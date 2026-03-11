Nhiều giải pháp chủ động kiểm soát thị trường xăng dầu

Những ngày gần đây, trước những biến động khó lường của thị trường năng lượng thế giới, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, ngành Công Thương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp chủ động kiểm soát chặt chẽ thị trường nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, góp phần ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Trước tình hình xăng dầu diễn biến phức tạp, các ngày 7, 8/3, UBND tỉnh đã kịp thời có các văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu, bảo đảm nguồn cung trên địa bàn và đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh kiến nghị Bộ chỉ đạo các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối chủ động nguồn hàng, có phương án điều tiết, cung ứng đầy đủ, kịp thời cho thị trường Phú Thọ; đồng thời xem xét cho phép các doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn xuất bán một phần nguồn xăng dầu dự trữ lưu thông thương mại hiện có tại kho (khoảng 6.000m3 tại kho của Công ty TNHH MTV Petrolimex Phú Thọ và Công ty CP PVOIL Phú Thọ) nhằm bù đắp thiếu hụt nguồn cung trong giai đoạn hiện nay.

Công ty TNHH MTV Petrolimex Phú Thọ chủ động triển khai các phương án điều tiết giữ vững chuỗi cung ứng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Sở Công Thương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường nắm bắt, theo dõi diễn biến thị trường; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, đặc biệt trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động. Các lực lượng chức năng được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ thị trường, kịp thời phát hiện và báo cáo khi có dấu hiệu bất thường.

Theo báo cáo nhanh ngày 10/3 của Sở Công Thương, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn vẫn cơ bản được duy trì. PVOIL Phú Thọ hiện đáp ứng đủ hàng cho các cửa hàng xăng dầu trực thuộc và khoảng 50 - 60% nhu cầu của các thương nhân nhượng quyền, đại lý trong hệ thống. Công ty TNHH Hải Linh đang cấp hàng theo tiến độ để duy trì nguồn cho các đại lý, đồng thời điều tiết hợp lý nhằm tránh tình trạng đứt hàng. Công ty TNHH MTV Petrolimex Phú Thọ cũng duy trì nguồn cung ổn định theo kế hoạch bình quân tháng, tiếp tục cấp hàng cho khách hàng theo hợp đồng, bảo đảm an toàn chuỗi cung ứng.

Trước những khó khăn đó, công tác quản lý nhà nước trên địa bàn được triển khai kịp thời, chặt chẽ. Ghi nhận thực tế cho thấy phần lớn các cửa hàng bán lẻ xăng dầu vẫn duy trì hoạt động bình thường, không xảy ra tình trạng tự ý đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh trái quy định. Trong ngày 9/3, toàn tỉnh có 7 điểm bán lẻ xăng dầu tạm thời dừng bán do khó khăn về nguồn cung và đang chờ nhập hàng để hoạt động trở lại.

Đồng chí Trương Thanh Sơn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết, lực lượng quản lý thị trường đang tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến cung - cầu và giá bán xăng dầu; đồng thời kiểm tra việc niêm yết giá, nguồn gốc hàng hóa và việc chấp hành các quy định trong kinh doanh. Qua kiểm tra cho thấy phần lớn cửa hàng xăng dầu trên địa bàn vẫn hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của người dân, doanh nghiệp.

Anh Nguyễn Trung Kiên, người dân tổ 11A, phường Thanh Miếu cho biết: “Sáng 9/3 có thời điểm nhiều người đến mua xăng nên phải xếp hàng, nhân viên cửa hàng làm việc liên tục để phục vụ. Sau đó tình hình đã ổn định, việc mua bán diễn ra bình thường”.

Cùng với sự vào cuộc của cơ quan quản lý, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo đảm nguồn cung. Công ty TNHH MTV Petrolimex Phú Thọ đã xây dựng phương án điều tiết nguồn hàng trong toàn hệ thống, duy trì chuỗi cung ứng và cam kết đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng găm hàng, tích trữ. Đồng thời, doanh nghiệp tăng cường kiểm soát an toàn phòng cháy chữa cháy tại các kho và cửa hàng trong giai đoạn cao điểm.

Chị Đỗ Thị Thu Hà - Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu số 58 (Công ty TNHH MTV Petrolimex Phú Thọ) cho biết: Cửa hàng phục vụ khách hàng từ 5 giờ 30 đến 21 giờ 30 hằng ngày. Riêng sáng 11/3, cửa hàng đã nhập thêm 2 xe nhiên liệu với tổng lượng khoảng 20.000 lít để tiếp tục phục vụ nhu cầu của người dân.

Chủ động bổ sung nhiên liệu đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Theo đồng chí Đặng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương, thời gian tới Sở sẽ tiếp tục tăng cường theo dõi, nắm bắt diễn biến thị trường, kịp thời tham mưu UBND tỉnh và Bộ Công Thương các giải pháp điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Sở chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các địa phương tăng cường quản lý địa bàn, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như găm hàng, bán không đúng giá niêm yết, tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng...

Công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu được đẩy mạnh, nâng cao trách nhiệm của các thương nhân trong bảo đảm nguồn cung. Các cơ quan chức năng cũng công khai số điện thoại đường dây nóng tại các cửa hàng xăng dầu để tiếp nhận phản ánh của người dân, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Với sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh cùng sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng và doanh nghiệp, thị trường xăng dầu trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, góp phần ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân.

Ngọc Lam