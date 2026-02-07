VietinBank Vĩnh Phúc chuyển đổi số toàn diện

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu giao dịch ngày càng cao của khách hàng được VietinBank Vĩnh Phúc xem là đòn bẩy chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa hoạt động vận hành, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và kiến tạo giá trị bền vững.

VietinBank Vĩnh Phúc và Japfa Comfeed Việt Nam ký kết sử dụng dịch vụ ERP.

Với chiến lược khách hàng là trung tâm, VietinBank Vĩnh Phúc xác định phương thức cạnh tranh theo hướng chú trọng phát triển các giải pháp ngân hàng tài chính hiện đại, nâng cao năng lực tư vấn, chất lượng dịch vụ, đáp ứng tối đa nhu cầu tài chính của khách hàng.

Là một trong những chi nhánh tiên phong trong công tác chuyển đổi số toàn diện, các nền tảng ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp của VietinBank Vĩnh Phúc được ghi nhận tích cực từ khách hàng. Đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, mở rộng quy mô mạng lưới, phát triển các sản phẩm tiện ích.

Đến nay, VietinBank Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều sáng kiến chuyển đổi số trên toàn hệ thống, trong đó 99% giao dịch thanh toán của khách hàng được thực hiện qua các kênh số, khẳng định bước tiến vững chắc trong lộ trình xây dựng mô hình ngân hàng số toàn diện, hiện đại và lấy khách hàng làm trung tâm.

Bên cạnh đó, VietinBank Vĩnh Phúc từng bước ứng dụng thành công các công cụ công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), ChatGPT... hỗ trợ cán bộ, nhân viên trong công tác tra cứu hệ thống văn bản, quy trình nghiệp vụ, sản phẩm - dịch vụ, nâng cao hiệu quả làm việc và chất lượng phục vụ khách hàng.

Khách hàng giao dịch tại hội sở chi nhánh VietinBank Vĩnh Phúc.

Chú trọng chuyển đổi số, VietinBank Vĩnh Phúc mang lại tiện ích cho khách hàng. Tại khu vực Vĩnh Phúc, đơn vị tích cực đưa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp. Nhiều sản phẩm, dịch vụ số nổi bật đã được triển khai hiệu quả như: VietinBank iPay, VietinBank eFAST, eKYC; hành trình vay sản xuất kinh doanh cho khách hàng cá nhân, vay tiêu dùng online, giải ngân và bảo lãnh online, digiGOLD... đã mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch, nhanh chóng, an toàn, giúp khách hàng chủ động thực hiện các giao dịch tài chính mọi lúc, mọi nơi và giảm thời gian, chi phí.

Nổi bật là ứng dụng VietinBank iPay dành cho khách hàng cá nhân. Đến nay, tỷ trọng giao dịch qua kênh iPay chiếm trên 93%/tổng số giao dịch khách hàng cá nhân. VietinBank iPay Mobile không chỉ là ứng dụng Ngân hàng số mà còn là hệ sinh thái số, kết nối với hơn 2.400 nhà cung cấp dịch vụ và đối tác, đáp ứng nhu cầu hàng ngày của khách hàng như: Thanh toán hóa đơn (điện, nước, internet, điện thoại), chuyển tiền, mua sắm, đặt vé máy bay và taxi, gửi tiết kiệm, đầu tư tài chính...

Hiện nay, VietinBank Vĩnh Phúc cung cấp trên 20 sản phẩm dịch vụ đa dạng cho khách hàng doanh nghiệp như: Sản phẩm cho vay, tiền gửi ký quỹ, thẻ doanh nghiệp, bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng số, sản phẩm trả góp và ưu đãi... Có hơn 50 sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân với các nhóm sản phẩm lớn như: tiết kiệm, cho vay, bảo hiểm, ngân hàng số, chuyển tiền...

Đối với khách hàng doanh nghiệp, các doanh nghiệp đã được cấp hạn mức cho vay/bảo lãnh và có chữ ký số, có thể thực hiện giao dịch giải ngân và phát hành bảo lãnh online ngay trên ứng dụng VietinBank eFAST. Với tính năng này, doanh nghiệp có thể thực hiện giải ngân/phát hành bảo lãnh mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi lãnh đạo doanh nghiệp đang đi công tác. Nhờ đó, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí.

VietinBank Vĩnh Phúc được đánh giá là đơn vị tiên phong trong đầu tư đổi mới công nghệ, triển khai các dịch vụ ngân hàng hiện đại trong tỉnh, góp phần nâng cao năng lực, giúp ngân hàng đứng vững trước thách thức của thị trường và hoạt động ổn định, chất lượng.

Đến hết 2025, tổng nguồn vốn toàn chi nhánh đạt trên 14 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ cho vay đạt gần 17 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ; tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0.012%/tổng dư nợ, thấp hơn nhiều so với hạn mức cho phép và mức bình quân của các ngân hàng trên địa bàn và toàn hệ thống ngành. Nguồn vốn tăng chủ yếu ở phân khúc bán lẻ và phân khúc khách hàng FDI (đứng đầu khu vực I về tăng trưởng bình quân bán lẻ).

Với sự nỗ lực, VietinBank Vĩnh Phúc luôn xếp trong nhóm các chi nhánh có thành tích xuất sắc về công tác chuyển đổi số trong toàn hệ thống VietinBank. Đặc biệt, đơn vị còn là tổ chức tín dụng đầu tiên trên địa bàn tỉnh triển khai sản phẩm chuyển đổi số “Giải ngân online”, cho phép khách hàng thực hiện giải ngân mọi lúc, mọi nơi. Sản phẩm mang lại tiện ích đột phá, được đông đảo khách hàng đón nhận và đánh giá cao.

Cán bộ VietinBank Vĩnh Phúc hướng dẫn khách hàng ưu tiên tại phòng giao dịch hội sở Vĩnh Yên.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc VietinBank Vĩnh Phúc cho biết: "Đơn vị tiếp tục đồng hành cùng Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, đồng thời gắn kết chuyển đổi số với chuyển đổi xanh (ESG), hướng tới xây dựng mô hình ngân hàng thông minh, hiện đại và phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập, kỷ nguyên vươn mình của đất nước”.

Xuân Hùng