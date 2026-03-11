Phú Thọ vững bước trên hành trình trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao

Sau quá trình sáp nhập và tái cấu trúc không gian phát triển, tỉnh Phú Thọ đang dần khẳng định vị thế mới trong bức tranh kinh tế vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Với diện tích hơn 9.361km2 và dân số vượt 4 triệu người, địa phương hình thành một thị trường nội vùng có quy mô lớn, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút và lan tỏa các dòng vốn đầu tư, trong đó công nghiệp công nghệ cao được xác định là động lực trung tâm.

Phú Thọ đã và đang là “bến đỗ” an toàn cho nhiều nhà đầu tư lớn, trong đó có Công ty Toyota Việt Nam.

Với lợi thế gần Thủ đô, thuận lợi kết nối giao thông quốc tế, nhiều tập đoàn lớn đánh giá cao khả năng tiếp cận thị trường, nguồn nhân lực cũng như hệ thống logistics của Phú Thọ. Nhờ đó, năm 2025, địa phương ghi nhận kết quả thu hút đầu tư ấn tượng với tổng vốn FDI đạt hơn 1,5 tỷ USD, vượt 143% kế hoạch và tăng 64% so với năm trước; vốn đầu tư trong nước đạt khoảng 260,5 nghìn tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với năm 2024.

Hạ tầng giao thông được xem là nền tảng quan trọng tạo đột phá cho phát triển kinh tế. Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đóng vai trò trục kết nối chủ đạo, giúp liên thông các khu công nghiệp của tỉnh với cửa khẩu quốc tế và hệ thống cảng biển phía Bắc. Các nút giao IC2 và IC5 đang được đầu tư nâng cấp nhằm gia tăng năng lực vận tải.

Bên cạnh đó, dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đi qua địa bàn được kỳ vọng sẽ đưa Phú Thọ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới logistics của khu vực, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Song song với các tuyến giao thông chiến lược, hệ thống đường tỉnh, liên huyện cũng được đầu tư đồng bộ, bảo đảm sự kết nối hiệu quả giữa khu công nghiệp, khu dân cư và các vùng sản xuất.

Tỉnh Phú Thọ tiếp tục dành nhiều nguồn lực thu hút các doanh nghiệp FDI.

Không chỉ chú trọng hạ tầng vật chất, tỉnh còn đặc biệt quan tâm cải thiện môi trường đầu tư thông qua cải cách hành chính và xây dựng chính quyền phục vụ. Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được triển khai hiệu quả, giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và giảm chi phí cho nhà đầu tư.

Chính quyền địa phương cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án, từ giai đoạn khảo sát, triển khai đến vận hành. Các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, cũng như hỗ trợ đào tạo lao động được áp dụng linh hoạt, đặc biệt ưu tiên các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Những nỗ lực này đã phản ánh rõ nét qua các chỉ số kinh tế. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,52%, thuộc nhóm cao nhất cả nước. GRDP bình quân đầu người vượt 114 triệu đồng, thu ngân sách đạt trên 60.000 tỷ đồng. Trong bức tranh chung ấy, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực chính. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 26,8%, riêng lĩnh vực chế biến, chế tạo tăng gần 30%. Nhiều sản phẩm chủ lực như máy tính xách tay, linh kiện điện tử, vật liệu xây dựng và điện năng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, cho thấy xu hướng chuyển dịch sang các ngành có hàm lượng công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp FDI lớn cũng góp phần quan trọng hình thành hệ sinh thái công nghiệp tại địa phương. Tiêu biểu là Công ty Honda Việt Nam - doanh nghiệp đã gắn bó với tỉnh gần ba thập kỷ. Hiện doanh nghiệp vận hành ba nhà máy sản xuất xe máy và một nhà máy ô tô với tổng công suất thiết kế khoảng 2,75 triệu xe máy và 35.000 ô tô mỗi năm.

Quy mô sản xuất này không chỉ mang lại nguồn thu ngân sách đáng kể mà còn kéo theo sự phát triển của hàng trăm doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, từng bước hình thành chuỗi cung ứng sản xuất quy mô lớn. Cột mốc xuất xưởng chiếc xe máy thứ 40 triệu vào tháng 6/2025 được xem là minh chứng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cũng như vai trò dẫn dắt trong ngành cơ khí - chế tạo.

Tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh liên kết với các trường đại học và viện nghiên cứu tại Hà Nội để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ đồng bộ.

Bước sang giai đoạn 2026-2030, Phú Thọ đặt mục tiêu chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng. Theo định hướng, giá trị gia tăng ngành công nghiệp - xây dựng sẽ tăng bình quân 14,5-15,5% mỗi năm, đóng góp khoảng 50% GRDP của tỉnh vào năm 2030. Địa phương dự kiến xây dựng ít nhất một khu công nghiệp công nghệ cao tại khu vực Vĩnh Phúc cũ, tập trung thu hút các lĩnh vực như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, với mục tiêu đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 90% vào cuối thập kỷ.

Cùng với thu hút nhà đầu tư chiến lược, tỉnh cũng chú trọng nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước thông qua chuyển đổi số, tiết kiệm năng lượng và đổi mới công nghệ. Bảy nhóm sản phẩm chủ lực bao gồm linh kiện điện tử, ô tô và phụ tùng, cơ khí chế tạo, dược phẩm và vật liệu xây dựng mới được định hướng phát triển nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh liên kết với các trường đại học và viện nghiên cứu tại Hà Nội để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo và các cơ sở nghiên cứu, qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ đồng bộ.

Với nền tảng không gian phát triển mở rộng, vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng quyết tâm chính trị cao, Phú Thọ đang từng bước khẳng định vai trò mới trong bản đồ công nghiệp của Việt Nam. Sự đồng hành, chủ động của chính quyền và sự dẫn dắt của các doanh nghiệp FDI lớn đang tạo nên động lực mạnh mẽ cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nếu tiếp tục kiên định với định hướng phát triển và triển khai đồng bộ các giải pháp, Phú Thọ hoàn toàn có cơ sở để trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao quan trọng của khu vực trong những năm tới.

Lê Minh