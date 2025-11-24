Sạt lở nghiêm trọng uy hiếp hàng chục hộ dân ven sông Lô tại xã Hải Lựu

Trong hơn một tháng qua, trên địa bàn xã Hải Lựu liên tiếp xảy ra các đợt sạt lở nghiêm trọng ven sông Lô sau khi chịu ảnh hưởng của nhiều trận mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 10 và số 11. Hiện tượng xói lở phát triển nhanh, lan rộng, đe dọa trực tiếp tới nhà cửa, đất sản xuất và tài sản của người dân tại các thôn Hồng Đường và thôn Hạ.

Theo báo cáo của UBND xã Hải Lựu, từ ngày 29/9/2025 đến đầu tháng 10/2025, lượng mưa lớn kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về mạnh khiến mực nước sông Lô dâng cao đột ngột. Mặc dù đến ngày 6/10 nước bắt đầu rút, song việc ngập sâu kéo dài nhiều ngày đã làm nền đất yếu, tạo điều kiện cho sạt lở gia tăng với tốc độ nhanh.

Tại hai khu vực dân cư thôn Hạ và thôn Hồng Đường, nhiều điểm sạt lở lớn đã xuất hiện, ăn sâu vào đất liền, cuốn trôi cây cối, công trình chăn nuôi và uy hiếp trực tiếp nhiều hộ dân.

Tại thôn Hồng Đường, khu vực sạt lở kéo dài khoảng 250m, sát mặt đê, làm hư hỏng tài sản và buộc 5 hộ dân phải di dời khẩn cấp

Trong đó, tại thôn Hồng Đường, khu vực sạt lở kéo dài khoảng 250m, sát mặt đê, làm hư hỏng tài sản và buộc 5 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Trước đó, năm 2024, sau bão Yagi, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) từng đầu tư khắc phục khẩn cấp phần chân kè dưới mực nước. Tuy nhiên đến nay dự án kè mái đê, kè chân chưa được triển khai khiến khu vực tiếp tục mất an toàn.

Điểm sạt lở tại thôn Hạ, xã Hải Lựu

Điểm sạt lở thứ hai tại thôn Hạ có chiều dài trên 600m, trung bình ăn sâu vào bãi đất 10m, có nơi tới 15m. Sạt lở làm thiệt hại tài sản và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hơn 50 hộ dân hộ dân. Cụ thể đã sạt, hư hỏng 1 công trình chuồng lợn của hộ dân với diện tích 100m2 và nhiều cây cối, bụi tre bị cuốn trôi. Một số đoạn sạt lở đã tiến sát mép đường dân sinh, gây nguy hiểm cho các hộ dân sinh sống lân cận.

Hộ ông Nguyễn Duy Viên, thôn Hạ bị sạt lở nặng nề

Gia đình ông Viên bị sạt lở hơn 400m2, lấn sâu vào đất ở và chuồng trại

Ông Nguyễn Duy Viên, thôn Hạ, xã Hải Lựu là một trong những hộ bị ảnh hưởng nặng nhất, cho biết: “Đất bãi của gia đình bao đời nay vốn rất bằng phẳng. Trước đây có sạt nhưng không nhiều. Nhưng sau mấy trận bão năm 2024 và 2025, hơn 400m2 đất soi bãi giáp với gia đình đã bị cuốn trôi, lấn sâu vào cả đất ở và chuồng trại”.

Để khắc phục, gia đình ông tự bỏ gần 100 triệu đồng để đổ 170 xe đất gia cố bờ, nhưng trận lũ tháng 9/2025 đã cuốn trôi gần hết khu vực đổ đất do chưa kịp ổn định. Ông Viên hiện đang chăn nuôi quy mô lớn với 20 nái, 180 lợn thương phẩm, nên sự cố sạt lở ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế gia đình.

Là hộ chăn nuôi có quy mô lớn tại địa phương, sự cố sạt lở ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế gia đình

Tương tự, hộ ông Nguyễn Đức Tiến cũng tại thôn Hạ bị sạt lở gần 300m2, mất nhiều cây lâu năm và chuồng trại bị uy hiếp nghiêm trọng. Cạnh đó, hộ anh Bùi Văn Minh cũng bị sạt lở mất 200m2 đất thổ cư, diện tích nhà còn lại chỉ khoảng 100m2.

Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại hai thôn Hồng Đường và thôn Hạ, UBND xã Hải Lựu đã chỉ đạo cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn, kiểm tra phạm vi nguy hiểm và vận động Nhân dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ cao. Đến nay không có thiệt hại về người, tuy nhiên tình hình vẫn diễn biến phức tạp.

Sạt lở gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài sản và cuộc sống của người dân

Đồng chí Đỗ Duy Chiến - Chủ tịch UBND xã Hải Lựu cho biết: Tuyến đê tả sông Lô từ tỉnh Tuyên Quang đến cầu Vĩnh Phú dài 28km trong đó đoạn qua xã Hải Lựu là 14,6km, có hai tuyến đê bối với gần 600 hộ dân sinh sống phía ngoài đê. Từ năm 1986 đến nay mới tái diễn tình trạng nước sông Lô dâng cao gây ngập úng, sạt lở nghiêm trọng. Toàn xã hiện có gần 60 hộ chịu ảnh hưởng sạt lở nặng. Một số hộ phải di dời tạm thời khi nước lên, sau đó quay về khi nước rút, gây mất ổn định đời sống.

Ông Chiến nhấn mạnh nguy cơ rủi ro còn rất lớn, bởi nếu tiếp tục mưa lũ, sạt lở có thể lan rộng, ảnh hưởng đến nhà cửa và đường giao thông.

Theo đánh giá, nguyên nhân chính gây sạt lở gồm: Hoàn lưu bão liên tiếp gây mưa lớn kéo dài; dòng chảy mạnh xói mòn chân đê và đất bãi ven sông; nền đất yếu, bị ngâm nước lâu ngày dẫn đến sụt lún, trượt sâu và thiếu hệ thống kè bảo vệ kiên cố.

Vì vậy, nếu tiếp tục có mưa lớn hoặc nước sông dâng, sạt lở có thể mở rộng, gây sập nhà, hư hỏng đường giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cũng như gây nguy hiểm tính mạng của Nhân dân.

UBND xã đề xuất các cấp các ngành sớm thực hiện khảo sát, đánh giá nguy cơ và phê duyệt dự án kè chống sạt lở khẩn cấp. Tiến hành gia cố tạm thời các khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở để chống xói lở lan rộng. Xác định hai điểm sạt lở tại thôn Hồng Đường và thôn Hạ là điểm đặc biệt nguy hiểm, cần ưu tiên đầu tư dự án quy mô lớn để bảo vệ tính mạng và tài sản của gần 60 hộ dân.

Sạt lở ở Hải Lựu đã và đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Khi thời tiết liên tục có những diễn biến bất thường, nguy cơ sạt lở tiếp tục mở rộng vẫn hiện hữu. Vì vậy, cần những giải pháp căn cơ và kịp thời để ổn định đời sống Nhân dân, bảo vệ khu dân cư và sản xuất trước sự thay đổi ngày càng khó lường của thời tiết và dòng sông.

Vĩnh Hà