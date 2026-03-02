iPhone sắp phải trang bị pin rời?

iPhone và nhiều smartphone tương lai có thể quay lại dùng pin rời như từ năm 2027, khi Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu người dùng được tự thay pin an toàn.

EU sẽ buộc các hãng sản xuất smartphone phải trang bị pin rời cho sản phẩm của mình, kể cả iPhone của Apple vốn sử dụng pin liền khối, để người dùng tự thay pin từ ngày 18/2/2027. Quy định mới áp dụng với nhiều thiết bị phổ biến nhằm mục đích kéo dài vòng đời sản phẩm và giảm rác thải điện tử.

Yêu cầu của EU có thể tác động đến thị trường smartphone toàn cầu?

Theo yêu cầu của EU, pin trên điện thoại phải được tháo lắp an toàn bằng các công cụ thông thường và không gây nguy hiểm cho người dùng. Các hãng sản xuất phải cung cấp pin thay thế trong tối thiểu 5-7 năm. Pin mới phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng và không bị giới hạn bởi cơ chế độc quyền của nhà sản xuất.

Chính sách này đánh dấu bước thay đổi lớn so với xu hướng thiết kế smartphone hơn một thập kỷ qua. Trước đây, điện thoại thường có pin rời, cho phép người dùng tự thay khi chai hoặc hỏng. Tuy nhiên, từ giữa những năm 2010, các hãng chuyển sang thiết kế nguyên khối để tăng độ bền, cải thiện khả năng chống nước và giảm độ dày.

Mặc dù, thiết kế pin liền thân giúp các mẫu smartphone mỏng và chắc chắn hơn, nhưng việc thay pin trở nên phức tạp và thường phải thực hiện tại trung tâm bảo hành. Với quy định mới, các nhà sản xuất có thể phải điều chỉnh cấu trúc khung máy, cơ chế cố định pin và hệ thống chống nước. Một số chuyên gia nhận định, thiết bị tương lai có thể dày hơn hoặc sử dụng cơ chế mở nắp mới để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

Hiện quy định chỉ áp dụng tại EU và chưa ảnh hưởng trực tiếp đến Mỹ hay các thị trường khác. Tuy nhiên, tiền lệ cho thấy chính sách từ Châu Âu có thể tác động rộng hơn. Trước đó, yêu cầu chuẩn hóa cổng sạc USB-C của EU đã khiến nhiều hãng điều chỉnh thiết kế trên phạm vi toàn cầu nhằm tối ưu sản xuất.

Đến nay, các nhà sản xuất lớn chưa công bố kế hoạch cụ thể về việc triển khai pin tháo rời ngoài EU, nhưng chắc chắn cách họ thích ứng với quy định mới được xem là yếu tố quan trọng và có thể định hình lại thiết kế và chiến lược sản phẩm smartphone sau năm 2027.

