Phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ xuân

Hiện nay, các loại cây trồng vụ xuân đang trong giai đoạn sinh trưởng mạnh. Để bảo đảm kết quả sản xuất và giành thắng lợi ngay từ vụ đầu tiên của năm, các địa phương chủ động hướng dẫn nông dân tập trung chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh. Đồng thời, cử cán bộ nông nghiệp thường xuyên theo dõi đồng ruộng để kịp thời phát hiện sâu bệnh sớm, đề xuất phương án xử lý.

Nông dân xã Tam Nông làm cỏ cho lúa trà xuân sớm.

Do diện tích đồng ruộng chủ yếu nằm ven đồi, rừng nên việc diệt chuột phá hoại lúa luôn được nông dân xã Tây Cốc quan tâm. Đồng chí Lê Văn Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Việc tổ chức diệt chuột tập trung được xã thực hiện thường xuyên trong những năm gần đây. Bên cạnh việc sử dụng các loại thuốc sinh học trộn thóc luộc làm mồi, chúng tôi khuyến khích nông dân phát quang bờ bụi ven ruộng để phá nơi trú ẩn và sinh sản của chuột, quây nilon quanh ruộng để tránh chuột vào ruộng... Nhờ đó, tỷ lệ chuột hại giảm, mùa màng được bảo vệ.

Cán bộ bảo vệ thực vật khu vực Lâm Thao hướng dẫn nông dân cách thả mồi bẫy chuột hại lúa xuân.

Theo kế hoạch, vụ xuân năm nay, Phú Thọ gieo cấy khoảng 80,25 nghìn ha lúa, năng suất dự kiến sẽ đạt khoảng hơn 62,2 tạ/ha; tổng sản lượng dự kiến đạt khoảng 500 nghìn tấn. Bên cạnh cây lúa, tỉnh cũng đặt kế hoạch gieo trồng khoảng 22,6 nghìn ha ngô và 12,6 nghìn ha rau xanh các loại; 5,3 nghìn ha lạc; 1,68 nghìn ha khoai lang và một số loại cây trồng khác.

Nông dân xã Đào Xá phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân.

Hiện nay, rau vụ xuân phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người trồng. Tuy nhiên, thời điểm giao mùa cũng là lúc nhiều loại sâu, bướm hại rau ăn lá bắt đầu đẻ trứng, nở thành sâu non phá hoại mạnh. Để bảo vệ rau, người dân ở các vùng trồng tập trung, HTX sản xuất rau an toàn áp dụng nhiều biện pháp phòng trừ sâu bệnh theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học như bắt sâu bằng tay; sử dụng chế phẩm sinh học, màng, lưới che phủ vừa phòng chống sinh vật gây hại, vừa chống các bệnh do thời tiết gây ra.

Ông Nguyễn Văn Nguyên - Giám đốc HTX Rau an toàn Đỗ Xuyên, xã Liên Minh cho biết: "Thực hiện sản xuất rau theo các tiêu chuẩn VietGAP, HTX chỉ đạo các thành viên không sử dụng chế phẩm hóa học, hoàn toàn sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong danh mục cho phép để phun phòng trừ sâu bệnh. Bên cạnh đó, khuyến khích người dân bắt sâu bằng tay, chủ động dọn dẹp vườn, tiêu hủy các cây bị bệnh, hỏng để tránh lây lan sang diện tích còn lại; kết hợp bón phân cân đối giúp cây phát triển khỏe mạnh, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh; thường xuyên kiểm tra ruộng, đặc biệt là khi điều kiện thời tiết nồm ẩm dễ phát sinh các loại nấm bệnh."

Thành viên HTX Rau an toàn Đỗ Xuyên, xã Liên Minh thu hoạch rau vụ xuân.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết: Vụ xuân là vụ quan trọng nhất trong năm, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất của cả năm. Do vậy, việc phòng trừ sinh vật gây hại đóng vai trò then chốt. Thời gian tới, một số loại sâu bệnh hại như sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh sương mai có khả năng vẫn sẽ phát sinh, gây hại. Vì vậy, nông dân cần thực hiện theo khuyến cáo, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về năng suất, chất lượng cây trồng.

Chi cục đã có văn bản yêu cầu các Trạm Bảo vệ thực vật vùng cử cán bộ trực tiếp đi kiểm tra đồng ruộng và phối hợp với các địa phương hướng dẫn bà con cách phòng trừ sâu bệnh theo đúng hướng dẫn để đạt hiệu quả cao, giảm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường nông thôn.

Quân Lâm