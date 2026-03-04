Khoa học - Công nghệ
iPhone 17e ra mắt với giá giữ nguyên, người Việt vẫn phải chi thêm 1 triệu đồng

Apple vừa chính thức ra mắt iPhone 17e, một mẫu smartphone giá cả phải chăng so với sự tăng giá hiện nay nhưng vẫn mang lại hiệu suất ấn tượng.

iPhone 17e ra mắt với giá giữ nguyên, người Việt vẫn phải chi thêm 1 triệu đồng

Chiếc iPhone 17e vừa được ra mắt sở hữu chip A19 thế hệ mới với CPU 6 lõi và GPU 4 lõi, cho phép người dùng trải nghiệm các tựa game AAA tương tự như trên iPhone 17 thông thường. Đặc biệt, thiết bị này còn được trang bị Neural Engine 16 lõi, hỗ trợ tốt cho các tính năng trí tuệ nhân tạo của Apple.

iPhone 17e là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc

Một trong những nâng cấp đáng chú ý là modem di động C1X nhanh gấp đôi so với modem C1 trên iPhone 16e và tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với modem Qualcomm trên iPhone 16 Pro. Mặc dù iPhone 17e vẫn chỉ có một camera sau 48 MP, Apple vẫn tự tin vào khả năng chụp ảnh của camera Fusion nhằm hỗ trợ người dùng chụp ảnh tele 2x.

Đối với dung lượng lưu trữ, phiên bản cơ bản của iPhone 17e có dung lượng lên đến 256 GB, gấp đôi so với thế hệ trước nhưng đi kèm giá khởi điểm 599 USD như mẫu tiền nhiệm. Mặc dù vậy, người dùng tại Việt Nam sẽ phải chi thêm 1 triệu đồng so với năm ngoái, một phần do chênh lệch về tỷ giá. Cụ thể, iPhone 17e có giá khởi điểm 17,99 triệu đồng, thay vì 16,99 triệu đồng như iPhone 16e. Thiết bị cũng có thêm màu hồng nhạt mới mang đến sự lựa chọn tươi mới cho người dùng.

Những nâng cấp vượt trội của iPhone 17e

Mặc dù không còn giá rẻ như dòng iPhone SE trước đây, iPhone 17e vẫn giữ được nhiều tính năng vượt trội so với sản phẩm tiền nhiệm. Đặc biệt, mẫu máy này đã được trang bị tính năng MagSafe và hỗ trợ sạc không dây nhanh hơn 15W theo chuẩn Qi2.

Ngoài ra, iPhone 17e còn có lớp bảo vệ Ceramic Shield 2 giúp chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần và giảm độ chói so với mẫu trước. Tuy nhiên, màn hình của iPhone 17e vẫn sử dụng thiết kế tai thỏ cũ và chỉ có tần số quét 60Hz, điều này có thể khiến trải nghiệm không mượt mà như các mẫu iPhone Pro.

Với chip và modem di động được nâng cấp, thời lượng pin của iPhone 17e cũng được cải thiện cho phép sạc nhanh chỉ trong 30 phút để đạt 50% pin. Chạy trên hệ điều hành iOS 26 và được hỗ trợ phần mềm trong khoảng 7 năm, iPhone 17e hứa hẹn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai tìm kiếm một chiếc smartphone giá rẻ nhưng vẫn đầy đủ tính năng.

Nguồn VOV

