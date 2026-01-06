Nông dân Yên Thủy phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới

Hội Nông dân xã Yên Thủy hiện có 34 chi hội với 2.885 hội viên. Những năm qua, Hội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, hạt nhân trong phong trào xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Nông dân xã Yên Thủy tích cực đóng góp kinh phí, ngày công để cứng hóa các tuyến giao thông trên địa bàn.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã đã tập trung tuyên truyền đến cán bộ, hội viên thực hiện 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao. Nội dung tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như thông qua hệ thống thông tin cơ sở, pano, áp phích, tờ rơi; sân khấu hóa, tổ chức các hội thi, hội diễn, mít tinh... Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của hội viên trong tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Hội viên nông dân đã tích cực tham gia duy tu, bảo dưỡng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; tham gia xây dựng, nạo vét kênh mương làm thủy lợi; hiến đất, góp công sức, tiền của làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa; xây dựng mô hình Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh; mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, văn minh.

Song song với đó, Hội Nông dân xã tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền đến cán bộ, hội viên các chủ trương, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ nông nghiệp, tổ chức cho hội viên tham quan học tập các mô hình sản xuất. Đồng thời tăng cường trao đổi, tìm kiếm đối tác, liên kết, liên doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, xây dựng thương hiệu và sử dụng tem truy xuất nguồn gốc. Hiện nay, trên địa bàn có 1 cửa hàng nông sản an toàn Kiên Thu tại Phố Sấu làm điểm trưng bày, giới thiệu, mua bán, liên kết tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Thông qua đó, các sản phẩm đặc trưng của địa phương như rau củ, quả hữu cơ, bưởi, mật ong, cao cà gai leo, xạ đen... đã dần được thị trường biết đến.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, Hội đã vận động hội viên tham gia đóng góp tiền, vật liệu, ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi xã hội phục vụ dân sinh. Giai đoạn 2020 – 2025, cán bộ, hội viên đã đóng góp trên 1.450 ngày công, với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng làm 2,4 km đường bê tông nông thôn, xây dựng và sửa chữa nhà văn hóa tại xóm Tân Vượng, xóm Hạ Trung Hoa, xóm Rò; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại xóm Tân Vượng, xóm Trung Hoa, xóm Hạ. Bên cạnh đó, Hội còn vận động xây dựng mô hình hàng cây nông dân, ra quân làm thủy lợi, nạo vét được 386m3, phát quang được 1.992 m2, đóng góp 817 ngày công lao động.

Nhờ phát huy tốt vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới, đến nay, 100% khu dân cư có nhà văn hóa; thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư, phát huy hiệu quả. Hết năm 2025, toàn xã có 11/17 khu dân cư đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 19 vườn kiểu mẫu, xây dựng thành công 6 sản phẩm OCOP.

Đồng chí Bùi Mai Thanh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Thủy cho biết: "Thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội cơ sở. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội... Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các cấp hội nông dân trong toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Yên Thủy.

Dương Liễu