Lan tỏa những tấm gương Nông dân tiêu biểu

Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong thời kỳ đổi mới. Các hội viên nông dân không ngừng vươn lên, tìm tòi, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh địa phương, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn...

Đồng chí Hoàng Xuân Giao - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Xác định phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Phong trào được Hội Nông dân tỉnh và các cấp hội triển khai thường xuyên, bài bản, đã thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia với hàng ngàn hộ đăng ký, trong đó bình quân mỗi năm có trên 150 ngàn hộ nông dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Từ phong trào thi đua, đã xuất hiện những tấm gương nông dân tiêu biểu, điển hình đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, tự lực, tự cường dám nghĩ, dám làm, dũng cảm vượt qua khó khăn thử thách, năng động sáng tạo và mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất quy mô lớn để đạt hiệu quả kinh tế cao.

Ông Chu Văn Sâm phát triển chăn nuôi bò sữa mang lại thu nhập cao. Ảnh: Thiên Long

Tiêu biểu như ông Chu Văn Sâm, hội viên nông dân xã An Nghĩa. Từng là hộ nghèo, không có nhiều vốn liếng, nhưng bằng ý chí kiên cường và nghị lực phi thường, ông Sâm (77 tuổi) đã vươn lên trở thành “tỷ phú sữa”, với lợi nhuận hơn 1,3 tỷ đồng mỗi năm. Ông vừa được vinh danh là “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025”. Khởi nghiệp năm 2017, khi đã 69 tuổi, ông vay mượn vốn từ bạn bè và tiếp cận nguồn vốn ngân hàng để mua thêm đất, cải tạo mặt bằng, xây dựng trang trại nuôi bò sữa, trồng cây ăn quả và các cây trồng khác. Từ quy mô ban đầu chỉ có 7 con bò sữa trên diện tích 2,5ha, đến nay ông đã mở rộng trang trại lên 4,5ha, đầu tư mua thêm 33 con bò sữa, nâng tổng đàn lên 45 con, trong đó 37 con đang cho sữa, 5 con hậu bị và 3 con bò tơ. Hiện, mỗi ngày trang trại của ông Sâm thu hoạch 550 - 600 kg sữa, mang lại doanh thu gần 9 triệu đồng/ngày.

Chị Ngô Thị Tâm tiêm thuốc phòng dịch cho gà. Ảnh: Ngọc Hải

Hay như chị Ngô Thị Tâm, hội viên nông dân xã Liên Châu với mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp, cho thu nhập từ 2,5 - 3 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên cho 10 - 15 lao động. Từng học Trung cấp Y, có phòng khám nha khoa thu nhập ổn định, nhưng ước mơ làm giàu trên mảnh đất quê hương đã thôi thúc chị chuyển hướng. Năm 2014, sau khi vay mượn gia đình, bạn bè và ngân hàng, chị Tâm đầu tư xây dựng trang trại trên diện tích 12ha, nuôi 2.000 con lợn, 50 con bò sữa, trồng thêm một số loại cây ăn quả như chuối, đu đủ... Tự mày mò nghiên cứu qua sách vở, internet và học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, đến nay chị đã mở rộng quy mô trang trại lên 5 vạn gà thịt, 5.000 lợn thịt, 35 con hươu lấy nhung... Chị Tâm chia sẻ: Để nâng cao hiệu quả trong thực tiễn sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, trang trại đã ứng dụng khoa học, kỹ thuật hiện đại như: Hệ thống giám sát tự động, quản lý dữ liệu chăn nuôi để tối ưu hóa quy trình; khép kín quy trình từ chọn giống, thức ăn, chăm sóc đến xuất bán để đảm bảo hiệu quả và an toàn sinh học; xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi...

Hộ ông Nguyễn Văn Toàn, xã Hy Cương là điển hình trong phát triển mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động địa phương và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Từ năm 2020 đến nay, trang trại của ông Toàn duy trì 250 lợn nái sinh sản, cung cấp gần 6.000 con lợn giống mỗi năm; khu chuồng nuôi 12 lợn đực giống nhập ngoại, cung cấp gần 8.000 liều tinh/năm; khu vực nuôi lợn thương phẩm đạt sản lượng hơn 300 tấn/năm; khu chuồng nuôi lợn giống bán thương phẩm duy trì gần 3.000 con/năm. Nhờ quy trình chăn nuôi khép kín, đảm bảo an toàn sinh học, mô hình kinh tế của ông Toàn đạt doanh thu gần 20 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho gần 20 lao động địa phương với mức thu nhập 8 - 10 triệu đồng/người/tháng. Với những nỗ lực và đóng góp nổi bật, ông Nguyễn Văn Toàn vừa được Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là một trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Toàn vừa được Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là một trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025. Ảnh: Hoan Nguyễn

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoàng Xuân Giao chia sẻ: Những tấm gương như ông Sâm, chị Tâm, ông Toàn và hàng ngàn hội viên nông dân trong toàn tỉnh không chỉ làm giàu cho gia đình, mà còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp địa phương, lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm trong hội viên nông dân. Những tấm gương ấy là minh chứng sống động về hình ảnh người nông dân mới năng động, sáng tạo, hội nhập và khát vọng vươn lên, khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của nông dân Đất Tổ Vua Hùng. Đây không chỉ là động lực quan trọng để phát triển kinh tế hộ, mà còn là hạt nhân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời viết tiếp những câu chuyện về một lớp nông dân mới có bản lĩnh, trí tuệ, gắn với chuyển đổi số, nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hiện đại và hội nhập, góp phần đưa nông nghiệp, nông thôn Phú Thọ phát triển bền vững.

Ngọc Tuấn