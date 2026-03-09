Sony đối mặt vụ kiện tập thể 2,7 tỷ USD vì cáo buộc vi phạm luật cạnh tranh

Tập đoàn giải trí Sony của Nhật Bản sẽ phải đối mặt với một vụ kiện tập thể trị giá gần 2 tỷ bảng Anh (2,7 tỷ USD) tại London từ ngày 11/3, với cáo buộc vi phạm luật cạnh tranh khi tính giá quá cao đối với hàng triệu người dùng PlayStation tại Anh.

Trang web của nguyên đơn cho rằng Sony đã “khai thác khách hàng tại Anh” trong gần một thập kỷ bằng cách áp mức giá quá cao đối với các trò chơi kỹ thuật số và nội dung bổ sung trên nền tảng PlayStation.

Bà Alex Neill, nhà vận động bảo vệ người tiêu dùng đại diện cho khoảng 12,2 triệu người dùng trong vụ kiện, cho biết mục tiêu của vụ việc là chấm dứt hành vi này và yêu cầu bồi thường cho những người bị ảnh hưởng.

PlayStation Store là nền tảng phân phối kỹ thuật số chính thức của Sony, nơi người chơi có thể mua các trò chơi nổi tiếng như Gran Turismo, God of War cũng như nhiều tựa game lớn từ các hãng khác như Call of Duty, Grand Theft Auto và Assassin’s Creed.

Theo cáo buộc của nguyên đơn, Sony đang nắm giữ vị thế gần như độc quyền trong việc bán trò chơi kỹ thuật số trên hệ máy PlayStation, cho phép hãng quyết định mức giá và áp dụng mức hoa hồng 30% đối với các nhà phát hành game.

Trong khi đó, các nền tảng phân phối game trên máy tính cá nhân (PC) - vốn chịu sự cạnh tranh lớn hơn, thường chỉ thu mức phí khoảng 12-20%.

Nguyên đơn cũng cho rằng nhiều trò chơi hiện được thiết kế nhằm khuyến khích người chơi chi tiêu nhiều hơn, kể cả trẻ em, chẳng hạn để nâng cấp nhân vật, mở khóa tính năng mới hoặc tùy chỉnh trải nghiệm bằng các vật phẩm trong game.

Theo đơn kiện, mức giá Sony áp dụng “không tương xứng với chi phí thực tế” mà hãng phải bỏ ra để cung cấp các dịch vụ này.

Phiên tòa dự kiến được xét xử tại Tòa Phúc thẩm Cạnh tranh ở London và có thể kéo dài khoảng 10 tuần.

Vụ kiện, được khởi xướng từ năm 2022, yêu cầu Sony bồi thường 1,97 tỷ bảng Anh cho những người đã mua trò chơi kỹ thuật số hoặc nội dung bổ sung trên PlayStation Store trong vòng 10 năm tính đến tháng 2/2026, với một số ngoại lệ hạn chế.

Theo luật của Anh, trong các vụ kiện tập thể tương tự, tất cả những người có khả năng bị ảnh hưởng sẽ tự động được đưa vào danh sách nguyên đơn và có thể nhận bồi thường nếu thắng kiện, trừ khi họ chủ động rút khỏi vụ kiện. Đến nay, Sony lập luận rằng mô hình phân phối của mình là hợp lý.

Trước đó, năm ngoái, Apple đã thua kiện tại London trong một vụ việc tương tự liên quan đến việc lạm dụng vị thế thống lĩnh và áp mức hoa hồng cao trên App Store. Tập đoàn công nghệ Mỹ cho biết sẽ kháng cáo, song có thể phải hoàn trả tiền cho hàng triệu người dùng.

Nguồn vietnam+