Xã Tam Dương: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo phục vụ

Với phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, xã Tam Dương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chuyển đổi số. Từ việc kiện toàn đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh giải quyết hồ sơ trực tuyến đến phong trào “Bình dân học vụ số”, chính quyền địa phương đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Dương tận tình hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Những ngày đầu năm, không khí làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Dương diễn ra khẩn trương nhưng nền nếp. Người dân đến làm thủ tục được hướng dẫn tận tình, các quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ được thực hiện nhanh gọn, minh bạch. Hình ảnh những cán bộ tận tụy với công việc đã góp phần tạo nên một diện mạo mới cho chính quyền cơ sở, nơi tinh thần phục vụ người dân được đặt lên hàng đầu.

Sau khi rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã chủ động kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Những cán bộ có năng lực, chuyên môn được bố trí đúng vị trí công việc, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, mỗi cán bộ đều xác định rõ trách nhiệm phục vụ người dân với thái độ chuẩn mực, tận tình và chuyên nghiệp. Chị Trần Thị Thu Hải, xã Liên Châu đến làm thủ tục chuyển quyền sở hữu đất, chia sẻ: “Tôi được cán bộ hướng dẫn từng bước, các thủ tục đều công khai, minh bạch. Dù hồ sơ khá phức tạp nhưng nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình, tôi hoàn thành nhanh và cảm thấy hài lòng.”

Một điểm đáng ghi nhận tại Tam Dương là sự linh hoạt trong cách giải quyết công việc. Bên cạnh việc thực hiện đúng quy trình, Trung tâm còn bố trí những khu vực hỗ trợ riêng để giải thích các quy định pháp luật cho người dân chưa nắm rõ, đồng thời ưu tiên giải quyết thủ tục cho người cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc những trường hợp đặc biệt.

Ông Nguyễn Chí Phương - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Dương cho biết: "Cán bộ tại đây luôn sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi người dân có nhu cầu cấp thiết. Ngay cả trong những ngày nghỉ lễ, Tết, nếu người dân cần thực hiện các thủ tục như đăng ký kết hôn, hoặc làm giấy báo tử để kịp thời xử lý các công việc gia đình, cán bộ Trung tâm vẫn chủ động hỗ trợ giải quyết. Mục tiêu lớn nhất của Trung tâm là không để người dân phải chờ đợi hay gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính".

Hiệu quả của quá trình đổi mới thể hiện rõ qua những con số cụ thể. Từ đầu năm 2026 đến ngày 5/3, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Dương đã tiếp nhận 1.580 hồ sơ, trong đó 100% được thực hiện trực tuyến. Số hồ sơ đã giải quyết đạt 1.561, tương đương hơn 98%. Đây là kết quả tích cực đối với một đơn vị cấp xã.

Đặc biệt, điểm bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của xã đạt 90,32/100 điểm, được xếp loại xuất sắc và nằm trong nhóm 10 đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh. Kết quả này cho thấy những nỗ lực của địa phương trong việc cải thiện chất lượng phục vụ và nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

Một trong những bước đột phá của Tam Dương là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Từ ngày 15/9/2025, xã chính thức thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử, giảm tối đa việc sử dụng hồ sơ giấy. Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận đến trả kết quả đều được số hóa, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao tính minh bạch trong giải quyết công việc.

Theo ông Đào Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã Tam Dương, cải cách hành chính và chuyển đổi số không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Việc giải quyết nhanh chóng, đúng hạn các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, áp lực giải quyết hồ sơ là không nhỏ. Có những ngày cao điểm, Trung tâm tiếp đón tới 150 - 400 lượt người đến giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt là lĩnh vực đất đai, lượng hồ sơ nhiều, nhưng nhờ phân luồng khoa học, tách riêng các mảng đông người như tư pháp và địa chính, áp lực đã được giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, Trung tâm thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm trong giải quyết hồ sơ. Những trường hợp chậm, muộn đều phải được báo cáo định kỳ, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân và kèm theo văn bản xin lỗi gửi tới công dân. Cách làm này góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động của chính quyền.

Để người dân dễ tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, xã đã triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”. Với 48 tổ công nghệ số cộng đồng, hơn 300 thành viên, các cán bộ, đoàn viên và tình nguyện viên trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng số, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến ngay trên điện thoại thông minh.

Thông qua cách làm “cầm tay chỉ việc”, nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi dần quen với các dịch vụ công trực tuyến. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp địa phương thúc đẩy chuyển đổi số một cách bền vững.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Dương hướng dẫn người dân sử dụng Kiosk dịch vụ công.

Không chỉ giải quyết các thủ tục theo quy định, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã còn chủ động hỗ trợ người dân trong những trường hợp phát sinh ngoài thủ tục hành chính. Những vướng mắc trong đời sống được cán bộ tìm hiểu quy định pháp luật, phối hợp với các cơ quan chuyên môn để hướng dẫn hoặc giải quyết phù hợp.

Với những nỗ lực đó, hình ảnh chính quyền xã Tam Dương ngày càng trở nên gần gũi, thân thiện trong mắt người dân. Sự hài lòng của người dân không chỉ đến từ kết quả giải quyết hồ sơ, mà còn từ tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ. Đây cũng là nền tảng để Tam Dương tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân trong thời gian tới.

Ngọc Thắng