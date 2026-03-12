Nuôi gà H’Mông bằng thảo dược - Hướng đi mới cho nông nghiệp sạch, giá trị cao

Trong bối cảnh thực phẩm sạch ngày càng được người tiêu dùng quan tâm, một mô hình chăn nuôi gà H’Mông lấy trứng bằng thảo dược và đông trùng hạ thảo đang mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững. Tại phố Bằng, xã Mường Thàng, anh Nguyễn Văn Thọ đã mạnh dạn triển khai mô hình nuôi 500 con gà H’Mông lấy trứng trong chuồng công nghiệp, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế tích cực.

Mô hình nuôi gà H’Mông của gia đình Nguyễn Văn Thọ ở phố Bằng, xã Mường Thàng bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao.

Thay vì lựa chọn giống gà Ai Cập phổ biến trong các mô hình nuôi gà đẻ trứng, anh Thọ quyết định sử dụng giống gà H’Mông thuần chủng được cung cấp từ Viện Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp). Với giá khoảng 22.000 đồng/con, giống gà này được đánh giá có độ bền mái cao, thích nghi tốt và cho chất lượng thịt, trứng thơm ngon, giàu dinh dưỡng hơn so với nhiều giống gà chuyên trứng khác.

Theo anh Nguyễn Văn Thọ, điểm khác biệt lớn nhất của mô hình nằm ở chế độ dinh dưỡng. Thay vì phụ thuộc vào cám công nghiệp vốn tiềm ẩn nguy cơ tồn dư kháng sinh và chất kích thích tăng trưởng, anh đã tự xây dựng công thức thức ăn riêng cho đàn gà. Thành phần chính gồm ngô, bã đậu nành ép dầu, vi khoáng, vitamin và các axit amin thiết yếu. Đặc biệt, trong khẩu phần ăn hằng ngày còn được bổ sung nhiều loại thảo dược như đông trùng hạ thảo, đinh lăng, diếp cá, rau má, atiso, gừng, nghệ, tỏi, xuyến chi và lạc tiên.

Cám gà được chế biến từ ngô, cám và một số loại thảo dược.

Việc bổ sung thảo dược giúp tăng cường sức đề kháng tự nhiên cho đàn gà, đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa và giảm stress trong quá trình nuôi nhốt. Anh Thọ cho biết, giống gà H’Mông vốn có bản tính khá hoang dã, khi nuôi trong lồng dễ xảy ra hiện tượng cắn mổ lẫn nhau. Tuy nhiên, các loại thảo dược như lạc tiên có tác dụng giúp gà giữ được trạng thái hiền hòa, hạn chế tình trạng này.

Bên cạnh đó, chế độ ăn “chay” với 100% đạm thực vật, kết hợp khoảng 20% bã bia lên men giúp kích thích tiêu hóa, giảm chi phí thức ăn và đồng thời hạn chế mùi hôi từ chất thải. Nhờ vậy, môi trường chăn nuôi luôn thông thoáng, thân thiện với môi trường xung quanh.

Quy trình chăm sóc sức khỏe cho đàn gà cũng được thực hiện nghiêm ngặt. Gà chỉ được tiêm vaccine trong giai đoạn từ khi mới nở đến 45 ngày tuổi để phòng 7 loại bệnh cơ bản. Sau giai đoạn này, đàn gà hoàn toàn không sử dụng kháng sinh mà được chăm sóc bằng các loại thảo dược thông qua nước uống và nhỏ định kỳ nhằm tăng cường sức đề kháng.

Về năng suất, gà bắt đầu “đẻ bói” từ khoảng 4,5 tháng tuổi và bước vào giai đoạn đẻ ổn định từ tháng thứ 6. Một đặc điểm khá thú vị của giống gà này là thường đẻ nhiều vào buổi trưa và buổi tối, sau 22 giờ. Hiện nay, đàn gà của gia đình anh Thọ đã nuôi được khoảng 5 tháng với hơn 300 con gà mái, tỷ lệ trứng đạt trên 40%.

Ngoài sản phẩm trứng, gà trống thương phẩm cũng mang lại nguồn thu đáng kể. Trong dịp Tết vừa qua, hơn 100 con gà trống đã được xuất bán với giá bán buôn khoảng 170.000 đồng/kg, bán lẻ 210.000 đồng/kg. Nhờ được nuôi bằng thảo dược, thịt gà có độ săn chắc, thơm và được người tiêu dùng ưa chuộng.

Theo anh Thọ, trong thời gian tới khi đàn gà mái bước vào giai đoạn khai thác ổn định, tỷ lệ trứng sẽ tiếp tục tăng cao. Thời gian khai thác trứng của giống gà này có thể kéo dài tới khoảng 3 năm trước khi phải thay đàn, qua đó giúp người nuôi tối ưu chi phí con giống.

Về hiệu quả kinh tế, với quy mô 500 con, tổng chi phí đầu tư ban đầu cho chuồng trại và hệ thống lồng nuôi khoảng 50-55 triệu đồng, mức đầu tư được đánh giá phù hợp với nhiều hộ nông dân. Điểm lợi thế của mô hình nằm ở chi phí vận hành thấp khi chủ động sản xuất thức ăn.

Theo tính toán, giá thành cám thảo dược do anh Thọ tự chế biến chỉ khoảng 12.000 đồng/kg, thấp hơn so với cám công nghiệp trên thị trường (khoảng 13.000-14.000 đồng/kg). Với lượng thức ăn trung bình khoảng 1,1-1,2 lạng/con/ngày, người nuôi có thể chủ động kiểm soát chi phí đầu vào.

Ở chiều ngược lại, sản phẩm đầu ra có giá trị cao hơn so với sản phẩm thông thường. Hiện nay, trứng gà H’Mông thảo dược được bán tại chỗ với giá khoảng 6.000 đồng/quả, cao gần gấp đôi so với trứng gà phổ biến trên thị trường, song vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng.

Từ hiệu quả bước đầu, anh Thọ đang từng bước nhân rộng mô hình thông qua các “trại vệ tinh” với quy mô từ 5.000 đến 10.000 con. Các hộ tham gia liên kết sẽ được cung cấp con giống, cám thảo dược, chuyển giao quy trình kỹ thuật và được bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra. Đồng thời, chủ trang trại cũng đang xúc tiến đưa sản phẩm trứng và thịt gà H’Mông thảo dược vào hệ thống siêu thị cao cấp.

Có thể thấy, mô hình nuôi gà H’Mông bằng đông trùng hạ thảo và các loại thảo dược không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng, là hướng đi phù hợp trong phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường hiện đại.

Việt Lâm

