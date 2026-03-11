Ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Đất Tổ”

Ngày 11/3, Công an tỉnh tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Đất Tổ”. Tham dự chương trình có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng đại diện các quản trị viên mạng xã hội, những người có ảnh hưởng trên không gian mạng.

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Đất Tổ”.

Trước đó, năm 2025, Công an tỉnh xây dựng và triển khai mô hình “Không gian số Phú Thọ văn minh, an toàn”. Sau gần một năm thực hiện, mô hình đã phát huy nhiều hiệu quả tích cực. Mạng lưới kết nối giữa lực lượng Công an với các quản trị viên, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội ngày càng được mở rộng; nhiều thông tin chính thống được lan tỏa nhanh chóng tới cộng đồng; đồng thời kịp thời trao đổi, định hướng và xử lý một số thông tin sai lệch, góp phần hạn chế tác động tiêu cực của tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng.

Phát huy những kết quả đạt được, Công an tỉnh chính thức ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Đất Tổ” với sứ mệnh xây dựng cộng đồng đoàn kết, uy tín và có trách nhiệm xã hội; cùng nhau lan tỏa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, quảng bá hình ảnh quê hương Đất Tổ, con người Phú Thọ; góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, nhất là trong thời điểm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại chương trình.

Thượng tá Đỗ Đức Cường - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Niềm tin số Đất Tổ phát biểu tại chương trình.

Diễn viên Hà Việt Dũng - đại diện các KOL phát biểu tại chương trình.

Câu lạc bộ “Niềm tin số Đất Tổ” là nơi quy tụ các KOL (Key Opinion Leaders - những người có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng), các quản trị viên hội nhóm trên mạng xã hội cùng đại diện cơ quan chức năng. Câu lạc bộ hoạt động dưới sự định hướng của Liên minh Niềm tin số quốc gia do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) khởi xướng, với nguyên tắc minh bạch, linh hoạt, năng động và hiệu quả. Trong đó, mỗi thành viên sẽ là một “cánh tay nối dài”, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, dẫn dắt xu hướng thông tin lành mạnh, xây dựng niềm tin xã hội trên không gian số.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Lâm Văn Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Câu lạc bộ sẽ trở thành “mái nhà chung”, là không gian hợp tác vì một môi trường mạng lành mạnh, nơi mỗi tiếng nói lan tỏa những giá trị tích cực vì cộng đồng; cùng nhau xây dựng thế hệ kiến tạo và dẫn dắt niềm tin trên không gian số.

Thành viên Câu lạc bộ “Niềm tin số Đất Tổ” và lãnh đạo các sở, ban, ngành chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Thông qua câu lạc bộ, mối quan hệ giữa Công an tỉnh với các KOL, quản trị viên trên địa bàn sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển ngày càng bền chặt trên cơ sở tin cậy, đồng hành và trách nhiệm.

Công an tỉnh, đặc biệt là lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao luôn sẵn sàng hỗ trợ, trao đổi thông tin và phối hợp cùng các thành viên trong quá trình vận hành, phát triển các trang, kênh, hội, nhóm trên không gian mạng theo hướng tích cực, lành mạnh và đúng quy định của pháp luật.

Lê Minh