 60% đảng viên của Đảng bộ phường đã truy cập và sử dụng thành công ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, bảo đảm đúng tiến độ theo yêu cầu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong xây dựng môi trường sinh hoạt Đảng hiện đại, thuận tiện, minh bạch.

Công tác văn thư, điều hành trong Đảng có sự chuyển biến: 100% văn bản Đảng (trừ văn bản mật) được tiếp nhận, xử lý và phát hành trên môi trường mạng; 100% chi, đảng bộ trực thuộc được cung cấp Bản tin sinh hoạt chi bộ điện tử; các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy và Mặt trận Tổ quốc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số. Đảng ủy phường đã chú trọng bảo đảm an toàn thông tin, trang bị máy tính chuyên dụng kết nối mạng nội bộ và tiếp nhận văn bản mật theo đúng quy định.

Đồng chí Phạm Ngọc Thiệu - Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường cho biết: "Chuyển đổi số trong công tác Đảng không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là nhiệm vụ mang tính chiến lược, nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới. Thời gian tới, Đảng bộ phường tiếp tục đẩy mạnh họp không giấy, ứng dụng các phần mềm chuyên ngành; quan tâm bồi dưỡng, thu hút đội ngũ cán bộ có năng lực số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số".

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ phường xác định rõ các nhiệm vụ cần tập trung trong năm 2026, như: Triển khai “phòng họp không giấy”, số hóa thủ tục thu nộp đảng phí, chuyển sinh hoạt Đảng và xây dựng phần mềm quản lý cán bộ, công chức trên môi trường số.

Với quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản và sự vào cuộc đồng bộ từ chi bộ cơ sở, Đảng bộ phường Phúc Yên đang từng bước hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.

Nguyễn Toàn