Sử dụng AI an toàn và hiệu quả

Thời gian gần đây, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ cho công việc đang ngày càng đi sâu vào đời sống của mỗi cá nhân, cũng như trong hoạt động của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Ảnh minh họa.

AI mang lại lợi ích rất rõ ràng, được sử dụng để phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định và nâng cao hiệu quả vận hành công việc. Công việc được xử lý nhanh hơn, dữ liệu có thể được phân tích trong vài giây thay vì hàng giờ. Nhiều công việc lặp đi, lặp lại có thể giao cho máy móc thực hiện. Nhờ có sự hỗ trợ của AI, việc tối ưu hóa thời gian cho công việc đang trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết. Nhờ đó, lãnh đạo có thêm thông tin để ra quyết định, nhân viên có thêm công cụ để làm việc hiệu quả.

Ứng dụng AI trong doanh nghiệp cũng đã trở thành xu hướng tất yếu, mở ra những cơ hội mới giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất và tối ưu chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. AI mang đến những giải pháp thông minh giúp tự động hóa các tác vụ thủ công, sắp xếp lịch trình hợp lý, phân bổ nguồn lực hiệu quả và hỗ trợ nhân viên tập trung vào những công việc quan trọng nhất.

AI cũng đang trở thành những công cụ hỗ trợ khách hàng không thể thiếu trên website và ứng dụng di động của nhiều doanh nghiệp. Nhờ khả năng xử lý ngôn ngữ một cách rất tự nhiên, chatbot và trợ lý ảo có thể giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng thực hiện các tác vụ đơn giản một cách nhanh chóng và hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và khách hàng.

Trong bối cảnh cạnh tranh và áp lực đổi mới ngày càng lớn, AI trở thành điều kiện cần để công việc của mỗi người không bị tụt lại phía sau. Tuy nhiên, khi AI tham gia sâu vào vận hành, kết quả công việc sẽ không chỉ phụ thuộc vào con người mà còn phụ thuộc vào hệ thống máy móc và dữ liệu. Nếu dữ liệu bị sai, AI có thể đưa ra kết quả sai. Chưa kể, nếu hệ thống bị tấn công, hậu quả có thể rất khôn lường.

Câu hỏi đặt ra là, sử dụng AI trong công việc như thế nào cho an toàn và hiệu quả. Một thực tế đang diễn ra ở nhiều nơi là nhân sự tự tìm đến các công cụ AI để hỗ trợ công việc. Điều này cho thấy tinh thần chủ động và ham học hỏi. Tuy nhiên, nếu không có hướng dẫn rõ ràng, việc sử dụng AI tự phát, không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến những rủi ro khó lường. Thông tin nhạy cảm có thể bị đưa lên nền tảng bên ngoài, kết quả do AI tạo ra được sử dụng mà không kiểm chứng, chưa kể nguy cơ bị phụ thuộc vào công cụ không được quản lý chính thức.

Vì thế rất cần xây dựng quy định rõ ràng về việc sử dụng AI. Nhân viên được phép dùng công cụ nào, dữ liệu nào được đưa vào hệ thống AI, trách nhiệm kiểm tra kết quả, quy trình xử lý khi có sự cố... Bên cạnh đó, cần tạo môi trường thử nghiệm trước khi triển khai công nghệ rộng rãi. Thay vì áp dụng AI rộng rãi ngay từ đầu, cần bắt đầu từ những công việc nhỏ, đo lường khả năng sử dụng, hiệu quả cụ thể rồi mới mở rộng. Cách làm này giúp hạn chế rủi ro và tạo cơ hội điều chỉnh kịp thời. Một yếu tố không thể thiếu là đào tạo con người.

AI có thể thông minh, nhưng không thay thế hoàn toàn con người. Máy móc có thể gợi ý nhưng quyết định cuối cùng vẫn do con người đưa ra. Nếu nhân viên không hiểu cách AI hoạt động, họ có thể tin tưởng tuyệt đối vào kết quả mà không kiểm tra lại. Ngược lại, nếu hiểu đúng, họ sẽ biết cách khai thác AI như một công cụ hỗ trợ đắc lực chứ không phải “người quyết định thay mình”.

Ngoài ra, rất cần đẩy nhanh phát triển các mô hình AI ngôn ngữ lớn (LLM) do Việt Nam làm chủ. Đây là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm tự chủ công nghệ quốc gia và giảm phụ thuộc vào các hệ thống nước ngoài. Điều này không chỉ góp phần bảo vệ an ninh dữ liệu, hạn chế rủi ro lộ lọt thông tin mà còn cho phép xây dựng các mô hình được tối ưu riêng cho tiếng Việt, phù hợp đặc thù văn hóa và nhu cầu phát triển kinh tế trong nước. Zalo AI, VinBigData... đã đạt thứ hạng cao trên bảng đánh giá năng lực mô hình tiếng Việt VMLU là những minh chứng, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của đội ngũ trong nước.

Về dài hạn, phát triển AI nội địa sẽ tạo nền tảng cho ngành công nghiệp AI Việt Nam tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và củng cố chủ quyền số trong bối cảnh địa chính trị nhiều biến động. Đồng thời, việc từng bước chuyển sang sử dụng giải pháp trong nước cũng giúp doanh nghiệp tiết giảm đáng kể chi phí, tránh phụ thuộc vào việc trả phí sử dụng dịch vụ (API) cho các nền tảng nước ngoài.

Theo nhandan.vn