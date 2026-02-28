Công ty Mỹ tạo hệ điều hành cho robot hình người Trung Quốc

OpenMind (Mỹ) phát triển hệ điều hành OM1 cho robot hình người Trung Quốc, giúp nhà sản xuất phần cứng giảm rào cản về quy định, mở ra cơ hội ứng dụng toàn cầu.

“Một đám đông kéo đến, đám trẻ con chạy tán loạn, xe cộ dừng lại, sau đó cảnh sát xuất hiện, bởi đang có robot hình người trong công viên”, Jan Liphardt, nhà sáng lập kiêm CEO OpenMind tại California, kể với SCMP về cảnh tượng “náo loạn” năm ngoái, khi công ty quay quảng cáo robot hình người Unitree G1 trong một công viên ở San Francisco. “Nếu G1 đi ngang qua một con đường ở Thượng Hải, có lẽ mọi người không dừng lại xem, bởi họ chứng kiến điều này trước đây rồi”.

Theo Liphardt, sự tương phản làm nổi bật cơ hội cho OpenMind. “Trung Quốc rõ ràng đang dẫn trước Mỹ về nhiều mặt khi nhắc đến robot”, Liphardt nhận xét. "Phần cứng là yếu tố quan trọng. Họ có chuỗi cung ứng tích hợp hoàn thiện và sự cạnh tranh gay gắt từ trong nước".

Nhà sáng lập OpenMind tin thế giới cần có nền tảng chung cho robot hình người thay vì phân mảnh như hiện nay. Theo ông, để chuẩn bị tốt cho tương lai sống chung với máy móc, con người nên hiểu cách chúng suy nghĩ và nên giúp chúng suy nghĩ tốt hơn.

“Robot hiện nay bị mắc kẹt trong hệ sinh thái duy nhất của nhà cung cấp tạo ra chúng, gây hạn chế hợp tác và không thể thích ứng với sự phức tạp của thế giới thực”, Liphardt nói với Interesting Engineering.

OM1 ra đời dựa trên mục tiêu này. Là hệ điều hành gốc AI dành cho robot được OpenMind phát triển từ đầu, nền tảng có thể chạy trên bất kỳ phần cứng robot nào từ robot bốn chân, robot hình người, robot bánh xe đến máy bay không người lái, đóng vai trò như một bộ não phổ quát cho máy móc.

Không giống các nền tảng robot truyền thống, OM1 được thiết kế chuyên biệt cho hành vi thông minh và thích ứng. Sự kết hợp giữa khả năng nhận thức ngữ cảnh với mô hình AI và bộ nhớ cho phép robot “diễn giải” môi trường xung quanh, “hiểu” ngôn ngữ tự nhiên và đưa ra quyết định trong thời gian thực.

Cuối năm ngoái, OpenMind giới thiệu FABRIC, giao thức ứng dụng blockchain, cho phép robot xác minh danh tính và chia sẻ ngữ cảnh với nhau phi tập trung. FABRIC cho phép robot tự nhận dạng an toàn, xác minh vị trí và chia sẻ kiến thức với “máy móc chưa quen thuộc”, cho phép chúng cộng tác liền mạch theo thời gian thực - điều thiết yếu đối với robot được triển khai trong môi trường mở.

Robot hình người Unitree G1 trang bị hệ thống OpenMind đang đi dạo trong một công viên ở San Francisco (Mỹ). Ảnh: OpenMind

Thiết lập hệ sinh thái mở để máy móc học hỏi lẫn nhau

Trên website, OpenMind cho biết trọng tâm không chỉ là một nền tảng robot riêng lẻ. Thay vào đó, công ty muốn thiết lập một hệ sinh thái mở, nơi máy móc có thể hợp tác và học hỏi lẫn nhau. Bằng cách thu thập dữ liệu từ sử dụng thực tế, OpenMind hướng đến việc xác định các ứng dụng tiềm năng nhất, nơi khả năng của robot phù hợp với nhu cầu của con người nhất.

OpenMind hiện hợp tác với một loạt nhà sản xuất robot hình người Trung Quốc, gồm những cái tên đang có tham vọng vươn ra thị trường toàn cầu, như Unitree Robotics, UBTech Robotics, AgiBot, LimX Dynamics, Booster Robotics hay Engine AI. Năm ngoái, công ty huy động được 20 triệu USD xây dựng hệ thống mở, phi tập trung kết nối các máy móc thông minh, trong số đó có quỹ Pantera Capital, Pi Network Ventures (quỹ đứng sau dự án tiền số tranh cãi Pi Network).

Liphardt đánh giá, sản phẩm robot Trung Quốc đang có “sự hiện diện đáng kể” tại Thung lũng Silicon lẫn đại học hàng đầu của Mỹ. Sự hợp tác giữa các công ty như OpenMind với nhà sản xuất robot Trung Quốc giúp họ giảm bớt rào cản gia nhập thị trường Mỹ.

“Việc sử dụng phần mềm được phát triển và lưu trữ tại Mỹ, nơi có dữ liệu và hoạt động điện toán đám mây cục bộ, sẽ giúp nhà sản xuất phần cứng Trung Quốc giảm rào cản về quy định”, ông nói.

Tuy nhiên, Liphardt cho biết các nền tảng OpenMind phát triển sẽ chỉ tập trung vào những tình huống “robot tương tác trực tiếp với con người”, chủ yếu trong lĩnh vực bán lẻ, bệnh viện và trường học. Ông cũng khẳng định không tham gia lĩnh vực công nghiệp vì “cơ hội đó đã qua rồi”.

Người đứng đầu OpenMind đặt nhiều hy vọng vào thế giới nơi con người và robot cùng tồn tại, nhưng thừa nhận vẫn còn chặng đường dài phía trước. "Ít nhất là ở Mỹ, chúng ta vẫn trong giai đoạn hầu hết mọi người lần đầu gặp robot hình người. Chỉ riêng sự hiện diện của một robot hình người đi lại trên phố đã đủ gây kinh ngạc", ông nói thêm.

Theo Rude Baguette, những tiến bộ OpenMind đạt được cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách thức hình thành và phát triển các hệ thống robot với mục tiêu “robot phải học hỏi cùng nhau”. Bằng cách ưu tiên giải pháp phần mềm và sự hợp tác mở, công ty đang thiết lập tiêu chuẩn mới cho ngành công nghiệp non trẻ này.

Dù vậy, mục tiêu cũng đi kèm thách thức. Khi OM1 và các nền tảng tương tự phổ biến, công ty có thể phải giải quyết hàng loạt câu hỏi, như cỗ máy thông minh này “hòa nhập” cuộc sống thường nhật thế nào, hay những vấn đề đạo đức nào cần được giải quyết khi robot ngày càng trở nên tự chủ hơn.

Theo vnexpress.net