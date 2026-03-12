Hộ kinh doanh thay đổi tài khoản để minh bạch dòng tiền

Trước đây, các hộ kinh doanh đóng theo thuế khoán (thuế môn bài) thông thường chỉ sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng của người thân để giao dịch. Cũng nhiều trường hợp chỉ dùng 1 tài khoản ngân hàng cá nhân để giao dịch cho tất cả các hoạt động giao dịch kinh doanh, chi tiêu cá nhân, nhận và chuyển các khoản tín dụng khác..., do vậy không thể tách bạch dòng tiền bán hàng và chi tiêu gia đình, cá nhân...

Hộ kinh doanh đại lý bánh kẹo Liên Thọ tại phường Thanh Miếu mở tài khoản ngân hàng phục vụ cho việc kinh doanh.

Bà Lê Thị Hương, một tiểu thương ở chợ truyền thống Việt Trì chia sẻ: "Trước đây các hộ kinh doanh như chúng tôi chỉ sử dụng 1 tài khoản cá nhân cho tất cả các hoạt động của gia đình và kinh doanh. Theo quy định của Nhà nước, tôi phải mở riêng 1 tài khoản ngân hàng phục vụ riêng cho việc buôn bán, cũng hơi bất tiện nhưng đã là quy định thì phải thực hiện".

Anh Nguyễn Việt Sơn, một hộ kinh doanh tại chợ Tổng, phường Vĩnh Phúc cho biết, trước đây nộp thuế khoán khá đơn giản, mỗi tháng biết trước số tiền phải đóng. Nay chuyển sang mở tài khoản cá nhân phục vụ cho việc kinh doanh, rồi lại kê khai, ghi chép doanh thu..., ban đầu có phần áp lực nhưng đổi lại là cảm giác minh bạch và công bằng hơn.

Cùng chung quan điểm như anh Sơn, anh Bùi Duy Ngọc, chủ đại lý kinh doanh các sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh tại phường Hoà Bình chia sẻ: Việc mở tài khoản riêng cho hộ kinh doanh ban đầu khiến nhiều người bỡ ngỡ, nhưng sau khi thực hiện đã nhận thấy nhiều thuận lợi. Việc theo dõi dòng tiền bán hàng rõ ràng hơn. Khi cần đối chiếu hay kê khai, chỉ cần kiểm tra một tài khoản là có thể nắm được doanh thu. “Trong bối cảnh khách hàng ngày càng quen với thanh toán chuyển khoản, việc sử dụng tài khoản kinh doanh riêng cũng tạo sự chuyên nghiệp và thuận tiện hơn trong giao dịch” – anh Ngọc khẳng định.

Theo khảo sát thực tế thời gian qua cho thấy, không ít các hộ kinh doanh tỏ ra băn khoăn việc mở hoặc chuyển đổi tài khoản ngân hàng để tách bạch dòng tiền cá nhân với dòng tiền kinh doanh. Các cơ quan chức năng liên quan đã đẩy mạnh việc hỗ trợ các tổ chức và cá nhân kinh doanh nhằm giúp họ nắm rõ quy định, giảm tâm lý lo lắng, lúng túng ban đầu và hạn chế sai sót khi thực hiện các yêu cầu liên quan đến tài khoản kinh doanh, kê khai và nộp thuế.

Trước yêu cầu chuẩn hóa theo quy định mới, các ngân hàng thương mại đang tích cực hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thuận tiện hơn, với các giải pháp hỗ trợ trong việc mở tài khoản đúng tên, đúng mục đích sử dụng, đồng thời tư vấn quy trình giao dịch phù hợp với đặc thù kinh doanh.

Đơn cử như Ngân hàng BIDV chi nhánh Phú Thọ luôn sẵn sàng đồng hành cùng hộ kinh doanh với giải pháp tài chính đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng hộ, cá nhân kinh doanh nhằm tuân thủ các quy định pháp luật với giải pháp quản lý bán hàng MyShop Pro với các tính năng đa dạng, trọn vẹn ngay trên ứng dụng BIDV SmartBanking. Chỉ với duy nhất một ứng dụng, một user (tên/số điện thoại) đăng nhập, khách hàng có thể sử dụng đồng thời cả tài khoản hộ kinh doanh và cá nhân chủ hộ kinh doanh, giúp tối ưu dòng tiền cũng như tận dụng tối đa các tiện ích, ưu đãi của ngân hàng cho cả hai đối tượng.

Theo các chuyên gia về tài chính, việc tách bạch tài khoản giúp chủ hộ nhìn rõ hơn bức tranh tài chính thực sự. Khi tiền cá nhân và tiền kinh doanh không còn lẫn lộn, việc theo dõi lãi - lỗ, dòng tiền và hiệu quả đầu tư trở nên minh bạch. Việc thống nhất tên tài khoản với tên chủ hộ đăng ký kinh doanh phục vụ tiểu thương kê khai, quyết toán thuế và quản lý hóa đơn điện tử tiện lợi hơn. Đặc biệt, ngành thuế đã tăng cường kết nối dữ liệu với ngân hàng để kiểm soát doanh thu thực tế, nên việc các hộ kinh doanh không tuân thủ thì tới đây sẽ gặp rủi ro cao về pháp lý.

Thông tư 25 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17 ngày 28/6/2024 về Quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, việc đặt tên tài khoản thanh toán được quy định cụ thể hơn đối với từng đối tượng sử dụng. Thông tư 25 bổ sung điểm c khoản 1 điều 13 Thông tư 17, quy định đối với tài khoản thanh toán cá nhân, tên tài khoản phải trùng khớp với họ và tên trên giấy tờ tùy thân của khách hàng. Đối với tài khoản thanh toán của tổ chức, tên tài khoản bắt buộc phải bao gồm tên tổ chức theo giấy phép thành lập, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp.

Theo đó, từ ngày 1/3/2026, tài khoản ngân hàng phải được mở và đứng tên đúng theo giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Điều này đồng nghĩa việc hộ kinh doanh không được tiếp tục sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán hàng như trước. Với quy định mới này, hộ kinh doanh bắt buộc phải tách bạch dòng tiền kinh doanh và dòng tiền cá nhân để minh bạch dòng tiền và dễ dàng theo dõi doanh thu.

Ngọc Tuấn