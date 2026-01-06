Nỗ lực bảo vệ và phát triển rừng bền vững

Năm 2025, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Xuân Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần giữ vững diện tích rừng đặc dụng, bảo tồn đa dạng sinh học và đảm bảo an ninh rừng trên địa bàn.

Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Xuân Sơn phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuần tra, kiểm tra các tuyến rừng giáp ranh giữa khu Bến Thân, xã Lai Đồng với xã Mường Bang, tỉnh Sơn La.

Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Xuân Sơn hiện quản lý hơn 15.000 ha rừng và đất rừng đặc dụng trên địa bàn 2 xã: Xuân Đài và Lai Đồng. Đây là khu vực có diện tích rừng tự nhiên lớn, độ che phủ trên 95%, đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững của địa phương. Tuy nhiên, do đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhận thức không đồng đều, nguy cơ xâm hại rừng vẫn luôn tiềm ẩn. Song hành với đó, đây là đơn vị “non trẻ” mới được thành lập, lực lượng còn mỏng nên còn gặp nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ, phát triển rừng. Khắc phục những khó khăn, tập thể Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Xuân Sơn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, giữ vững “màu xanh” cho những cánh rừng, tạo thuận lợi để người dân phát triển kinh tế lâm nghiệp, giảm nghèo bền vững.

Với địa bàn miền núi, tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, người dân sống “dựa” vào rừng nên công tác tuyên truyền, vận động có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật về lâm nghiệp. Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Xuân Sơn đã xác định đây là giải pháp bền vững, lâu dài nhằm gắn trách nhiệm của cộng đồng với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời góp phần ổn định đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong năm, đơn vị đã phối hợp tổ chức 5 buổi tuyên truyền tại các khu dân cư với 175 lượt người tham gia; tổ chức lớp tuyên truyền chuyên đề về quản lý bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng, đạt 100% kế hoạch được giao... Thông qua tuyên truyền, người dân hiểu rõ hơn vai trò của rừng đối với đời sống, sản xuất và môi trường sinh thái, từ đó chủ động tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, Hạt đã phối hợp với Vườn Quốc gia Xuân Sơn tổ chức 84 lượt tuần tra, kiểm tra tại các khu vực trọng điểm, giáp ranh có nguy cơ cao. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý 1 vụ khai thác rừng đặc dụng trái pháp luật. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và tuần tra, tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn được hạn chế rõ rệt. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được triển khai nghiêm túc. Trong năm, trên địa bàn không xảy ra vụ cháy rừng nào, góp phần bảo vệ an toàn diện tích rừng đặc dụng.

Công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên cũng được chú trọng. Đơn vị thực hiện cập nhật đầy đủ dữ liệu diễn biến rừng trên phần mềm FRMS, phối hợp kiểm tra, hướng dẫn chăm sóc rừng trồng thay thế và triển khai các hoạt động bảo tồn theo quy định. Đặc biệt, Hạt Kiểm lâm đã phối hợp thực hiện 2 mô hình nuôi dúi tại xã Xuân Đài, góp phần tạo sinh kế cho người dân, giảm áp lực lên tài nguyên rừng tự nhiên.

Với sự nỗ lực, chủ động và tinh thần trách nhiệm cao, năm 2025, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Xuân Sơn đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn. Đồng chí Phan Văn Sơn - Phó Hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Xuân Sơn cho biết: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và cộng đồng đối với tài nguyên rừng. Đồng thời, đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra, kiểm soát rừng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, các lực lượng chức năng và chủ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; ứng dụng khoa học công nghệ vào theo dõi diễn biến tài nguyên rừng...”.

Lệ Oanh